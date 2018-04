Jaké bude v létě počasí

"Volal nám jeden muž v dubnu, že se bude 15. srpna ženit a chtěl by vědět, jaké bude počasí. To je absurdní. Nejen v současnosti, ale i daleko do budoucna nebude meteorologie schopna předpovědět počasí na jeden ani dva měsíce dopředu. Ráz počasí se dá určit maximálně do šesti sedmi dnů," vysvětluje meteorolog Marjan Sandev.

Přesto člověk jednadvacátého století nemusí zoufat a být zcela nepřipraven. Nadějnou vyhlídkou pro všechny, kdo se chtějí brát v srpnu, je skutečnost, že jim snad nebude pršet. Oproti červenci, který bývá nejdeštivějším měsícem u nás, je srpen stabilnější.

V červenci bude větší teplo než v srpnu

Obecně také platí, že v červenci je teplota každoročně průměrně o jeden stupeň vyšší než v srpnu, a tak svatebčanům pravděpodobně nebude takové horko. Páru, který by se chtěl brát netradičně na pláži u rybníka, by pro změnu nejspíše vyhovovalo datum na přelomu července a srpna.

Právě poslední dekáda července a první dekáda v srpnu je totiž nejteplejším obdobím celého roku v Česku. Ale nic z toho nelze brát jako neměnné pravidlo.

Letní počasí je laicky řečeno ovlivněno tím, jestli získá převahu zonální proudění chladného vzduchu od západu nebo teplého z jihu či jihozápadu. Milovník takřka "tropických" pětadvacetiaž třicetistupňových veder bude s vyhlídkou příjemně stráveného léta u vody jistě volit jižní proudění vzduchu i za cenu občasných bouřek.

Kdo se nerad potí, dá přednost vzduchu od Atlantiku a počasí spíše chladnějšímu, kolem dvaceti stupňů Celsia, které je však pro střední Evropu typičtější. Občasným přeháňkám se však opět nelze vyhnout. Ačkoliv jsou prázdninové měsíce nejteplejšími v roce, podle statistik jsou zároveň nejdeštivějšími.

Kdy vyrazit na dovolenou?

I když předpovědět počasí na každý den nelze, nezůstávají meteorologové zcela bezmocní. S pomocí složitých matematicko-meteorologických modelů vytvořených pro celý svět, statistických metod založených na porovnání podobných povětrnostních situací či teplot v minulosti a jejich vzájemným srovnáním dokážou meteorologové odhadnout, jaké bude v létě počasí.

Výsledek analýzy sezonní klimatické předpovědi se uvádí procentuálně. Přibližuje lidem, s jakou pravděpodobností se teplota bude odchylovat od normálu -ať už nahoru, nebo dolů.

Jaké jsou tedy letošní perspektivy podle těchto modelů? "Na základě dosavadních výpočtů je slušná pravděpodobnost, že druhá polovina léta - srpen a září, budou teplotně nadnormální, i když se mohou vyskytnout i chladnější dny," vysvětluje meteorolog Ladislav Metelka z pobočkyČHMÚv Hradci Králové.

Podle něj záleží na tom, jak se vyvine babí léto. Pokud by tato prognóza vyšla a přidaly se k tomu i nízké úhrny srážek, mohla by se do určité míry opakovat situace z roku 2003. Tehdy bylo na podzim zaznamenáno výrazné sucho vlivem vysokých teplot a podnormálních srážek.

Jak bude v Česku?

Odhady počasí pro Evropu jsou stále zatíženy značnou nejistotou, protože v celosvětovém srovnání patří mezi oblasti s nejhorší předpověditelností sezonních klimatologických anomálií.

Začátek léta z hlediska výsledků předpovědi nebude ovlivněn žádnými silnými výkyvy, tudíž by léto mohlo odpovídat středoevropskému průměru, teplotám okolo dvaceti stupňů Celsia a občasným přeháňkám. Přestože zatím nic nenasvědčuje tomu, že by letošní počasí mělo být nějak výjimečné, každoroční srážky při letních bouřkách představují jedno z nejvyšších rizik pro možné lokální záplavy.

