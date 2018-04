Jak vyzrát na letadlo. Drobnosti, které vám usnadní létání

Letadlo je fascinující stroj, který zkracuje vzdálenosti a umožňuje rychlé a efektivní cestování. Prvotní okouzlení často vystřídá vystřízlivění. Cesta dopravním letadlem bývá pro většinu pasažérů spíš nutné zlo. I v nejnižší turistické třídě se však dá letět pohodlně a většině obvyklých potíží se můžete jednoduše vyhnout.

Pořiďte si palubní vstupenku

Pokud máte jasno o cílové destinaci a datu odletu, je logicky výhodné rezervovat letenku co nejdříve. S lovem levných letenek a zajímavých slevových akcí umí dobře pomoci hned několik specializovaných webů, třeba akcniletenky.com. Jen pro upřesnění dodejme, že děti od dvou let platí obvykle plnou cenu letenky (případně o jednotky procent nižší), aerolinky to velmi pečlivě sledují.

Obvykle 24 hodin před odletem se otevírá odbavování (check-in) k letu, při kterém na základě letenky dostanete palubní lístek (boarding pass). Odbavování na letišti a čekání ve frontách se dá vyhnout on-line check-inem přes internet. Palubní lístek pak dostanete e-mailem nebo třeba ve speciálním formátu přímo do mobilu. Na palubní vstupence je QR kód, který umí čtečky na letištích načíst i z displeje mobilu, takže se let může obejít úplně bez papírových dokladů.

Vychytávky do letadla I do letadla se dá vzít nůž, voda či šampon. Podívejte se, jak na to.

Pozor ale na to, abyste si elektronickou letenku stáhli do mobilu, nebo alespoň uložili snímek QR kódu. Je to lepší než se spoléhat na datové připojení. Pokud nemáte datový roaming nebo bude na zahraničním letišti problém s wi-fi připojením, mohou vás čekat perné chvilky.

Na většině letišť je dnes alespoň půlhodina wi-fi internetového připojení zdarma.

On-line odbavení je také záchranou pro ty, co chodí na poslední chvíli. Odbavíte se tak třeba cestou na letiště. Když už vám systém vydá letenku, máte vyhráno, tedy pokud stihnete být včas při nástupu do letadla.

Na letištích je často možné odbavení u speciálních samoobslužných kiosků. Stačí načíst osobní doklad (někdy vyžaduje systém třeba i rezervační kód letenky) a automat sám palubní vstupenky vytiskne. Kiosky ovšem nepoužívají všechny aerolinky a občas bývá velká alchymie cestovní doklad vůbec načíst. Nakonec se to ale většinou podaří.

On-line odbavení a samoobslužné kiosky jsou dobré pro ty, kdo letí s příručním zavazadlem. U přepážky, kde cestující odbavuje zaměstnanec letiště, může být problém, pokud se začne zajímat o rozměry a hmotnosti příručního zavazadla (některé letecké společnosti se dostaly už na absurdní limit osmi kilogramů). Pokud máte příruční zavazadlo rozumných rozměrů, obvykle ho „pronesete“ s sebou do kabiny, i když je těžší.

K osobnímu odbavení na přepážku budete určitě muset v případě, pokud máte více zavazadel, která chcete poslat do zavazadlového prostoru letadla. Ostřílení cestovatelé se tomu snaží důsledně vyhýbat, ztracený kufr putující na opačný konec světa není nic neobvyklého.

Dostatek místa

Čahouni by neměli s odbavováním otálet. Tlak na ekonomičnost provozu nutí aerolinky zmenšovat místo pro nohy mezi sedadly pod únosnou mez. Ostřílení cestovatelé rozložitějších postav a nadstandardní výšky se proto odbavují co nejdříve a ještě si předem nastudují, jaké sedadlo v konkrétním letadle vybrat. Hlavním zdrojem informací je pro ně stránka www.seatguru.com. Tam je možné vyhledat konkrétní let a letadlo s označením všech konkrétních pozic.

Nejvíce místa se obecně nachází u nouzových východů. Pokud máte dlouhé nohy a na prostornější místa se nedostanete, chtějte aspoň místo u uličky, do které můžete natáhnout nohy.

Je také dobré kalkulovat s tím, zda se jedná o noční let, v tom případě se vyplatí místo u okýnka, kde si můžete opřít hlavu. A nebudou vás otravovat další cestující courající na záchod.

Boty dolů

Na letišti vás čeká bezpečnostní kontrola. Počítejte s tím, že bude třeba vyprázdnit kapsy, z příručního zavazadla vyjmout notebook a tablet a mít tekutiny připravené v průhledném pytlíčku. Pokud ho nemáte, dají vám ho na letišti. Všechny nádoby, které mají nad 100 ml objemu, vám u kontroly zabaví. A pozor, zabavují i některé specifické tekutiny, i když jsou menší než 100 ml, třeba repelenty.

