Jak vybrat cyklohelmu: ne z internetu, dobrou značku a dokola zkoušet

Jeden jezdí s helmou, druhý zásadně bez ní Nedávno proběhl na stránkách iDNES.cz duel mezi dvěma cyklisty - Vítem Štěpánkem, který jezdí bez helmy - z velké části jde prý o mediální masáž a obchod se strachem - a Petrem Pravdou. Ten naopak namítá, že jezdit dnes na kole bez helmy je hazard. Více o názorech na používání helmy ZDE.

Až na naprosté výjimky by se helma neměla kupovat z druhé ruky. Vnitřní tvrzená pěna může být prasklá po pádu a nemusí to být přitom moc vidět. Také se nikdy nedá koupit přes internet bez vyzkoušení. Každý zkušený cyklista proto nakupuje v "kamenném obchodě" a často připomíná při výběru helmy "ženskou v butiku".

Je dobré předem znát cenové rozpětí (dobré helmy stojí od cca 1 000 korun do 5 000 korun) a několik značek, pro něž jsme se předběžně rozhodli. Jsou cyklisté, kteří už mají svého oblíbeného výrobce, a to proto, že jeho helmy jim dobře padnou. I tak si ale při novém výběru rádi zkusí i helmu jiné značky, co kdyby…

Co musí dobrá helma splňovat?

Musí být kvalitně vyrobena takzvanou in-mold technologií, kdy je do vrchní polykarbonátové vrstvy vstříknuta EPS pěna. Takže už žádné lepení tenké skořepinky na tvrzenou pěnu, jak to je u starých a dodnes některých levných helem. Při pádu by měla vnitřní pěna prasknout a helma se pak musí okamžitě vyměnit.

Kvalitní výrobci Rudy Project, Bell, Giro, Uvex, Specialized, Bontrager, Scott, Fox, Mango, Met, BBB, Briko, Zero RH+, POC. Limar …

Helma nesmí být ani velká, ani malá. Musí se dobře přizpůsobit tvaru hlavy a dobře na ní sedět. Nesmí sedět ani moc do čela, ani moc dozadu, nesmí z hlavy sjíždět. K tomu slouží dva systémy - upínací mechanismus, který upravuje velikost vnitřního rozměru přilby, a upínací řemínky pod bradou. Důležitým požadavkem je i dobré odvětrání.

Helma pro každé kolo

Helmy se od sebe liší podle druhu cyklistiky. Pro závodní silniční cyklistiku jsou nejvhodnější co nejlehčí, mělčí, ale přitom maximálně pevné, s mnoha větracími otvory - bývají také nejdražší. Pro MTB se hodí helmy "bytelnější", o něco těžší, s méně větracími otvory, které jsou víc protažené do zadní části hlavy a mívají protisluneční štítek.

Na streetové disciplíny a do "parků" se používají jednoduché helmy - "škopky", které jsou jakousi lehčí obdobou lyžařských helem. Na disciplíny enduro a sjezd pak integrální helmy, které chrání i bradu a obličej.

Nejlepší helmy jsou vybavené technologií dvojité skořepiny - MIPS. Tenká plastová skořepina v helmě se při pádu utrhne a částečně pohltí rotační náraz, čímž zabrání těžkým pohmožděním mozku.