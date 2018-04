Jak vybrat správné lyže? Návod, který funguje!

Podobně jako u auta musíme nejdřív zvážit, k čemu přesně je chceme používat. Na co je chceme a jakou funkci by měly plnit.

Sporťák

Jezdíme rádi rychle? Pak si vybereme sporťáka. Samozřejmě to předpokládá řidičskou zdatnost.

U lyží se také podíváme do kategorie těch sportovních, nejvyšší modely často designem odpovídají modelům závodním, ale skutečné závodní lyže se v běžné prodejní síti neobjevují. Není nutné mít za každou cenu ten nejvyšší model, i ty nižší obvykle mají takový potenciál výkonnosti, že to pro našince bohatě stačí.

Jako druhý krok zvažme, jestli chceme lyže na oblouk dlouhý (delší lyže s větším rádiem) nebo krátký (kratší s menším rádiem), případně něco mezi. Na české kopce se hodí spíš slalomky, lyže pro oblouk kratší, dopřejí více zážitku na kratších tratích. Pozor, sporťáky jsou většinou stavěné na dobrou silnici, stejně tak sportovní lyže jsou konstruovány na tvrdou pistu.

Auto

Pakliže potřebujeme auto, které bude malinko univerzálnější, nabízí se ohromná škála modelů a konceptů. U lyží se nazývají allmountainy – lyže, které nabídnou velice široké spektrum dovedností a hodí se do různého terénu.

Nedosáhnou ale tak daleko ve specializovaných schopnostech – třeba nikdy nebudou tak rychlé, budou pomaleji přehraňovat apod. Každá výhoda nese úměrnou nevýhodu a skloubit vše dobré do jedné lyže se nedaří proto, že si požadavky prostě navzájem odporují. Malý sporťák nikdy nebude mít velký kufr…

Uvnitř kategorie allmountain, lyží univerzálních, se jednotlivé modely mohou rozbíhat na všechny možné strany… Jsou mezi nimi lyže rychlejší, točivější, sportovnější, spíše na tvrdou trať, spíše do rozbitého terénu…

Zde se vyplatí znát jednotlivé souvislosti spojené s parametry lyže. Obecně platí: kratší lyže lépe točí, dlouhé točí méně, zato jsou rychlejší. Čím větší rádius, tím lyže méně točí a naopak. Lyže pro sjezd mají rádius sotva rozpoznatelný, proto jedou rychle a přímo, krátké slalomky jsou výrazně vykrojené, dokážou řezat krátké oblouky ve výrazně nižší rychlosti.

Off road

Uvažovali byste o off roadu? Čtyřkolka ve formě lyží znamená lyži do volného terénu mimo upravenou trať. Může to být spíše silniční SUV, ale i speciál do těžkého terénu. Snadno se to pozná – čím je lyže užší, tím více inklinuje k upraveným tratím. A naopak hodně široké lyže aspirují na jízdu v prašanu.

Shodou okolností, rozumně širší lyže (do 80 mm ve středu lyže) jsou dnes podobně jako SUV velmi moderní a dokážou jet relativně pohodově na trati i v mírném terénu.

Pozor na délky

Pozor na délky! Zásadně ovlivňují charakter lyže, takže třeba dlouhá slalomka – lyže na kratší oblouk – se chová se spíše jako obřačka. A naopak.

Zjednodušeně lze naznačit, že lyže od 150 do 165 cm se hodí pro oblouky kratší, 160–175 cm pro univerzální jízdu a 170–185 cm pro oblouky delší a rychlejší. Větší a těžší lyžaři potřebují lyže delší, lehčí a menší nechť naopak volí kratší variantu navrženého intervalu.

Více do tajů a druhů lyží můžete proniknout prostřednictvím níže uvedeného grafu.

* KLIKNĚTE NA GRAF PRO ORIGINÁLNÍ VELIKOST *

Více informací o jednotlivých typech lyží přineseme v dalších článcích. O testech lyží také na www.snow.cz.