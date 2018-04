Jaké bude v létě počasí? Předpověď v ČR i k moři

Předpověď počasí do 20. července 2008

Období jako celek očekáváme teplotně nadprůměrné, srážkově průměrné. Od 1. do 10. července bude převládat polojasné počasí, při zvětšené oblačnosti místy přeháňky a bouřky. Postupně velká oblačnost a srážky četnější. Nejnižší noční teploty 15 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty zpočátku 22 až 28 °C, postupně ochlazení na 18 až 24 °C.

Od 11. do 20. července bude oblačno s přeháňkami a bouřkami, přechodně bude i polojasno. Nejnižší noční teploty 16 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 25 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 28 °C.

Co vůbec ovlivňuje počasí v Česku?

Přestože dlouhodobá předpověď je tak trochu sázka do loterie, platí i pravidla, která se nemění. Například to, že na Moravě bývá většinou o něco tepleji než na západě Čech nebo že teplejším měsícem je červenec, kdy je v průměru o jeden stupeň tepleji než v srpnu.

Na počasí v Česku má vliv jeho zeměpisná poloha a rozmanitost zemské plochy. Jsou zde nížiny i hory a svůj vliv mají i Alpy. Česká republika patří mezi území, kde se láme charakter přímořského počasí (od Atlantského oceánu) a pevninského počasí východní Evropy.

Dá se říci, že když do Česka fouká vítr od moře nebo oceánu, bude pršet. Pokud převládá proudění vzduchu z pevniny, z oblasti jihovýchodní a východní Evropy, tak vzduch není tolik nasycený vlhkostí a v létě většinou převládají teplé dny. Ochlazení a déšť přicházejí v létě spolu se studenou frontou. Platí to však jen v létě, v zimě totiž může spolu se studenou frontou paradoxně přijít i oteplení.

"Víme, jaké bude počasí do 20. července, ale dál nevidíme, používané metody na to nestačí," říká také klimatolog Ladislav Metelka. Troufne si však odhadnout, jestli letošní léto bude teplotně nadprůměrné, nebo podprůměrné. "Existuje slušná pravděpodobnost, že letos o prázdninách budou teploty v Česku kolem normálu nebo i mírně nad ním. Na několik dní se může ochladit, ale léto jako celek by mělo být teplejší, než je obvyklé," říká Metelka.