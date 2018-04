Jak ze statku vznikla chudá Gottwaldova chaloupka

Kde se vlastně Klement Gottwald narodil? "Nikdo dodnes neví, kde se vlastně narodil,“ říká ředitel Muzea Vyškovska František Korvas a pochybuje, že o tom v nejbližší době bude někdo bádat. "To dnes nikoho nezajímá,“ dodává. Podle jedné verze Anna Gottwaldová svého Klementa dokonce porodila na poli, komunisté však stvořili legendu, že spatřil světlo světa v domě rodiny Štarkových. A ukazovali v něm pak i nejen jeho rodnou světničku, ale i kolébku. "Ta zaručeně nebyla jeho, byla sem převezena společně s dalšími věcmi z etnografického muzea,“ vysvětluje vyškovský historik Radek Mikulka. Štarkovi přišli k prvnímu dělnickému prezidentovi jako slepí k houslím. "Když šla Marie Gottwaldová se synem ke křtu a nechala ho zapsat do matriky, uvedla naši adresu, protože v té době u mého dědečka pracoval její otec a měl tady i svoji světničku,“ vzpomíná Marie Hájková z Dědic na to, jak přišli o svůj dům, kde žili i její prarodiče. "Nabízeli nám polorozbořenou chalupu, pak ať se odstěhujeme na německý ostrůvek (obce na Vyškovsku, odkud se po válce museli vystěhovat němečtí obyvatelé, pozn. redakce), dokonce se vykopaly i základy nového domu, ale zase se nic nedělo,“ říká Marie Hájková. „Nátlak byl tak velký, že otec už pomalu neviděl žádné východisko. Nakonec psal prezidentu Zápotockému, Čepičkovi i předsedovi vlády Širokému. Na to dostal dopis, že už s námi nebude jednat vyškovská radnice, ale památkový úřad v Praze. Přijel doktor Pošmourný a s ním už bylo úplně jiné jednání, takové lidštější,“ vzpomíná paní. Nakonec se odstěhovali jen kousek dál, do domu z roku 1907 a Marie Hájková v něm s rodinou bydlí dosud. "Nebyl tak dobře vybavený jako náš, ale otec si ho postupně opravil a udělal si i novou kolářskou dílnu,“ říká.