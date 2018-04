Jane Goodallová pozdravila Vary řečí šimpanzů

"A kdo uhodne, co znamená tohle?" pokračovala s úsměvem ve skřecích, které publiku, jež do posledního místa zaplnilo lázeňský hotel Thermal, nemohly nic připomenout. "To je přece plačící mládě," vysvětlila za mohutného potlesku a obdivného pískotu.

Setkání uvedla Jane Goodallová dokumentárním snímkem Return to Gombe, kde je v hlavní roli ona a několik lidoopů, žijících v Národním parku Gombe v Tanzanii. Po skončení následoval spíše zdvořilostní potlesk a pískot diváků v pubertálním věku.

Skutečné nadšení spousty z nich se podařilo sedmdesátileté badatelce získat až při krátkém poutavém vyprávění o sobě a odpovědích na otázky publika.

Nevyhnula se však ani agitaci k aktivní spolupráci v programu Roots and Shoots, který pořádá institut nesoucí její jméno. "Kdo nám chce v našem úsilí pomoci?" Reakcí na její otázku byl les rukou.

"Věřím v přírodu a v lidi"

Goodallová se snažila dodat optimismus těm dětem či mladým lidem, kteří chtějí pomáhat při ochraně přírody a životního prostředí vůbec. "Věřím v mozek, který hledá, jak to dělat co nejlépe a pomáhá si vymýšlením technologií. Věřím v přírodu, která je schopna za naší pomoci obnovovat své zdroje. Věřím v lidi, kteří inspirují svým optimistickým duchem i tím, jaké překážky dokáží překonávat. A v neposlední řadě věřím ve vás, protože vy už ten svět měníte," prohlásila.

Setkání bylo neformálním zahájením Tourfilmu. Oficiálně bude festival odstartován ve středu 6.října v Grandhotelu Pupp.

Program festivalu Tourfilm - středa 6.10.2004 * Tourmap - mezinárodní festival turistických map a cestovních příruček, GH Pupp, 9-19 hodin * Výstava fotografií: Ladislav Kamarád - Mé hory a Zdeněk Lhoták - Nepál, GH Pupp * Projekce filmů pro veřejnost, Vřídelní kolonáda, 10 - 19 hodin * Tajemná Indonésie - tamtamy času (Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, Miloslav Stingl, Rudolf Švaříček) unikátní výstava pralesa, živá zvířata, artefakty tamních obyvatel, Lázně I * Výstava Artkontaktu malba na porcelán jinak, Muzeum Zlatý klíč * Dan Rubeš 2004 - výstava fotografií, Mateřská škola E. Destinové