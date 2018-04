Jak vypadají šatny fotbalových bohů. Prohlídka stadionu v Manchesteru

Jak se sem dostat

Letiště Manchester International je 3. největším ve Velké Británii v počtu odbavených cestujících. Z Prahy sem létá většina leteckých společností; z nízkonákladových, u kterých za zpáteční letenku zaplatíte od 1500 Kč i s poplatky např. bmibaby, od dubna pak nabídne lety z Prahy do Manchesteru i Jet2. Případně se dá letět do Liverpoolu např. s WizzAir, a poté se dopravit do Manchesteru např. autobusem.

Ubytování

K výběru je celá řada od levnějších po luxusní jako např. Radisson Edwardian. Parádní 'letecký' výhled z vyšších pater v ceně.

Tip - nejlepší výhled na Manchester

Zkuste vyhlídkový bar v hotelu Hilton, kde je z nejvyššího patra proskleného baru panoramatický výhled na celé město. Vaše peněženka přitom nemusí vykrvácet - alkoholické nápoje si dáte cca od 4 liber.

Nákupy

V Manchesteru je řada vyhlášených nákupních center. Jedním z největších je např. Trafford Center, kam nedoporučujeme chodit s naditou peněženkou. Je totiž riziko, že zde vše utratíte. A opravdu platí to, co už se delší dobu říká - totiž že ceny jsou ve srovnání s českými podstatně nižší, a to často za kvalitnější zboží. Za dva krásné flaušové zimní kabáty z obchodu Dorothy Perkins dala autorka článku celkem 110 liber (cca 3300 Kč).

Užitečný web

www.visitbritain.cz - vše o Británii, památkách, ubytování, dopravě, nákupech - v češtině

