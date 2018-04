Jaké bude v létě počasí v Česku a u moře?

Je to, jako by kdesi nahoře na obloze zápasili dva obři a chvíli vyhrával jeden, chvíli druhý. Podle toho pak vypadá počasí v Česku.

Méně poeticky řečeno: o vládu nad naším územím se celé léto perou dva vlivy - teplo z východu, tedy tlaková výše, která způsobuje dlouhá sucha a tropické teploty, a vlhko ze západu, které přináší chladné a deštivé počasí od Atlantského oceánu.

Oba prázdninové měsíce jsou díky tomu sice nejteplejšími v roce, ale podle statistik zároveň i nejdeštivějšími. "Navíc se u nás strašně často střídá počasí. Jen málokdy vydrží stejné déle než pět dní," popisuje Dagmar Honsová z Meteopressu.

Červenec a Morava

Přesto existují místa, kde je hezčí dovolená v Česku zaručenější než jinde. Kdy a kam vyrazit? Tím teplejším měsícem je červenec. Teplota je každoročně průměrně o jeden stupeň vyšší než v srpnu. A o něco hezčí léto je téměř vždycky na Moravě.

"Je to proto, že východ našeho území je častěji pod vlivem tlakové výše," popisuje meteoroložka. To znamená, že kdo hodlá trávit dovolenou na vinařských stezkách Pálavy, může počítat s více teplými a slunečnými dny než ten, kdo míří na Šumavu. Dovolená na jihozápadě Čech se téměř nikdy neobejde bez bouřek a přívalových dešťů.

Kromě toho ať už hlásí meteorologové jakkoliv tropické počasí, ti, kdo jedou k vodním nádržím Lipno či Pastviny, udělají dobře, když s sebou vezmou větrovku. Vzhledem k tomu, že tyto přehrady leží ve vyšších nadmořských výškách, je tu vždycky o něco chladněji než jinde - třeba na Slapech či na Máchově jezeře.

Dovolená u Nechranické přehrady zase bude vyhovovat těm, kdo milují vodní sporty. "Díky otevřenosti krajiny tu vanou silné větry, což by mohli ocenit především příznivci windsurfingu," doporučuje Dagmar Honsová.

A jaká je letošní předpověď?

Nejkrásnějším týdnem v prvním prázdninovém měsíci by měl být ten okolo desátého července. To nás podle dlouhodobé předpovědi meteorologů čeká zřejmě pořádně tropický týden s teplotami nad třicet stupňů.

První týden prázdnin, který právě začíná, však bude notně proměnlivý. Hrozí bouřky, přeháňky a teplota se vyšplhá nanejvýš k sedmadvaceti. V noci bude klesat na osmnáct.

Zato konec července bude opět slunečný a teplý - až devětadvacet stupňů, ale noci budou chladné. Teploměr klesne místy až na pouhých deset stupňů Celsia. Při odpoledních bouřkách se dají čekat i kroupy.

Počasí u moře

Jak je a jak bude letos v nejznámějších letoviscích

ITÁILIE

Jiný je průběh sezony na severu, ve střediscích jako Bibione, jiný v částech okolo Sicílie a Kalábrie. Zatímco dole a na ostrovech panuje subtropické klima s často větrným mořem, v bližší části Itálie a ve vnitrozemí se střídá středomořské klima se suchým teplým létem a deštivou zimou.

Přesto stojí za to vyrazit co nejjižněji. Zatímco v Bibione sezona končí podobně jako v Chorvatsku v polovině září, v Kalábrii se můžete opalovat a koupat ještě v říjnu. Graf zachycuje počasí na Sardinii.

KANÁRSKÉ OSTROVY

Díky téměř neměnným klimatickým podmínkám se ostrovům říká ostrovy věčného jara. Teplotní rozdíly jsou během celého roku téměř zanedbatelné, takže sem člověk může přijet strávit dovolenou kdykoliv. Zdejší teploty nejsou tak tropické (průměrně je tu 25 stupňů a teplota moře neklesá pod 22 stupňů), zato jsou stabilní.

MALLORCA

Téměř ideální dovolená. Doba letu o polovinu kratší než například do Egypta a počasí dokonalé. Slunce tu svítí v sezoně jedenáct hodin denně a teplota moře připomíná vlažný čaj s teplotou pětadvacet stupňů.

ŠPANĚLSKO-ANDALUSIE

Na Pyrenejský poloostrov je výhodnější zamířit buď v sezoně nebo těsně po ní. Začátkem prázdnin tu totiž občas dochází ke vpádům chladného vzduchu z Atlantského oceánu, který s sebou nese bouřky a vydatné lijáky. V sezoně však zaprší jen jednou za měsíc a noční teploty neklesají pod dvacet stupňů.

Právě teď však Španělsko, ale i Portugalsko sužuje nejhorší vlna veder za posledních šedesát let, kvůli kterým by si cestu sem právě teď měli rozmyslet hlavně starší lidé se srdečním onemocněním.

