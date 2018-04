Jak ušetřit tisíce na letním zájezdu? Kupte ho teď

Zájem stoupá každým rokem

"Loni se z celkového počtu 2,2 milionu prodaných zájezdů prodala v rámci first moment (první moment) třetina zájezdů," upozornil Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

O zájezdy prodávané v akcích "first moment" (první moment) mají zájem především rodiny s dětmi a starší lidé.

"Ceny jsou zajímavé. Kvůli malým dcerám už nemůžeme čekat s pořízením dovolené na poslední chvíli, to jsme dělali s manželem dříve. Teď musíme pečlivěji vybírat," řekla Petra Kočvarová, která si hned po Novém roce vyzvedla katalog v pobočce kanceláře Čedok.

Výhody prvního momentu

Zamluvit a zaplatit zájezd s předstihem se lidem vyplácí. Kromě slev si mohou vybírat z neomezené nabídky lokalit. Navíc mají šanci získat lepší pokoj s výhledem na moře i pohodlnější místo v autobuse.

"Už dávno neplatí, že nejvýhodnější je čekat na last moment," uvedl pro iDNES.cz Daniel Plovajko, mluvčí CK Fischer. "Nejenže si klienti mohou vybrat z nejlepší nabídky zájezdů za zajímavé ceny, CK Fischer navíc nabízí v rámci prvního momentu dovolenou pro dvě děti zdarma a všichni zákazníci, kteří si koupí dovolenou s odletem v srpnu, obdrží digitální fotoaparát Sony," dodal Plovajko.

U CK Fischer můžete pořídit nejvýhodnější první moment jen do 15. ledna, u jiných cestovních kanceláří pak akce trvá do konce ledna nebo déle. Například Čedok nabízí 10-15% slevy do 31. ledna, Exim tours 5-12% do 15. února, Firo Tour 7-10% do 29. února, Luna Tour 5-10% do 31. ledna.

"Ve srovnání s loňským rokem je nárůst prodeje prvního momentu více než 30 procent, letos odhadujeme prodej až 40 procent," řekl Daniel Plovajko.

Čím dříve, tím větší úspora

Na koupi dovolených s několikaměsíčním předstihem vydělávají nejen zákazníci, ale i samotné cestovní kanceláře. Mají totiž jistotu, že zaplní nasmlouvané pokoje v letoviscích a místa v letadlech.

"Místa v charterových letech jsou nasmlouvána se stoprocentním poplatkem. Proto je chtějí prodejci prostřednictvím různých nabídek obsadit za každou cenu," vysvětlil Tomio Okamura.

Češi letos za dovolené utratí rekordní sumu

Odborníci odhadují, že letos Češi utratí za dovolené rekordní sumu. "Průměrná cena zájezdu se zvýší o 700 na 15 200 korun. Poprvé v historii tak překoná patnáctitisícovou hranici," řekl Okamura.

Zimní dovolená u moře



Čím dál víc lidí si dopřává v zimě druhou dovolenou a jezdí za teplem. S cestovkou S cestovní kanceláří Češi nejraději jezdí za sluncem do Dominikánské republiky, na Filipíny, Nový Zéland, ale také do Keni nebo Thajska. Na Kanárské ostrovy a Kypr nebo do Egypta míří nejčastěji senioři a rodiny s malými dětmi. Počasí kolem 25 stupňů Celsia je výhodou pro lidi, kteří vedro nevyhledávají. Na vlastní pěst Pokud se rádi rozhodujete spontánně a hromadný program cestovní kanceláře vám nevyhovuje, pak se můžete vydat na vlastní pěst a ušetřit pár tisíc. "Před dvěma lety jsme si s přítelkyní po Vánocích řekli, že si zasloužíme týden dovolené, a chtěli jsme se jet někam vyhřát," vypráví Kamil Hladký z Prahy. V zájezdech last minute si žádný vhodný nevybrali, a tak sedli k internetu. Vybírali ze zemí, kde pro Čechy není vízová povinnost, skloubili tuto destinaci s výhodným charterovým letem a nakonec dorazili na Kubu. "Stálo nás to sedmnáct tisíc na jednoho," vzpomíná jeho partnerka Jana. V cestovní kanceláři by tehdy za podobný zájezd zaplatili přes 25 000 korun. Průměrná teplota vody ve stupních Celsia v lednu Kanárské ostrovy 20

Izrael 25

Seychely 25

Afrika 26

Kuba 27

Karibik 28

Mexiko 28

Súdán 28

Dominikánská rep.29

Thajsko 30

Kam bez víza

Exotických zemí, kam český občan může vyjet bez víza, je celá řada: Brazílie, Filipíny, Guadeloupe, Chile, JAR, Kostarika, Maledivy, Martinik, Mexiko, Nový Zéland nebo třeba Salvador.

"U některých zemí má vízum podobu vstupní karty nebo povolení, které se většinou vyřizuje až po příletu do země," informuje Tomáš Kaplan z agentury Zájezdy.cz. K takovým zemím patří například Kuba, kde musíte vyplnit vstupní turistickou kartu, nebo Mauricius a Seychely, kde vstupní povolení vypisujete až po příletu na místní letiště.

Pro vstup do Dominikánské republiky stačí zakoupit po příletu pouze turistickou kartu, která stojí kolem deseti amerických dolarů. Stejné je to i ve Venezuele. Pamatujte jen, že bezvízový styk má různá časová omezení a vztahuje se většinou na turistický záměr.

Kam a za kolik (orientační ceny s CK)

Od 10 000 Kč

Za tuto cenu můžete počítat se zájezdy do Egypta, Turecka, Tuniska, na Kanárské ostrovy či Kypr.

Od 20 000 Kč

Za dvacet tisíc se ohřejete v Jordánsku, na Kapverdských ostrovech či Kostarice nebo si zajedete do Indie. Do této částky se vejdete i v případě, že chcete strávit týden ve Spojených arabských emirátech.

Od 30 000 Kč

Od této částky se můžete podívat do Brazílie, Číny, Dominikánské republiky, ale třeba i Keni, Mexika či Malajsie.

Od 100 000 Kč a výše

Pokud vám na penězích příliš nezáleží a nestojíte o individuální program, můžete si vybrat třeba luxusní pobytový zájezd do Bora-Bora na Tahiti.