V horách přišel o ruce i nohy. Nevzdal to a vylezl až na Kilimandžáro

„Kdyby bouře trvala dva, tři, snad i čtyři dny, pak bychom to zřejmě nějak přečkali. Jenže ono se to vleklo i dál. Pátý den už byl kritický. Dotkli jsme se hranic toho, co lidské tělo vydrží,“ vzpomíná skotský horolezec Jamie Andrew v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.

Větší vichr v kraji kolem hory Mt. Blanc nikdo nepamatoval. Proto se s kamarádem Jamiem Fisherem nemohli vrátit po svých zpátky do údolí, na každém kroku hrozily laviny. Kdesi nahoře se k sobě ve spacácích zoufale choulili, dodávali si odvahu a doufali, že je někdo vysvobodí.

„Poslední noc jsme trpěli neuvěřitelným způsobem. Byla nepředstavitelná zima. Jamie na mě něco křičel, já mu nerozuměl. Do toho vichr odvál jeden z našich spacáků. I když jsme se snažili si pomáhat, za chvíli Jamie umlknul. Ležel obličejem obrácený do sněhu. Bylo po všem. Zdálo se být téměř jisté, že to nemůžu vydržet ani já.“

I pátý den jeho pobytu v několikatisícové výšce zuřila bouře. Tehdy se ale zničehonic objevil vrtulník, se kterým vítr smýkal ze strany na stranu. Statečný pilot se navzdory šíleným podmínkám pokusil nebožáky zachránit. V případě Fishera bylo bohužel už pozdě.

Každou sobotu Rozhovor s Jamie Andrewem najdete v sobotním magazínu Víkend DNES. A navíc i horskou kuchařku a pohled do historie plavkové módy.

„A v mém případě za pět minut dvanáct. O moc déle bych to tam už nesnesl,“ přiznává Andrew, jehož následně převezli do nemocnice v Chamonix. Omrzliny na jeho zuboženém těle nedaly lékařům jinou možnost: museli mu amputovat všechny končetiny.

„Zkraje jsem si vůbec neuměl představit, jak s něčím takovým dál žít,“ vzpomíná muž, který o svých zážitcích bude vyprávět i na letošním festivalu Colours of Ostrava. „Často mě v těch nejtemnějších chvílích napadlo, že by snad bylo lepší, pokud bych v těch horách zemřel. Postupně ve mně ale rostla naděje.“

Svou vnitřní sílu našel velmi brzy. Už pár měsíců po tragédii se pokusil doma ve Skotsku vylézt s pomocí speciálních protéz na blízký nevysoký kopec, postupně si zvyšoval tréninkové dávky. Za rok už po protézách chodil jak mazák. Dokázal se do hor vrátit. Pokusil se zdolat Matterhorn, vylezl na Kilimandžáro, Ben Nevis. Dokončil maraton i triatlonový závod.

„Jestli mě něco život naučil, tak že skutečně obtížné není čelit obtížným výzvám, ale obtížným rozhodnutím,“ tvrdí. Právě proto se na už zmíněném Matterhornu raději obrátil kousek pod vrcholem, protože by se možná s parťáky nemuseli stihnout vrátit dolů včas. „Nepotřebuji zbytečně riskovat.“

Ještě se tam chce vrátit a zkusit to znovu. Tahle vášeň neopustila otce od tří dětí ani po vší té hrůze. „Lezení se nedokážu vzdát. Hory ke mně prostě patří. Bez nich bych to nebyl já.“

Vyhrajte pobyt v rakouském Štýrsku! Čtěte sobotní magazín Víkend DNES a soutěžte každý prázdninový víkend o pobyt v Evropě. Tento víkend je ve hře rodinný výlet do Štýrska pro dva dospělé a dvě děti. Výhra zahrnuje tři přenocování včetně polopenze ve 4* rodinném hotelu Mitterhofer (www.mitterhofer.at) v rakouském regionu Schladming-Dachstein. Vše o Štýrsku najdete na www.steiermark.com/cs. Úplná pravidla soutěže naleznete na www.mfdnes.cz/vikend.