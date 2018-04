Jaké nápoje jsou nejlepší pro cyklisty?

Profesionální cyklisté během jednoho závodu vypijí až osm litrů tekutin. Úkol dostat do nich dostatek vody a minerálů zaměstnává celý doprovodný tým. S něčím podobným rekreační sportovec nemůže počítat. I když neujede skoro 200 kilometrů za čtyři hodiny, musí si i on hlídat dostatečný přívod tekutin.

"Pokud šlapete na kole s velkou intenzitou, během několika minut stoupne vaše teplota o několik stupňů. Člověk snižuje teplotu několika způsoby, z nichž nejdokonalejším je pocení," vysvětluje sportovní lékař docent Ladislav Pyšný z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

Jenže, co je to vlastně pot? Je to plazma, část krve bez krevních částic. Když se člověk potí, de facto snižuje množství své krve, a to je špatně. Proto je potřeba během pohybové aktivity pít.

Kolik bychom měli při cyklistice vypít? "Zjednodušeně lze říci, že na každých 15 až 20 minut jízdy by měl rekreační cyklista vypít asi dva decilitry nápoje. Čím jsou náročnější klimatické podmínky - vysoká teplota, zvýšená vlhkost a proudění vzduchu - tím musí být příjem vyšší," dodává Pyšný.

Nelze se přitom spoléhat na to, že si tělo o přísun tekutin samo řekne. "Lidé většinou nemají dostatečný pocit žízně. Je třeba se napít, i když zrovna nemám chuť, a to už v předstihu, ještě před zátěží," říká Karel Martínek, lékař, který se řadu let staral o reprezentační tým cyklistů-silničářů.

Jak si udělat iontový nápoj?

Na otázku, co na kole pít, není odpověď jednoznačná. "Je lepší pít obyčejnou vodu než nepít vůbec. Pokud nejedeme déle než třicet až padesát minut, nemusí nápoj obsahovat žádný zdroj energie a mohu použít iontový nápoj či minerálku," říká Ladislav Pyšný. Hned nabízí návod, jak si improvizovaný iontový nápoj vyrobit sám.

"Obecně řečeno potřebujete vodu, ionty a zdroj paliva. Uděláme si tedy čaj (to je voda a draslík), osladíme si jej (ne moc) a dáme špetku soli - tolik, abychom chuťově nevnímali, že je nápoj slaný. Sůl je zdrojem iontů sodíku a chloru. Nápoj si lehce vychladíme. Splňuje poměrně dobře nároky i pro výkonnostní úroveň sportovce," radí Pyšný.

JAK ZVOLIT PITÍ * většině lidí při běžném ježdění stačí k zahnání žízně voda, případně doma udělaný iontový nápoj * speciální sportovní nápoje pijte jen tehdy, pokud váš výkon trvá více než několik desítek minut * tyto nápoje vedle vody a minerálů obsahují cukry, pro několikahodinové výkony navíc i tuky, případně i bílkoviny



Nejděte pod dvanáct stupňů

Při jízdě na rozpálené silnici se zdá vidina orosené sklenice nesmírně lákavá. Představě ledového pití bychom však měli odolat.

"Pokud se má tělo co nejméně zatížit, pak je nejlepší nápoj vlažný, pokud nás má tekutina v létě osvěžit, pak může být chladná, ale ne studenější než dvanáct stupňů. Pod touto hranicí by ještě více překrvila sliznici a následovaly by pocity svírání a pálení," vysvětluje Pyšný.

Pro někoho je tím nejlákavějším cílem cyklistického výjezdu zahradní restaurace, kde se čepuje dobré pivo. "Při rodinném výletu jedno pivo ze zdravotního hlediska žádnou škodu neudělá. Jiná věc je, že snižuje psychickou koncentraci a člověk v tomto stavu nepatří na silnici. Určitě je lepší si ho dát až doma," doporučuje Martínek.

"Alkohol je navíc i močopudný. Dodá sice do těla tekutiny, ale za chvíli začne zvyšovat tvorbu moči a tekutiny se z organismu ztrácejí. Každý jistě zná ten následný pocit žízně po konzumaci alkoholu. Alkohol také roztahuje cévy v kůži, a tak je méně krve, a tím i kyslíku a paliva v pracujících svalech," uzavírá Pyšný.