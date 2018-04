Jak vyřídit pas a jak dlouho má ve světě platit

Pokud délka platnosti cestovního dokladu neodpovídá požadavkům země, do které občané cestují, je nutné nechat si vystavit pas nový. Žádost o něj je možné podat u policie v místě trvalého či přechodného bydliště. K žádosti je nutné předložit platný občanský průkaz, podklady pro zjištění státního občanství České republiky, dvě průkazové fotografie, kolek a starý cestovní pas.

Žádost vyřídí policie do třiceti dnů za poplatek 200 korun a u dětí do 15 let za 50 korun. Při časové tísni mohou úřady vyjít vstříc a žádost vyřídit i ve zkrácených lhůtách, a to do tří dnů za 400 korun a do 24 hodin za 600 korun, u dětí do 15 let za čtvrtinové sazby.

Občanům starším patnácti let vydává policie pasy na dobu deseti let. Děti do tohoto věku mohou být za poplatek 50 korun připsány do pasu rodičů. Na jejich žádost je také možné nechat dítěti vystavit pas samostatný s platností dva roky.

Jedinou zemí, do které lze dnes cestovat bez cestovního pasu, je sousední Slovensko. Je však nutné mít alespoň občanský průkaz s vyznačeným českého občanství. Do ostatních zemí světa je nutný platný cestovní pas.

Nejstriktnější požadavek na délku platnosti pasu má Argentina s 15 měsíci a Jihoafrická republika s nutnou jednoroční platností pasu. U zemí Evropské unie se požadavky pohybují od nejpřísnějších šesti měsíců nad dobu pobytu u Velké Británie a Itálie po nejliberálnější přístup Finska, které požaduje platnost pasu pouze na dobu pobytu.

Největší část zemí s bezvízovým stykem s Českou republikou tvoří evropské státy. Ani v těchto zemích, mimo Slovenska, však není délka pobytu neomezená. U většiny z nich je bezvízový styk omezen délkou pobytu na devadesáti dní. Pouze u Velké Británie a Severního Irska je to 180 dní.

Minimální platnost cestovních pasů občanů České republiky vyžadovaná některými státy:

Alžírsko: pět měsíců po nástupu cesty, Argentina: 15 měsíců, Austrálie: po dobu pobytu, Bahamy: jeden měsíc nad dobu pobytu, Belgie: tři měsíce, Benin: tři měsíce od data udělení víza, Brazílie: šest měsíců od data udělení víza, Bulharsko: není stanoveno omezení, Čad: dva měsíce od data udělení víza, Čína: šest měsíců, Dánsko: tři měsíce, Egypt: šest měsíců nad dobu pobytu, Ekvádor: šest měsíců nad dobu pobytu, Estonsko: po dobu pobytu, Etiopie: do doby platnosti cestovního pasu lze udělit vízum, Filipíny: po dobu pobytu, Finsko: po dobu pobytu, Francie: dva měsíce, Gabon: čtyři měsíce od data udělení víza, Ghana: šest měsíců, Guayana: šest měsíců nad dobu pobytu, Chile: tři měsíce, Chorvatsko: jeden měsíc po dni nástupu cesty, Indonésie: šest měsíců, Irák: tři měsíce, povinnost podrobit se zkoušce na AIDS pokud pobyt přesáhne pět dnů, Írán: po dobu pobytu, Itálie: šest měsíců, Izrael: šest měsíců, Japonsko: šest měsíců, Jižní Afrika: jeden rok, Jugoslávie: po dobu platnosti cestovního pasu lze udělit vízum, Kamerun: čtyři měsíce od data udělení víza, Kanada: po dobu platnosti víza, Kolumbie: šest měsíců, Kuba: jeden měsíc, Kuvajt: šest měsíců, Lesotho: tři měsíce po dni nástupu cesty, Libanon: tři měsíce nad dobu pobytu, Libye: šest měsíců nad dobu pobytu, Litva: není stanoveno omezení, Lotyšsko: po dobu pobytu, Lucembursko: tři měsíce nad dobu pobytu, Maďarsko: po dobu pobytu, Malajsie: šest měsíců od data udělení víza, Mauritius: tři měsíce po dni nástupu cesty, Mexiko: šest měsíců, Mosambik: tři měsíce po dni nástupu cesty, Namibie: šest měsíců nad dobu pobytu, Německo: tři měsíce, Nigérie: čtyři měsíce od data udělení víza, Nikaragua: šest měsíců ode dne vstupu do země, Nizozemsko: tři měsíce, Norsko: tři měsíce, Nový Zéland: tři měsíce nad dobu pobytu, Pákistán: tři měsíce po dni nástupu cesty, Peru: šest měsíců po dni nástupu cesty, Polsko: po dobu pobytu, Rakousko: jeden měsíc nad dobu pobytu, Rumunsko: jeden měsíc, Řecko: tři měsíce nad dobu pobytu, Saúdská Arábie: šest měsíců nad dobu pobytu, Senegal: v době platnosti cestovního pasu, Severní Korea: není stanoveno omezení, Seychely: po dobu pobytu, Singapur: jeden měsíc při pobytu do 14 dnů, jinak tři měsíce, Slovinsko: po dobu pobytu, Spojené arabské emiráty: dva měsíce, USA: šest měsíců.