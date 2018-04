Jaké je koupání v největším akvaparku střední Evropy?

Akvapark v číslech Celková plocha areálu: 16 000 m2

Všechny vodní plochy: 2 440 m2

Množství vody v bazénech: 2 800 000 litrů

Maximální kapacita areálu: 2 100 návštěvníků

Náklady na stavbu (vč. hotelu): 4,6 miliardy Kč

Parkování (2 parkovací domy): 600 stání

Občerstvení: 2 restaurace, 4 bary

Teplota vzduchu po celém areálu: 30 °C

Teplota vody: 27 °C (korálový bazén 30 °C) Co tu najdete Vstupní hala samoobslužná restaurace (200 míst) obchody, kadeřnictví vstup do vodního světa fitness (1 750 m2) a spa centra (1 100 m2) Palác relaxace 20metrový plavecký bazén, vířivky, 8metrový bazén určený k potápění, pomalá řeka (350 metrů) Palác vln bazén s umělým vlnobitím, brouzdaliště, skluzavky, dětské atrakce včetně majáku a lodi Palác dobrodružství 3 skluzavky, 6 toboganů (nejdelší 140 metrů), space-bowl, peřeje, rychlá řeka (100 metrů) Korálový bazén vodní bar a bar, bazén s výhledem do akvárií s malými žraloky Venkovní pláž divoká řeka, pláže na slunění, dětské bazény pod vodopádem Saunovací centrum 12 saun včetně římských (teplota 40–60 °C), finských (teplota až 90 °C) nebo ruské (venkovní) Užitečné informace Termín otevření: 7. května 2008

Otevírací doba: 10.00–22.00

Vstupné

Všední den 120 Kč/hod.

Celodenní 600 Kč

Děti (do 150 cm) 70 Kč/hod.

Víkend 150 Kč/hod.

Celodenní 750 Kč

Děti (do 150 cm) 100 Kč/hod.

Fitness-centrum 150 Kč

(časově neomezené)