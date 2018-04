Jak vám islandská sopka změnila plány? Za váš příběh 1000 Kč

Dokud se nestane nějaká přírodní pohroma jako výbuch islandské sopky minulý týden, ani si neuvědomujeme, jak moc jsme na letadlech závislí.

Napište nám, jestli i vy jste museli kvůli islandskému vulkánu měnit vaše cestovní plány. Jestli jste někde museli zůstat o několik dnů déle a co zajímavého jste mezitím zažili. Zda jste třeba museli zrušit dovolenou a cestovní kancelář vám nevrátila peníze. Jestli jste kvůli sopce Eyjafjallajökull neodletěli třeba na svatební cestu. Nejzajímavější nebo nejhumornější příběhy zveřejníme a odměníme honorářem 1000 korun.

Vaše historky posílejte do 30. dubna na e-mailovou adresu cestovani@idnes.cz. Rozsah by měl být maximálně jedna a půl strany textu (cca 5200 znaků), fotografie pouze v jpg, velikost do 1 MB.

Těšíme se na vaše příběhy!