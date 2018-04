Jaké to je na trzích v Camden Town

Trhy se rozprostírají mezi stanicemi metra Camden Town a Chalk Farm. Obvyklým startovacím bodem odpolední camdenské anabáze je právě stanice Camden Town (mimochodem, tato stanice je o nedělích díky přijíždějícím davům pouze stanicí výstupní). Když se po výstupu z metra ocitnete na rušné ulici Camden High Street, hned jakoby na vás dýchla charakteristická bohémská atmosféra Camdenu.

V těsné blízkosti stanice metra se nachází krytý trh Electric Ballroom - v těchto prostorách funguje pod stejným jménem o víkendových nocích klub, který se zaměřuje nejenom na progresivní, ale i na poněkud starší taneční hudbu. Trh je zde pouze v neděli - prodává se hlavně retro móda, secondhandové oblečení, staré desky a kazety. O kousek dál, v jedné z bočních ulic, je potravinový Inverness Street Market. Naproti němu, na druhé straně Camden High Street, jsou stánky původního trhu Camden Market. Stánků je určitě stovka a prodává se zde hlavně oblečení. Tento trh je oblíbený u mladých lidí, toužících po módních kouscích - zde totiž mohou najít levné alternativy k dražším značkovým oblečkům.

Ulice Camden High Street je však také zajímavá svými obchody - pozornost upoutají fasády vyvedené v křiklavých barvách a obohacené o tak netradiční prvky (ze stavebního hlediska) jako je například obří bota či model letadla. Po této ulici lze dojít až k mostu přes Regent's Canal, za kterým se nachází tzv. Camden Lock Market. Tady už lze najít všechno možné - umělecké a řemeslné předměty, starožitnosti, knížky, oblečení, desky, atd.

Jenom o kousek dál směrem ke stanici Chalk Farm, začíná tzv. Stables Market. Největší trh v Camdenu. Slovo ''stables'' znamená ''stáje'' - v charakteristických budovách i v prostranstvích mezi nimi se podle mě odehrává to nejlepší z camdenského trhování. Pokud jde o oblečení, svoje si tu vyberou vyznavači všech možných stylů. S jistou nadsázkou se dá říct, že zde můžete najít to, co se ještě nestačilo stát všeobecně rozšířeným…

Starožitnosti, dekorativní předměty, obrázky, ozdoby, svíčky, vonné tyčinky, knížky, plakáty, deskové hry, o nichž jste netušili, že existují, bubny, všelijaké drobné módní doplňky, a já nevím co ještě…to vše se tu dá koupit. Některé obchůdky jsou skutečně unikátní. Tak například Cyberdog - jste-li ''clubbeři'', můžete si zde připadat jako v ráji. Nepřeberné množství převážně kyberneticky pojatých oblečků, ve kterých určitě nezůstanete nepovšimnuti - a to nejen pro ''vzrostlé'' vyznavače takovéhoto stylu oblékání, ale i pro jejich případné malé ratolesti.

Váháví zákazníci se mohou nechat přesvědčovat všudypřítomnými prodavači, kteří jsou samozřejmě zároveň živými modely toho, jak lze v takovém oblečení vypadat. Vše doprovází progresivní taneční hudba - ta přichází z přední části obchodu, která je vlastně takovým malým barem či improvizovaným mini klubem. Raritkou je DJ pouštějící muziku a zároveň prodávající cédečka. Chcete-li si vybrané cédéčko poslechnout, musíte se postavit pod sluchátky vybavenou kuklu, která vypadá jako hlava nějakého mimozemšťana - ta se vám spustí na hlavu a vy můžete nerušeně poslouchat.

Podstatnou část trhu Stable Market tvoří obchůdky s dřevěným nábytkem a všelijakými interiérovými doplňky. Ceny nebývají nízké, ale zato shání-li někdo určitý stylově vyhraněný či unikátní kousek, má zde šanci, že si něco vybere.

Jelikož nakupujícím, okukujícím či jen tak se potulujícím návštěvníkům trhu určitě vždy vyhládne, uživí se i stánky s jídlem. Převažuje asijská kuchyně. Častou a oblíbenou taktikou zdejších návštěvníků je věnovat se jídlu k večeru, když se schyluje k uzavření celého trhu. To všichni prodavači ve snaze doprodat vše, co je navařeno, totiž snižují ceny.

V Londýně je řada venkovních trhů a všechny určitě stojí za návštěvu (Portobello Road Market, Spitalfields Market, Greenwich a další). Trhy v Camdenu jsou však určitě nejrozsáhlejší, nejenom počtem návštěvníků, ale i širokou škálou všeho nabízeného zboží. Víkend co víkend Camden přitahuje davy lidí a strávit zde například nedělní odpoledne bývá příjemné, i když zrovna nepovažujete za nutné něco si koupit. Bohatá směsice různých typů lidí a všeho nabízeného zboží opravdu stojí za to.