TUNISKO-DŽERBA

Typické pro tuto oblast je střídání vysokých denních teplot a chladných nocí, a to především ve vnitrozemí. Na pobřeží vyrovnává teplotní rozdíly lehký vítr. Kdo s rychlým střídáním teplot nepočítá, snadno onemocní angínou.

Zatímco přes den se tu v sezoně teploty šplhají přes čtyřicítku, což ještě umocňují vpády velmi teplého vzduchu od jihu, v noci je často jen okolo patnácti stupňů.

CHORVATSKO-DALMÁCIE

Místo od místa rozdílné podmínky. Obecně platí heslo: do Chorvatska za koupáním nejpozději do poloviny září. Pak už (až do listopadu, kdy začíná období dešťů) jen za turistikou, protože během října teplota moře klesá pod dvacet stupňů a slunce pořádně hřeje už jen zhruba od desíti do pěti.

Výjimkou jsou vzdálenější ostrovy jako je Brač či Korčula, kam se dá jet za koupáním ještě i na konci září. Na Istrii je naopak tou dobou už slušná zima. Graf zachycuje počasí v Dalmácii.

BULHARSKO

K náhlým vpádům studeného počasí tu dochází výrazně častěji než ve Středomoří.

Průměrná teplota vzduchu se drží lehce pod třicítkou a moře má okolo dvaadvaceti stupňů. Nevýhodou je, že jet sem před sezonou či těsně po sezoně, je velmi nejistá sázka. Teploty moře i vzduchu rychle klesají a počasí je velmi proměnlivé.

TURECKO

Po oba prázdninové měsíce se teplota moře drží až na osmadvaceti stupních. Výhodnější je vyrazit sem v červenci, kdy je už teplota moře stabilní a slunce hřeje déle než o měsíc později - celých třináct hodin denně.

Vzduch se naopak ještě nestihne natolik ohřát jako v srpnu, takže se teploty drží na snesitelných třiatřiceti a nestoupají tak často nad pětatřicet jako v druhé půli prázdnin.

ŘECKO-KRÉTA

ve stejném pásmu jako třeba Tunisko, je tu letní sezona velmi teplá a slunečná a Kréta tak patří k nejteplejším řeckým ostrovům se stabilním počasím.

Východní Středomoří se navíc může pochlubit výrazně slanější vodou v moři než jiná letoviska.

Graf zachycuje počasí na Krétě.

EGYPT-HURGHADA

Let sem trvá něco kolem čtyř a půl hodiny. A ta dálka je na klimatu pořádně znát. Tropická vedra jsou v tuto dobu pro Egypt typická. Komu nevadí teploty až 50 stupňů, může se sem vypravit v sezoně, kdy horký saharský vzduch udržuje stálé slunečné počasí.

Pro ostatní je možná rozumnější navštívit Egypt spíš mezi říjnem a květnem, kdy teploty klesají na snesitelnějších sedmadvacet či třicet stupňů.

Předpovězte si počasí sami * Slunečný den se dá čekat, když...

... jsou večerní červánky oranžové.

... hvězdy v noci jsou zahaleny jakoby mlžným oparem a nejsou příliš jasně vidět.

... je ráno chladné a východ slunce jasný.

... se brzy zrána objeví na obloze pár bílých nařasených oblaků, které rychle "odplavou" jinam. * Bouřka hrozí, když...

... západ slunce je utopený v bílé záři.

... den je dusný a na obzoru se kupí šedočerná podlouhlá mračna.

... ptáci létají hodně nízko při zemi, včely zmateně bloudí a narážejí do okenních tabulek, hmyz mizí a utichá. * Pršet nejspíš bude, když...

... zapadající slunce "pije vodu" - to znamená, že skrz mraky červánků vykukuje slunce a z něj až k zemi padá jasně viditelná záclona paprsků.

... jsou večerní červánky krvavě červené.

... v noci, těsně před rozedněním jsou jasně viditelné hvězdy bez mlžného oparu.

... ranní červánky jsou nachově červené až fialové.

... je ráno příliš teplé.

... pampelišky zavírají květy. * Ranní mlha bude, když...

... je den předtím západ slunce příliš jasný, jako na ostrých fotografiích. * Větrný den přichází, když ...

... se po obloze toulají bílé cáry protrhaných mraků.

... západ slunce je žlutý.

Rekordy České republiky Vůbec nejvyšší zaznamenaná teplota v Česku je z roku 1983, kdy bylo 27. července v Praze-Uhříněvsi naměřeno 40,2 stupně Celsia. Jen o kousek nižší teplota je z doby nedávné - ze 13. srpna 2003 v Kopistech u Mostu, a to 39,5 stupně Celsia. Naopak nejnižší teplota byla v prvním prázdninovém měsíci 4. července 1856, a to 7,8 stupně. V srpnu byla nejnižší teplota v Česku 6,4 stupně, a to 26. srpna 1980.