Jak vybrat správný stan? Lehněte si v obchodě

Opravdu dobrý stan oceníte hlavně při nečekané nepřízni počasí. Zima, mokro a déšť přicházejí bez ohledu na to, jestli začínají prázdniny, nebo se už blíží babí léto.

Lehněte si v obchodě

Poměrně novým fenoménem při prodeji vybavení do přírody se staly prodejní výstavy stanů. Největší se konají v Praze a v Ostravě, ale pořádají je i menší obchody v krajských a okresních městech. Co je na nich tak výhodného? "Návštěvníci si mohou stan prohlédnout ze všech stran, nakouknout dovnitř, zkusit si do něj lehnout a případně ho postavit a zase zabalit," říká majitel obchodu Holansport Jan Holan, který s výstavami v devadesátých letech začínal. "Pokud si k tomu mohou poležet ve spacím pytli, udělají si přesnou představu, co mají koupit."

Tento způsob prodeje je podle něho pro zákazníky v příkrém rozporu s takzvaným hypermarketovým prodejem, kdy se spotřebitel dozví jen to, co je napsáno v návodu.

Jak si vybrat správný stan?

"Poraďte se s prodavačem, zeptejte se kamarádů na jejich zkušenosti a nakonec si do několika vybraných modelů lehněte někde na výstavě," říká Marek Pecháček z kladenské prodejny Horal.

Déšť, zima a vítr se dostávají do stanů nikoli vinou horšího materiálu, ale jen kvůli nepromyšlenému ušití. Ideální turistický stan by měl mít nepromokavou střechu i podlážku, vnější střecha, takzvané tropiko, se má spojit s vnitřním stanem bez použití kolíků a švy by měly být ošetřeny speciálním lepidlem nebo přelepeny páskou, která nepropustí vodu. Samozřejmostí je zdvojené prošití namáhaných míst hlavně u kotvících bodů, dokonalé překrytí všech zipů látkou a použití duralové konstrukce místo dříve rozšířených laminátových prutů.

Pozor! Ke znehodnocení dobrého stanu stačí špatně prošitý šev nebo tkaloun našitý přímo na plachtu, který propustí vodu. Mezi nectnosti některých modelů patří větrací otvory, které nelze za deště zavřít, nebo naopak v horku dostatečně otevřít. Podlážka mívá příliš nízký okraj a teče do ní za lijáků voda, nebo se stan uvnitř kvůli špatnému větrání potí jako dveře od chléva.

Drahé značkové stany mívají lehčí a pevnější pruty, lépe zabezpečené vchody proti vodě a celkově odolnější stavbu, aby je nezničil silný vítr.

Pro chladnější části roku a pro náročnější turistiku doporučují specialisté na vybavení raději nešetřit a investovat do opravdu ověřených značek. Stany třídy Outdoor (v Česku se jim říká třísezonní) mají zesílenou a zvýšenou podlážku, která je vyrobena z lehkého otěruvzdorného nylonu, jenž nepropustí ani kapku vody. Poryvům silného větru odolává stabilní nosná konstrukce z kvalitních duralových prutů, které jsou oproti laminátovým lehčí a pevnější.

Vnitřní stan je vyroben z prodyšného materiálu s vodoodpudivou úpravou. Větrací systém je možné uzavřít zevnitř. Vnější střecha zvaná tropiko je absolutně vodonepropustná.

Na zimu se dokupují k třísezonním stanům takzvané sněhové límce. Pruh látky okolo celého stanu působí po naplnění sněhem jako zátěž, přispívá ke stabilitě stanu a znemožňuje profukování vloček a studeného větru pod tropikem do stanu. Kvalitní outdoorové stany stojí od nějakých čtyř tisíc korun výše, ale speciály od renomovaných světových značek se prodávají až za desítky tisíc korun.

Horké letní večery

Na léto jsou určené stany třídy Light, Cyklo nebo Camp.

Light

Levné stany Light jsou vhodné především na víkendové výlety, několikadenní školní výpravy nebo na romantické přespání na zahradě s malými dětmi. Jsou totiž obvykle jednovrstvé, což znamená, že na rozdíl od outdoorstanů jim chybí vnitřní část. Ve vlhku se tedy mohou zevnitř rosit, za chladných nocí je uvnitř zima, ale ani silný déšť jim neuškodí. Zato jsou fantasticky levné. Pětistovku za dětmi zničený stan přežijí i nejcholeričtější rodiče, kdežto několikatisícová investice za dražší výrobek je znát v každém rodinném rozpočtu.

Cyklo

Cyklistické stany jsou vyrobeny tak, aby byly co nejlehčí a daly se sbalit do co nejmenšího balíčku v brašnách na kolo. Tomuto požadavku je podřízeno vše, a tedy nelze očekávat ve stanu příliš místa, snížena je i jeho odolnost a trvanlivost. Cyklostany je možné koupit od tří tisíc korun.

Camp

Campingové velestany připomínající velikostí malé chaty jsou sice pro posměch pěším turistům a trempům, ale dobře slouží svým majitelům při týdenních a delších pobytech na jednom místě. Nebo byste se chtěli u přehrady či u moře neustále mačkat ve čtyřech lidech v jednom malém stanu? Moderní kempový stan se skládá z několika kopulí určených pro ložnice, velké centrální předsíně a stříšky proti slunci i dešti. V takovém stanu se dá na skládacích židličkách přežít několikadenní déšť a je příjemné v jeho stínu trávit polední žár. Malé kempinkové stany se dvěma ložničkami stojí tři až sedm tisíc korun, jejich velcí bratři se prodávají za deset až třicet tisíc korun.

Jaký tvar a jakou velikost

Občas se mezi turisty vedou debaty o nejlepším tvaru stanů. Většinou nikam nevedou a končí konstatováním "každému podle jeho vkusu". Přesto platí několik pravidel, která není radno obcházet.

Staré jehlany z celt a bavlněná áčka vzal už dávno Manitou do Věčných lovišť. Dodnes mohou mít opodstatnění snad už jen na zahradě, kde si pod nimi hrají malé děti na zálesáky, a když zaprší, rodiče je přenesou domů do postelí.

Nejčastěji jsou využívány různé tvary kupolí, protože poskytují ve větru největší stabilitu, a poměr obytné plochy a váhy stanu je nejlepší. Na jejich postavení stačí dva duralové pruty, lepší stany mívají tři a stany do extrémních podmínek čtyři až pět prutů.

Kopulím konkurují v současné době jen takzvané tunely, které poskytují větší pohodlí, protože jejich stěny nejsou hned od země zešikmené, ale stoupají strmě vzhůru. Tunelové stany se dají dobře spojovat, čehož využívají například horolezecké expedice v základních táborech a stavějí z nich společenské prostory. Tunely jsou však náchylnější na vítr než kopule.

Kromě tvaru je u stanu důležitá výška. Čím je nižší, tím je samozřejmě lehčí. Na druhou stranu musí stan poskytovat aspoň přijatelnou míru komfortu. Pokud v něm hodláte spát jednu či nejvýše dvě noci, bude vám stačit nízký "hrobeček", do kterého vlezete po čtyřech jako pavouk. Na týdenní výpravy je potřeba výška, abyste si uvnitř mohli aspoň pohodlně sednout, ale ještě lépe kleknout. Na dlouhodobé kempování jsou vhodné stany, ve kterých je možné se postavit.