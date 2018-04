Jaké je tajemství rituálů vúdú? Byli jsme u toho

proč vúdú papež nemá švýcarskou gardu Vstupuji do pološera před chlapíka v bílém hábitu, s kloboukem, jejž nosili filmoví mafiáni z dob prohibice, a slunečními brýlemi. Po vzoru uvaděče padám před jeho milostí na kolena a dotýkám se bradou a čelem země. Bez bot se plazím před papežem.

Nejsem však ve Vatikánu, ale u hlavy náboženství vúdú v beninském městě Ouidahu, který v minulosti sloužil jako expediční přístav pro početné zásilky černošských otroků do nového světa.

"Uznávají mě v Africe, na Haiti, v USA a v Brazílii. Uznává mě i UNESCO," chlubí se pontifik, který tento titul má uveden i na svém e-mailu. Jenže jeho nejvyšší pozice je nejasná. Jeden vúdú papež už se se mnou odmítl bavit o pár dní dříve v Abomey, další je na Haiti.

Daagbo Hounon mi pokyne, ať si sednu do proutěné židle po jeho levici. "Vúdú znamená dobro. Učíme lidi, aby ostatní milovali jako sebe sama. Ve vašem náboženství se to také učí, ale nedodržujete to. My vás tady vítáme jako hosty, a jak se chováte vy k našim bratrům, kteří navštíví Evropu?" vyčítá mi antiimigrační opatření EU.

"A řekněte sám. Přijal by vás váš papež k audienci bez předchozího ohlášení jako já?" ptá se. Aniž by čekal na odpověď, nervózně luskne na jednoho ze služebných, ať pustí větrák. To je jediný luxus jeho paláce. Podlaha je betonová, na bílých stěnách naivisticky zobrazená božstva s nadměrně velkým penisem. Jako v jiných chrámech vúdú.

Venku před palácem je prašný dvorek, ve kterém stojí řada oltářů umazaných od krve zvířecích obětin. Přímo u branky hlídkují papežovi bodyguardi, které využívá místo švýcarské gardy: dva hliněné kužely, z nichž trčí rovněž hliněná mužská přirození. Vúdú papež Daagbo Hounon si libuje v kloboucích.

Jsou to fetiše, které by mi zabránily vstoupit, kdybych měl v plánu atentát na nejvyššího. Jeho syn Rodrigue, vypasený týpek v ušmudlaném tričku, mi říká: "Přivolaly by na tebe náhlý průjem nebo bys zkameněl, ale k vraždě by ses nedostal." Mě dovnitř pustily, článek asi není nic svatokrádežného. Rodriguea jsem den předtím bral jen jako jednoho z mnoha po výdělku toužících pábitelů, když mi nabízel průvodcovské služby s tím, že je princem. Nyní mi na papežském dvoře vysvětluje, že možná po otci nastoupí jako papež. "Vždy musí být z rodiny Hounon. Tři kandidáty vyberou staršinové. A který z nich bude pontifikem, rozhodne orákulum."

Na to bych se rád zeptal i papeže, ale ten nezastavitelně pokračuje v moralizování: "U vás v Evropě nemáte na nic čas. Ani na to, abyste si řekli dobrý den." Nestihnu se nadechnout k otázce a už mě žene ven. Nemá na mě totiž čas.