Nedivte se různým intenzitám kontrol. Na některých letištích vás klidně vyzují z bot a řádně prošacují, jinde jsou procedury benevolentnější.

Nafukovací polštář patří mezi drobné vychytávky, které vám mohou cestu výrazně zpříjemnit.

Pokud jste se odbavovali s velkým předstihem, pravděpodobně nebudete mít na letence vyznačenou odletovou bránu (gate). Tu pak zjistíte na informačních tabulích. Ale pozor, často se stane, že bránu změní, ale to zjistíte právě jen na infotabulích. Letištní rozhlas se obvykle používá k ohlašování nenadálých událostí a například ke svolávání opožděných cestujících k nástupu do letadla (last call). Problém bývá, že na zahraničních letištích své české jméno v cizí výslovnosti často ani nepoznáte.

Přibalte si žvýkačku

Vydýchaný vzduch vysoušený klimatizací často znamená, že si na dovolenou přivezete také rýmu nebo nachlazení. Nedivte se, pokud hned po startu usnete a cítíte se otupělí. V kabině bývá udržován tlak vzduchu jako ve dvou tisících metrech nad mořem. Snížená koncentrace kyslíku a často vysoká teplota v kabině působí na mnohé jako dokonalé uspávadlo: „Létám opravdu často, určitě ve více než polovině případů si nepamatuji z letu víc než start. Často usnu ještě před startem, i když jsem odpočatý,“ popisuje své zkušenosti František Janda.

Jet lag - Pásmová nemoc Obtíže, které vznikají během letu přes tři a více časových pásem. Jde o narušení spánkového cyklu, hlavními příznaky jsou malátnost až ospalost ve dne, nespavost v noci, snížená koncentrace a schopnost rozhodování, bolest hlavy, pocit hladu v neobvyklou dobu nebo ztráta chuti k jídlu. K vymizení potíží je třeba počítat nejméně s jedním dnem na jedno časové pásmo. Let směrem na západ je tolerován lépe. Už odpoledne je potřeba spánku a časně ráno se probouzí. Prevence:

Několik dnů před cestou na východ chodit spát dříve, při cestě na západ později. Při letu na západ upřednostnit denní let, na východ noční let.

Zdroj: www.elekarnice.cz

Cestující mohou během stoupání či klesání letadla vnímat tlak v uších, zaléhání uší a další nepříjemné stavy. Často tím trpí děti. Při přistání se doporučuje vyrovnávat tlak žvýkáním, polykáním slin a kdo má rýmu, může použít nosní kapky.

Nízká vlhkost způsobuje osychání sliznic, proto raději používejte brýle než kontaktní čočky.

Pohoda při samotném letu

Zkušená letuška Valerie Ricci, která se už stará o pasažéry American Airlines 25 let, všem radí cestovat na palubě nalehko: „Sleduji pravidelně lidi, jak zápasí se svými masivními zavazadly, jež vláčí po zemi uličkou a narážejí s nimi do ostatních cestujících.“

Už dávno je pryč doba, kdy se pasažéři snažili ohromit ostatní svým módním vkusem. „Je to jednoduché, vezměte si oblečení, v kterém se můžete jednoduše hýbat a cítíte se pohodlně. Elastické materiály možná nepůsobí příliš módně, ale cestu výrazně zpříjemní,“ dodává Ricci. Ke všemu patří i pohodlná obuv.

Alkohol spíše uškodí

Mnoho cestujících řeší svůj strach z létání a nemožnost usnout větším množstvím alkoholu. Decentně se napít příliš neuškodí, ale přehnat to se moc nevyplatí. Možná rychleji usnete, ale spánek bude velmi nekvalitní a na konci letu se nebudete cítit zrovna ve formě.

Vzduch v letadle je navíc kvůli klimatizaci hodně suchý a rychleji dehydratuje tělo. Doporučuje se do letadla brát například malou lahvičku s vodou ve spreji a během letu se občas lehce osvěžit. Je dobré vypít láhev vody, než se dostanete k bezpečnostní kontrole.

Kvalitnímu spánku často také brání hluk v letadle, příliš světla a krkolomná pozice s padající hlavou do stran. Vše se dá poměrně jednoduše eliminovat a pomocníci nezaberou moc místa. Hluku se zbavíte obyčejnými špunty do uší nebo kvalitními odhlučněnými sluchátky, světlo zcela utlumí oční maska na spaní a pohodlnou pozici krku poskytne nafukovací cestovní polštářek.