Jaké bude v létě počasí v Česku a u moře

Rozmary počasí Nejvyšší letní teplota: naměřili ji odborníci 27. 8.

1983 v Praze Uhříněvsi. Rtuť teploměru vystoupala až na 40,2 stupně Celsia.

Nejvíce napršelo 29. 7. 1897 v Jizerských horách na Nové Louce. Tenkrát spadlo během jediného dne 345 milimetrů srážek. To se stává zhruba jednou za sto let. V Česku za rok průměrně spadne okolo 80 až 200 milimetrů. Pranostiky ČERVENEC Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

Jaký červenec, takový leden.

Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.

Červenec - úrody blíženec.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě bouře. 2. července

Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce.

4. července

Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.

13. července

Svatá Markéta, hodila srp do žita.

26. července

Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně. SRPEN

Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.

Srpen a únor, tepla a zimný úmor.

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.



4. srpen

Na Dominika parna, mrva marná.

10. srpen

Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.

15. srpen

Svatá Terezie zasazuje zimní okna.

24. srpna

Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.