Jaké kolo koupit, na co si dát pozor?

Pokud vyjedete pětkrát do roka na krátký výlet, stačí možná i kolo levné od tří do pěti tisíc korun. Odborník ho však nikdy nedoporučí, to proto, že komponenty, kterými je osazeno, nemyjí životnost. Kdo chce jezdit častěji, chce mít z jízdy trochu požitek a chce, aby mu kolo nevrzalo, nechrastilo a vydrželo roky, měl by hledat tak od 8000 Kč výš.Pro pohodovou jízdu na silničkách a dobrých cestách ne. Čím těžší terén, tím jízdu zlepší a usnadní. Ale musí být už dobrá, a taková stojí tolik co levné kolo.Je to trochu podobné jako s vidlicí. Pro běžné výlety ani lehce sportovní jízdu v terénu vhodné není. Vyplatí se až pro velmi agresivní jízdu v těžkých, náročných podmínkách. Aby dobře sloužilo, mělo by být už hodně dobré, s aretací tlumení pro jízdu do kopce a na rovném terénu. Takové přijde na desítky tisíc korun.Nejdůležitější je bezpečnost. Proto je absolutně nutná helma, která dobře sedí. Slušné rukavice bez prstů při pádu aspoň trochu ochrání dlaně. Vyplatí se i věnovat pozornost sedlu. Kdo jezdí hodně, měl by si udělat pohodlí a sáhnout po gelovém nebo s gelovou výstelkou. Co vzít na výlet? Určitě pumpičku, náhradní duši se základním nářadím, aby šla vůbec vyměnit. Pak lahev s vodou, pláštěnku a nějaké malé občerstvení.Nikdy nenechávat kolo zablácené a špinavé. Občas ho promazat, nejméně jednou za rok - po sezoně nebo před ní - nechat kolo seřídit v servisu.Na prvním místě musí být bezpečnost vaše i ostatních cyklistů, řidičů i chodců. Hodně frekventovaným silnicím je dobré se úplně vyhnout. Jinak na silnicích platí jezdit vpravo, ne vedle sebe, ale za sebou a opatrně kdekoli tam, kde je nepřehledná situace. Třeba ve vesnici může kdykoli vyběhnout pod kola pes.