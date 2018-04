Jaké je počasí a moře při zimních cestách za sluncem a teplem

KANÁRSKÉ OSTROVY:

Průměrná teplota 22-23 stupňů, teplota moře klesá k 18-19 stupňům (ne níže), deštivé dny se liší podle ostrovů - jeden až sedm dnů v měsíci.



MALTA:

Průměrná teplota 15-20 stupňů, na koupaní to není, na poznávací cesty ano, v únoru moře teplé kolem patnácti, v prosinci a lednu až 12 deštivých dnů.



MALLORCA:

Průměrné teploty 14-19 stupňů, bez koupání - moře 15 stupňů, dobrý čas pro poznání, zábavu a klidný odpočinek, deštivých dnů čtyři až sedm.



MAROKO:

Průměrné teploty od 20 do 24 stupňů, voda kolem 18 stupňů, deštivých dnů 7-8 měsíčně, dobrý čas pro kombinovanou poznávací a pobytovou cestu.



TUNISKO:

Na pevnině teploty 16-21 stupňů, na ostrově Džerba 18-23, voda jenom 15-18 stupňů, deštivých dnů 7-8 (na Džerbě 3-4), dobrý čas pro výlety na Saharu.



EGYPT:

Hlavní turistická sezona, teploty podle místa od 20 až do 30 stupňů, moře 22-24, neprší, velké teplotní rozdíly například mezi Luxorem a přímořskou Hurghadou.



IZRAEL:

Ideální čas pro návštěvu, teploty 23-30 stupňů (podle místa), moře 21-24, prakticky neprší, v přímořském Eilátu nejvhodnější čas pro návštěvu.



KARIBIK:

Ideální, suchá část roku, bez hurikánů. Na severu všech ostrovů je vždy o něco menší teplota vzduchu i moře než na jihu - moře 24-26, vzduch 24-26.



THAJSKO:

V zimě ideální doba k návštěvě, protože prší daleko méně než jindy. Teplota moře poměrně vysoká - 25 až 27 stupňů, vzduchu v průměru kolem 25-28.



SRÍ LANKA:

Jedno z velmi teplých moří - 27 až 28 stupňů, jinak je zima příhodnou dobou k návštěvě - prší málo, průměrné teploty 25-26 stupňů.



BALI:

V zimě je zde období dešťů, ale neprší po celý den, teploty se pohybují v průměru kolem 25 stupňů, moře má 23-24 stupňů.



SEYCHELY:

Poměrně deštivé počasí, ale nikdy neprší vytrvale, průměrné teploty od 28 do 30 stupňů, voda mimořádně teplá, někdy dokonce až 29 stupňů.



MAURICIUS:

Deštivých dní přibývá od prosince do dubna, pak může krápat až 15-17 dní v měsíci, teploty 28-30 stupňů a voda od 24 do 27 stupňů.



MALEDIVY:

Více prší v listopadu a prosinci, pak se počasí rychle lepší, průměrné teploty kolem 30 stupňů, moře má trvale příjemnou teplotu 27 stupňů.



GAMBIE:

Nejlepší část roku, protože zde prší jenom velmi málo, průměrné teploty se pohybují mezi 22 až 26 stupni, moře je na koupání příjemné: 23-24 stupňů.



KEŇA:

Počasí a teploty se liší podle místa pobytu, na pobřeží je teplo a vlhko celý rok, ale v zimě prší jenom málo, průměrné teploty až přes 30 stupňů, moře přes 25.



JIŽNÍ AFRIKA:

Zima je ideální čas návštěvy, počasí je rozdílné podle regionů, teplota moře přijatelná na koupání, průměrná teplota vzduchu od 20 do 27 stupňů.



AUSTRÁLIE:

Teplota se v zimě liší podle oblastí, prosinec je nejteplejší měsíc roku, průměrné teploty v Sydney v zimě nad 23 stupňů, moře kolem 22-24 stupňů.