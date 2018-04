Jalůvka: Sjezdovka snad zůstane

Nejpozději do čtrnácti dnů rozhodne ministerstvo životního prostřední o tom, zda udělí výjimku na provozování severní sjezdovky na Lysé hoře v Beskydech. Hejtmanův zástupce Josef Jalůvka, který o problému včera jednal na ministerstvu životního prostředí, nechce předjímat ministrovo rozhodnutí, je však přesvědčen, že kilometrová sjezdová trať bude fungovat v nezměněné podobě. "Nenarazili jsme na žádný nepřekonatelný problém, který by tomu bránil," uvedl Jalůvka. Dodal, že v oblasti Lysé hory se počítá s vybudováním chaty, běžkařských tratí, opravou vleků a dalšího zázemí nejenom pro zimní sporty. "Vše se samozřejmě musí udělat tak, aby to bylo v souladu s ochranou přírody," podotkl Jalůvka. Na ministerstvu projednával i situaci na Pradědu. "Rozhodnutí pana Kužvarta o omezení lyžování na Pradědu je v této chvíli nezvratné. Chceme však o problému mluvit. Uspořádáme 6. prosince na vrcholu workshop. Budeme hledat, které méně konfliktní lokality bychom tu mohli turistům a lyžařům nabídnout. Jak zkvalitnit služby. Turistický ruch tady nesmí usnout" řekl.