Jak vybrat batoh, když deka a rum už nestačí...

Mnozí lidé jsou přesvědčeni o platnosti zákona velkých ruksaků: "Čím větší batoh, tím se do něj vejde více zbytečností."

Optimální objem zavazadla pro letní putování po horách nebo týdenní výlet na chatu je někde mezi padesáti a šedesáti litry. Za takový batoh zaplatí zákazník 500 až 7.000 korun.

Do města nebo na krátké vycházky se hodí jednoduché batůžky od dvou set do tisíce korun, na týdenní expedici obrovský batoh o objemu sedmdesát až devadesát litrů za několik tisíc korun s mnoha úložnými prostory. Batůžky o objemu do čtyřiceti litrů poslouží při jednodenních výletech do přírody. Jejich ceny obvykle začínají na několika stech korunách.

Zkušenost velí kupovat si ruksak menší - čím má totiž turista v zavazadle více místa, tím méně zvažuje, co s sebou skutečně potřebuje.

U batohů nad padesát litrů by neměly chybět výztuhy zad skryté uvnitř konstrukce batohu, hrudní popruh a bederní pás, který přebírá část nesené váhy. Důležité je víko, které kryje vstup do plného i poloprázdného batohu. Na něm by měla být vnější kapsa na mapy, brýle, opalovací krém.

Kapsy jen pro někoho

Kupovat batoh s mnoha kapsami, nebo raději bez nich? Záleží na tom, k čemu ho budete používat. Platí, že čím náročnější akce budeme podnikat, tím méně kapes by měl batoh mít. Zcela bez zadních a postranních kapes jsou batohy určené pro horolezce, kteří se potřebují dostávat skrze úzké soutěsky, kde by kapsy překážely. Naopak cestovatelé a pěší turisté kapsy ocení.

Všichni bez rozdílu by měli dbát na popruhy po stranách a na zádech, které umožňují na batoh připnout cokoliv. Nikdy nevíte, zda neponesete stan připoutaný na batohu nebo třeba barel s vodou.

Větší batohy mívají hlavní komoru rozdělenou. Je to výhodné pro ty, kdo s sebou berou spací pytel. Je oddělený od hlavního prostoru, nešpiní se, a když ho večer vyndají, nemusejí napřed vysypat celý ruksak. Někdy se hodí také zapínání z boku nebo zezadu. Na rozdíl od nasypávání zavazadel seshora je možné věci do batohu umístit ze strany jako do skříně. Toto řešení je však na úkor pevnosti konstrukce, a používá se tedy spíše pro lehčí pěší turistiku než pro adrenalinové akce.

Málokdo dnes vystačí s jedním batohem. Výrobci prodávají speciální zavazadla na mnoho druhů sportu. Na kolo je určen cyklistický batůžek o objemu do 20 litrů. Dno značně vysoko, aby nebránil vstupu do kapes dresu. Neměl by na něm chybět ani upevňovací kříž pro přilbu, reflexní pásky, očko pro přichycení blikačky a zástěrka chránící v dešti bedra cyklisty.

TIP MF DNES Deuter Guide 35+

orientační cena 2800 Kč

Osvědčený středně velký batoh, který se vyrábí už v několikáté vývojové generaci, patří mezi oblíbené modely horských vůdců v celé Evropě. Zkušeným turistům a horolezcům nabízí variabilní možnosti, jak v něm nosit nejen spací pytel a oblečení, ale také veškeré potřeby včetně stanu, karimatky, cepínu či stoupacích želez. Treksport Patagonia 70 orientační cena 2250 Kč

Velký batoh, do kterého sbalíte veškeré vybavení na týden pod stanem nebo na měsíc v horské chatě.

Speciální ruksaky

Horolezci a jeskyňáři vyžadují štíhlé batohy s jednoduchým obrysem, aby se boční kapsy, očka a popruhy nezachytávaly o skály. Takový ruksak by navíc měl mít vzadu poutka na přichycení cepínů a stoupacích želez. Skialpinistické batohy jsou řešené tak, aby mohly nést připevněné lyže. Umožňují to popruhy a umělohmotné destičky na bocích. Aby se poloprázdný batoh s lyžemi nekymácel, musí mít pevná záda.

Speciální batoh je určený pro dálkový běh a závody typu survival. Účastníci několikadenních závodů v přírodě, kde se jezdí na kole, plave, běhá a leze po skalách, potřebují ruksak, který pevně sedí na zádech. Batoh je na ramenech a na zádech zcela hladký, a tak nedře ani po mnoha hodinách pohybu.

Zcela jinou podobu má cestovní batoh, což je textilní kufr opatřený ramenními popruhy a bederním pásem. Pokud ho majitel používá jako kufr, jsou pásy schované a nepřekážejí. Při pěším přesunu si ho může nasadit na záda. Odpojitelná kapsa se dá nosit jako městský batůžek.

Největší potíže mají majitelé batohů s vodou. Buď jim teče dovnitř, když prší, nebo ji naopak do ruksaku nemohou dostat, protože se jim tam nevejdou lahve s pitím. Hrozí také, že až se zpotí, začne jim "lít" pot po zádech. Do každého batohu při dlouhotrvajícím dešti teče. Ač jsou vyrobeny z nepromokavých materiálů a konstrukce je sebelépe vymyšlená. Některé batohy mají proto na boku nebo ve dně našitou kapsičku a v ní pláštěnku na batoh. Pokud nic takového váš batoh nemá, je možné batohovou pláštěnku koupit ve specializovaném turistickém obchodě.

Dešti tedy lze zabránit v promáčení batohu, ale záda budeme mít mokrá v každém případě. Firmy se sice chlubí „revolučními odvětrávacími systémy,“ ale žádné se zatím nepodařilo zabránit naprostému promočení zad za chůze s větším batohem. S tím je nutné počítat.

Poslední vymožeností moderních batohů jsou pitné vaky, které lze připevnit do zvláštních prostor. Plastové vaky na vodu jsou skladné, lehké a dá se z nich pít pomocí hadiček i za chůze. Na druhou stranu se musejí vymývat speciálními chemickými prostředky a musíme se o ně starat lépe než o plastové lahve, které po použití zmačkáme a vyhodíme do nejbližší popelnice.