Jak ušetřit peníze v Japonsku

Každý, kdo byl v Japonsku, ví, že nejlepší cestování zde nabízí vlak. Pokud však chcete ušetřit, tak si lístek kupte už doma. Japan Rail Pass - síťová jízdenka umožňující jízdu všemi vlaky (kromě expresu Nozomi) na tratích Japonské železniční skupiny - stojí na sedm dní (vydává se i na 14 a 21 dnů) u nás kolem 10 000 korun. Je to hodně,ale jízdenka z Tokia do Kjóta přijde normálně v přepočtu na téměř 3500 korun. Navíc síťovou jízdenku není možno koupit v Japonsku, ale pouze v cizině. U nás jí prodává několik kanceláří, které se na cesty do země vycházejícího slunce specializují.