I tak se v Česku najdou místa, kde je počasí teplejší a méně deštivé než jinde. Polabí, zejména Žatecko, jsou nejteplejší místa v Čechách. Konkuruje jim pak jižní a jihovýchodní Morava. Je to i proto, že tyto oblasti mají nejnižší nadmořskou výšku.

V horách bude větší chladno

Hory jsou celkem logicky mnohem chladnější. Voda v Lipně nebo v Orlické přehradě bude také pravděpodobně méně teplá než třeba na Slapech či na Máchově jezeře, protože leží ve vyšších nadmořských výškách.

"Platí, že většina frontálních poruch přichází od západu, takže se někdy ani na východ nemusí dostat. To je i důvod, proč jihovýchodní Morava nemusí být v průměru tolik srážková. Jsou tím ovlivněny i teploty. Vlhký vzduch tam nemusí dorazit," popisuje meteorolog Marjan Sandev.

Dovolená na jihozápadě Čech se zpravidla neobejde bez bouřek a přívalových dešťů.

Počasí podle našich babiček *Kdy můžeme čekat slunečný den?

Když jsou večerní červánky oranžové. *Kdy hrozí bouřka?

Když ptáci létají hodně nízko při zemi, včely zmateně bloudí a narážejí do okenních tabulek. *Kdy bude nejspíš pršet?

Když jsou v noci těsně před rozedněním jasně viditelné hvězdy bez mlžného oparu. *Kdy přijde větrný den?

Když je západ slunce žlutý. *Kdy bude ranní mlha?

Když je den předtím západ slunce příliš jasný.

Počasí u moře - jak je a letos bude v nejznámějších letoviscích velké rozdíly mezi počasím na jihu a na severu

na jihu panuje subtropické klima

na jihu možnost koupání do konce října

na severu panuje suché teplé léto jsou nazývány ostrovy "věčného jara"

teplotní rozdíly během celého roku téměř zanedbatelné

návštěvník zde může strávit dovolenou kdykoliv

stabilní teplota 25 stupňů kratší vzdálenost letu než do Egypta

slunce tu svítí v sezóně jedenáct hodin denně

vhodné pro opalování

moře má 25 stupňů

místo pro dokonalou dovolenou o prázdninách má moře okolo 28 stupňů

v červenci teplota moře stabilní

teploty vzduchu se drží na snesitelných třiatřiceti

v srpnu teploty často překračují pětatřicet stupňů střídání vysokých denních teplot a chladných nocí

přes den v sezóně teploty šplhají přes čtyřicítku

lze tu snadno onemocnět angínou

v noci je často jen okolo patnácti stupňů; na pobřeží vyrovnává teplotní rozdíly lehký vítr místo od místa rozdílné podmínky

za koupáním nejpozději do poloviny září

během října teplota moře klesá pod dvacet stupňů

na ostrovech Brač či Korčula se dá koupat ještě i na konci září, na Istrii je v té době už slušná zima studenější počasí než ve Středomoří

průměrná teplota vzduchu se drží lehce pod třicítkou

moře má teplotu okolo dvaadvaceti stupňů

výhodné podmínky pro dovolenou jen v sezóně

počasí je velmi proměnlivé velmi dobré počasí v sezóně

na počátku léta se objevují vydatné lijáky

noční teploty neklesají pod dvacet stupňů

v červenci jsou ve Španělsku vedra ve stejném pásmu jako třeba Tunisko

letní sezóna velmi teplá a slunečná

patří k nejteplejším řeckým ostrovům

velmi stabilní počasí

výrazně slaná voda let trvá okolo čtyř a půl hodiny

tropická vedra jsou v tuto dobu typická

v sezóně teploty okolo 50 stupňů

saharský vzduch udržuje stálé slunečné počasí

mezi říjnem a květnem teploty klesají na 27 stupňů



LEGENDA





Takže - hezkou a prosluněnou dovolenou! A když déšť, tak leda krátce a hezky v noci :-)

