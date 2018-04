Nejšílenější knedlíky se dělají v Číně, ty nejlepší u moravské babičky

Recept na knedlíčky dim sum s krevetami Před několika měsíci připravoval exotické knedlíčky dim sum šéfkuchař Hergetovy cihelny Marek Raditsch. Slavné knedlíčky plnil krevetami. Recept sice není příliš náročný, ale potřebujete spoustu ingrediencí. Plněné knedlíky dim sum z čínského kantonu Nejprve si musíte vyrobit těsto: na čtyři porce smíchejte 65 mililitrů vody s jednou lžící rozpuštěného vepřového sádla, směs zahřejte, přidejte 60 gramů hladké mouky, lžíci solamylu a vypracujte hladké těsto. Upravte těsto do tvaru válečku, zabalte do potravinářské fólie a nechte v chladu odpočinout nejméně 2 hodiny. Mezitím si připravte náplň do knedlíčků, ke které potřebujete: 200 gramů očištěných ocásků z krevet

1 lžíci sladkého rýžového vína

1 lžíci limetové šťávy

1 lžíci rybí omáčky

1 lžíci nasekaného koriandru

¼ lžíce najemno nakrájených chilli papriček

¼ lžíce najemno nakrájeného zázvoru

2 stroužky najemno nakrájeného česneku Ocásky z krevet nasekejte nadrobno a dochuťte pomocí ostatních ingrediencí. Z těsta vytvarujte tenké kolečka o velikosti zhruba 6 centimetrů v průměru. Na každé kolečko položte takové množství směsi z krevet, aby šlo těsto uzavřít do podoby malého měšce. Okraje těsta spojte prsty. Hotové knedlíčky dejte na krátkou dobu do lednice, aby ztuhly a pak je vařte v páře po dobu zhruba 10 minut. Po uvaření zlehka omastěte sezamovým olejem. Podávejte s čerstvým koriandrem a omáčkou hoi sin.