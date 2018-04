Jaký byl gotický hrad v Karlových Varech?

16:20 , aktualizováno 16:20

Zbytky zdi někdejšího gotického hradu objevili archeologové v sousedství věže Karla IV. v nejstarší části Karlových Varů. Do týdne chtějí provést několik sond, které mají pomoci stanovit velikost objektu z poloviny 14. století. Uvedl to archeolog karlovarského muzea Jiří Klsák. Odkryté zdivo je dlouhé asi šest metrů. Další práce by měly napovědět, zda bylo součástí obytného objektu nebo šlo o obvodovou zeď nádvoří.