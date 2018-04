Jaká je ekonomika, takové budou Vánoce

Kam se člověk podívá, doslova jej tahají za ruce nabídky na výhodnou koupi všeho možného. Slevy předhánějí jedna druhou a nula se zdá být nyní v různých dealershipech, obchodech s elektronikou či nábytkem tou nejdůležitější číslicí vůbec: 0 % úroku, 0 % down payment – žádnou zálohu po vás nebudeme chtít při nákupu v hotovosti, 0 % financing up to 48 month – žádné procento navýšení až po dobu ... atd. Prostě prodat chce každý a co nejdříve. Pokud možno dříve, než se změní koncové číslo u nového letopočtu, čímž hodnota všeho zboží poklesne přesně o jeden rok. A ideální by bylo prodat všechno ještě před tzv. Boxing Day, tj. 26. prosince (o kterém jsme již už také napsali), protože to je ten den, kdy přijde téměř všechno zboží zkrátka – je nemilosrdně vydáno „napospas“ zákazníkům a prodáno za opravdu jen ceny prodejní.

Mnozí Kanaďané, stejně jako i Američané, ovšem předesílají, že budou kupovat méně a rozvážněji, neboť ekonomická situace zejména po tragickém 11. září nabyla na vážnosti. Tisíce lidí zůstaly bez práce, mezi nimiž stojí v řadě mj. nejen zaměstnanci automobilových provozů, ale i skoro 5000 bývalých zaměstnanců letecké společnosti Canada 3000, která vyhlásila bankrot počátkem uplynulého měsíce (což nejen osiřelo leteckou slečnost Air Canada, ale především pořádně rozhoupalo, pokud vůbec vydrží, křeslo ministra dopravy Davida Collenetteho).

Kanaďané hodlají po dobu vánočního volna utratit v průměru jedenást set dolarů na dárky, cestování a zábavu, což je o dvě stovky méně než v loňském roce, vykřikuje do světa výsledek průzkumu. „Není to tak špatné,“ komentuje analytička Adrienne Simmonsová, která dále uvedla, že pod vánočními stromečky se objeví méně poutavých exotických dárků. „Nahradí je praktické věci, jako jsou potřeby pro domácnost, a ty také, jak ukazuje výzkum, přinesou větší uspokojení,“ řekla Simmonsová. „Lze spíše očekávat novou prošívanou deku než lístek do divadla.“

Pokud se jedná o dárky jako takové, očekává se, že nakupující utratí v průměru 625 dolarů: v 27 procentech utratí více než 150 dolarů za jeden dárek, zatímco osm procent nakupujících utratí v průměru za jeden dárek více než 350 dolarů.

Průzkum dále zjistil, že letošní vánoce mnohem více lidí stráví doma, protože zejména po 11. září se počet těch, kteří cestují zejména leteckou dopravou, rapidně snížil. Respondenti v anketě se vyjádřili, že utratí v průměru na zábavu 210 dolarů, což představuje částku o 30 dolarů nižší než loňského roku.

Výsledky průzkumu také tvrdí, že většina respondentů není ovlivněno světovými událostmi a ekonomickými nejistotami, když se jedná o to, kolik peněz utratí za dárky a jaký budou mít celkový rozpočet během vánočních svátků. Nicméně bylo také zjištěno, že 16 procent lidí se při koupi dárků bude snažit ušetřit na přátelích, některých členech rodiny a spolupracovnících.

Kolik si Kanaďané mohli opravdu dovolit, to ukáže až samotný čas svátků. Pan Chretien sice tvrdí, že kanadská ekonomika se stále ještě nenachází v hlubokém, nýbrž jen v mírném poklesu, ale jistá nedůvěra nakupujících ve stabilitu ekonomiky se ukazuje již na dvou posledních měsících. Čísla totiž jednoznačně říkají o setrvalém poklesu indexu. A to navzdory i faktu, že statistika optimisticky vykazuje, že zaměstnaným Kanaďanům lehce vzrostl průměrný týdenní příjem o 1,22 dolaru na 669,16 dolaru v letošním září, zatímco roční průměr vykázal navýšení o 1,9 procenta. Nevím, jestli si vůbec některá rodina v té záplavě zdražených produktů, surovin a režijních nákladů tohoto navýšení vůbec všimla. Faktem je, že po jedenáctém září dostala ekonomika spád poněkud rychlejší, samozřejmě směrem dolů.

I když jsou prognózy poměrně optimistické – třiapadesát procent kanadských podnikatelských veličin věří, že se ekonomika pozvedne v následujících šesti měsících, a třetina očekává přijetí pracovních sil již na začátku nového roku, přesto mnoho rodin (nepočítaje v to bezdomovce) velice rádo přivítá mimořádnou pomoc dobročinných spolků především o svátcích vánočních.

Z ontarijského Bramptonu své čtenáře zdraví a každý den úsměv přejí Věra a Petr Kohoutovi. Chcete-li nám psát: petrvera@rogers.com