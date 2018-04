Jak v klidu a bezpečně odletět?

Jak nezmeškat letadlo, nezabloudit v mraveništi velkého mezinárodního letiště,nechat se správně odbavit, ale hlavně nebýt při odletu ve stresu?Ta otázka se může zdát směšná tomu, kdo poznal jen pražskou Ruzyň. I zkušený cestovatel však ví, že na letištích, jako jsou ve Frankfurtu, v Londýně, ale hlavně v Americe to nebývá snadné. Zejména, když jste tam poprvé. Důležité je nejdříve se rozhodnout, jaké věci půjdou s vámi do letadla a jaké do zavazadlového prostoru. Příruční zavazadlo by nemělo být velké,ale zároveň by mělo obsahovat všechny cennosti a pro případ, že by se vám náhodou velká zavazadla ztratila, i základní toaletní potřeby. A také svetr, náhradní tričko... Všechna zavazadla označte visačkou se jménem a adresou. Pomůže to v případě, že by se kufry cestou náhodou zatoulaly. Křehké věci, které nebudete mít u sebe v kabině,vždy pečlivě zabalte. Žijeme sice v době moderní techniky,ale nevěřili byste, co se někdy děje s kufry při nakládání a vykládání z letadla. Pár hodin před odletem se přesvědčte,zda vaše letadlo skutečně letí v daný čas. Nezřídka je už dopředu známo, že bude mít zpoždění - stávka na letišti, technické problémy, mlha, sněhová bouře a podobně. Před odjezdem na letiště se vyplatí ještě zkontrolovat tři nejdůležitější věci - pas, letenku a peníze. Pak už zbývá jen »maličkost« - přijet včas. Hodinu před odletem si může dovolit být na letišti zkušený cestovatel, ale jen tam, kde to dobře zná. Lepší je tak hodina a půl až dvě,dvě hodiny a něco v případě,že musíte vrátit na letišti vypůjčené auto. (Čas navíc přidávejte na Balkáně a v mnoha státech třetího světa, kde i ta nejjednodušší operace může trvat věky. Radši se poraďte se znalci poměrů.) Pozor dávejte při příjezdu k odbavovací hale. Zejména v Americe mají odletové terminály mnoho vstupů a jsou daleko od sebe. Řidič taxi vás většinou zaveze správně, použijete-li však letištní autobus, nevyplatí se přejet. Řidič většinou nesrozumitelně vykřikuje něco jako: »B Delta, American, Continental...«, což znamená, že z terminálu číslo B létají linky zmíněných společností. Abyste předešli nedorozumění, vyplatí se zeptat se řidiče,odkud vaše letadlo odlétá. Nebudete vůbec trapní, když si pak ještě v autobuse vyberete inteligentně vyhlížející spolucestující a informaci si potvrdíte. Vyvrhnuti napospas chaosu před obrovskou odbavovací halou je nejlepší zachovat klid a ulehčit si situaci - najít vozíček na kufry. Možná vás čeká jen pár metrů chůze,ale může to být i pár set metrů. Při vstupu do terminálu co nejdříve vyhledejte na monitoru číslo vašeho letu s časem odletu a číslem příslušné odbavovací přepážky. Na 99ti procentech letišť světa se označují anglicky CHECK-IN. Když si nevíte rady,nebo váš let ještě není na monitoru, ptejte se u nejbližších informací. Poradí vám i s možností »rychlého odbavení«, když máte jen příruční zavazadlo. U odbavovací přepážky pak žádejte o místo u okénka, v uličce,o nekuřácké,či kuřácké místo. O místa vedle sebe, pokud je vás víc. Je-li to možné,vyhoví vám. Na palubním lístku, který dostanete, se vyplatí zkontrolovat čas nástupu do letadla - je mnohem důležitější, než čas odletu. Nic neztratíte,když se pak hned přesunete k příslušné přepážce. Čeká vás totiž ještě jedno zdržení - kontrola pasu, palubního lístku a průchod detektorem. I tady bývá někdy fronta. Mějte dobrou náladu a usmívejte se. Šťastný let.