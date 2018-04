Jak výkonný model

Než začnete uvažovat o konkrétním modelu bot, položte si několik základních otázek.

Jak lyžuju? Jaké mám v lyžování ambice do budoucna? Jak vypadá můj typický lyžařský den? Lyžuju agresivně několik hodin během závodu nebo tréninku a potom se hned přezouvám do běžné obuvi, nebo jsem sportovní lyžař, který lyžuje od rána do večera, či snad rekreační lyžař, který prostojí část dne ve frontách u vleku nebo u stánku s občerstvením?

Všechny tyto údaje napoví vám i prodavači, který vám bude s výběrem pomáhat, jaký model lyžařských bot zvolit.

Závodník bude hledat boty s co nejvyšší tuhostí v nákleku, s pevným skeletem, tenkou a těsnou vnitřní botičkou a přezkami, které vydrží velké zatížení. Sportovce uspokojí boty kombinující výkon a pohodlí. Rekreační a příležitostný lyžař sáhne po modelu bot, které budou pohodlné i v situaci, když v nich bude lyžař stát.



Příklad lyžařských bot nejvyšší třídy pro náročné sportovce

Více informací, více šancí na dobré boty

Dále se zamyslete také nad tím, jak vypadá anatomie vašich nohou. Máte spíše úzké nebo široké nohy? Nízký nebo vysoký nárt, nebo nohy do "O" nebo do "X"? Jak jsou na tom vaše chodidla? Všechny tyto údaje ovlivní to, jak by měl být příslušný model bot vybavený.

Zkušenému prodejci tyto údaje napoví, zda doporučit boty se stavitelnou klenbou, nebo použití tvarovatelných vložek do bot, či boty vybavené nastavením bočního náklonu komínu bot podle nohou do "O" nebo "X" apod.

Nebojte se v tomto směru spolupracovat a prozradit o sobě co nejvíce údajů, otevřenost se vám vrátí v dobře vybraných botách, které budou optimálně odpovídat vašemu lyžařskému stylu i vašim nohám. Lyžování má být radost a ne trápení ve špatně zvolených botách.



Tuhost bot

Hlavním z faktorů, který ovlivňuje výkon bot, je jejich tuhost v nákleku.

Zpravidla platí, že čím tvrdší bota, tím rychlejší a přesnější přenos sil na hrany i při rychlé jízdě a tím i výkonnější model bot. Dobrý nebo těžký lyžař by měl proto sáhnout po nějakém tvrdším modelu bot, rekreačnímu lyžaři naopak postačí bota v nákleku měkčí.

Tuhost bot je většinou označována jako flex index a platí u ní, čím vyšší číslo, tím tvrdší bota v nákleku.

Čtěte seriál Jak koupit lyžařské boty a neprohloupit 1. díl: Typy lyžařských bot a vývojové trendy

Výrobci se bohužel neshodli na jednotném číslování tuhosti bot a tak nelze porovnávat jednotlivé značky bot mezi sebou. Flex index 90 u jedné značky může znamenat stejnou tuhost jako Flex index 120 u jiné značky. Výběr bot s vhodnou tuhostí proto vyžaduje podrobné studium katalogů, zkoušení bot v obchodě a konzultace se zkušeným prodejcem.

K tuhosti bot ještě dva tipy. Při zkoušení v teple v obchodě počítejte s tím, že se vám tuhost bot bude zdát měkčí než v teplotách pod nulou na svahu, skelet bot totiž v mraze dále ztuhne. A naopak, pokud botu neohnete ani v teple, na svahu s ní nic neuděláte a pokud nejste závodník, tak ji neberte.

Další možnosti nastavení a přizpůsobení bot

Lyžařské boty bývají dále vybaveny množstvím nastavovacích prvků, jejichž popis by vydal na samostatný článek a tak jen telegraficky o několika nejzajímavějších nastaveních, které vám některé lyžařské boty mohou umožnit.

Pro lyžaře, kteří mají nohy lehce do "O" nebo "X" může být užitečný například tzv. canting, který dovolí u lyžařských bot provést nastavení bočního náklonu komínu bot tak, že se boty nastaví do polohy, která je pro tyto lyžaře přirozenější. Nechte si v tomto směru v prodejně poradit a provést případné nastavení bočního náklonu komínu bot podle tvaru vašich nohou.

Kategorie rekreačních lyžařů ocení "SKI/WALK" mechanismus, který umožní komín bot nastavit v poloze WALK do vzpřímenější (kolmější) pozice a dovolit tak snadnější chůzi nebo stání v lyžařských botách.

Sportovní lyžaři naopak ocení možnost dodatečné regulace tuhosti bot v nákleku, nebo regulace úhlu náklonu komínu bot směrem dopředu.

Užitečné je mít boty vybavené mikropřezkami, které umožní jemné a přesné nastavení délky přezek.

O tvarovatelných vnitřních botičkách jsme se již zmínili a tak ještě zbývá jmenovat i speciální tvarovatelné vnitřní vložky do lyžařských bot, které dokáží výrazně zlepšit komfort i sportovní výkon.

Tyto vložky zajišťují lyžařům mnohem lepší oporu a rozložení váhy i sil na chodidle. Podobně jako tvarovatelné vnitřní botičky se natvarují přesně podle chodidla lyžaře, vytvoří jeho "otisk" a postarají se o dokonalou oporu pro celé chodidlo.

Kromě zlepšení kontroly pohybu při lyžování se za pomoci těchto vložek daří úspěšně snižovat únavu nohy i svalů při lyžování a odstraňovat nebo potlačovat problémy jako jsou křeče v chodidlech při lyžování, či bolesti kolen a svalů.

V další části seriálu si příště povíme něco o tom, jak zkoušet nové lyžařské boty v obchodě a jak zvolit správnou velikost bot.