Jak vypadá šatna Petra Čecha. Návštěva legendárního stadionu v Chelsea

může se hodit Jak na stadion Nejlepší doprava na stadion Chelsea je metrem, jen tři sta metrů od stadionu je zastávka metra Fulham Brodway. Organizované prohlídky se konají od 11 do 15 hodin, cena pro dospělého činí 15 liber (420 korun), pro dítě 9 liber. Za zvláštní příplatek je možné nechat se vyfotografovat s pohárem pro vítěze Premier League z loňské sezony. Podrobné informace o časech prohlídek je možné najít na oficiálních stránkách klubu www.chelseafc.com. Modrý svět je způsob života, říká Petr Čech o Chelsea (rozhovor Jana Paličky s Petrem Čechem, leden 2009) Dokázal byste vysvětlit neznalému, co vlastně znamená být součástí Chelsea?

Je to způsob života, prostě modrý svět. Lidi, kteří jsou součástí klubu, pro Chelsea dýchají. Od vrátného přes hráče a samozřejmě až po fanoušky. Že by měli třeba svatbu v den našeho zápasu? To by nepřežili. Chelsea je smysl jejich života. Klubu jste podstoupil i část svých osobnostních práv. Jak vás to zasahuje?

Podstatně. Jsem skvěle placený, ale zároveň nemám svobodnou volbu. Klubový sponzor zavolá a už se jede. Z velké míry je to byznys. Image, využití osobnosti, tváře, reklamy. Co vy vlastně vůči Chelsea musíte?

Respektovat povinnosti a pravidla. Vystupovat na veřejnosti tak, abych Chelsea nehanobil, neurážel, neničil status klubu. To je jako výklad ze smlouvy.

Však něco z toho ve smlouvě máme. Jiná pravidla jsou nepsaná. Hlavní je loajalita. Ať se děje, co se děje. Kolikrát nemáš náladu na nic, ale když se musí na rozhovor, na reklamní nebo charitativní akci, neříká se ne. (Celý rozhovor čtěte ZDE)