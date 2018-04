Dovolená za málo peněz. Tři osvědčené tipy, jak ušetřit tisíce

Výběr termínu a místa může šetřit tisíce

Že mimo letní měsíce a frekventované svátky jako Velikonoce či Vánoce mohou být ceny turistických služeb o desítky procent nižší, je samozřejmé. Existují ale i drobnější rozdíly. Například v Itálii existuje nezlomné pravidlo, podle něhož velké firmy nařizují podnikové dovolené v srpnu. Italským přímořským resortům se proto v osmém měsíci vyhněte, nebude tam k hnutí a ceny bývají vyšroubované na maximum.

Mimořádný rozdíl v cenách bývá v oblastech, kde je plážová sezona zvlášť krátká. Typickým příkladem je Chorvatsko, kde vás tentýž hotel ve Splitu či Dubrovníku bude na konci září stát méně než polovinu „letní“ ceny.

Během letních prázdnin obvykle pořídíte dovolenou levněji zkraje července, tedy i v době českých státních svátků 5. - 6. 7. Týká se to hlavně střední Evropy, kdy němečtí školáci mají v tuto dobu většinou ještě vyučování a Němci, nejdůležitější klienti, hromadně vyjíždějí na dovolené až od konce července. To samozřejmě drží ceny níže nejen v Německu, ale například také v Rakousku či severní Itálii.

Příjemně lacino může být přes prázdniny také ve městech orientovaných na byznysové návštěvníky. Obchod se v době hlavních dovolených samozřejmě moc netočí a kvalitní hotely, během roku plné byznysmenů, často snižují ceny o desítky procent. Typickým příkladem jsou lokality vzdálené od teplého moře, např. řada německých měst, jako např. Frankfurt, Hamburk či Berlín, dále pak třeba Milán, Madrid a další. Uvedené samozřejmě neplatí pro ta města, která jsou běžných návštěvníků plná po celý rok, jako Paříž, Londýn či Praha. Pro šetřivé povahy je tedy ideální si v létě užít městskou „poznávačku“ a k moři vyjet až v září.

Bulharské pláže patří k nejlacinějším v Evropě. Na snímku letovisko Albena na severovýchodě země. Casa Batlló, skvělé dílo Antoni Gaudího v Barceloně, patří mezi nejdražší památky v Evropě: za vstupné do nevelkého objektu dá dospělý návštěvník 21,50 €, děti od 7 let 18,50 €.

Přemýšlejte nad cestou a zapomeňte na navigaci

Správný výběr silniční trasy na dovolenou může ušetřit hodiny času i nezanedbatelnou částku. Řiďte se vlastním rozumem a neposlouchejte slepě navigaci. Je to jen stroj a dost často hloupý stroj.

O nástrahách cest do Chorvatska jsme psali (Autem do Chorvatska 2015: aktuální tipy), tady uvádíme pár rad na průjezd Rakouskem na dvou nejfrekventovanějších trasách na jih. Přinejmenším o víkendech doporučujeme vyhnout se velmi zatížené dálnici A10 (Tauernautobahn), masivně používané při cestách do Itálie, na Istrii či do Slovinska. Je tu mimořádně vysoká pravděpodobnost dopravních problémů a také náklady navíc, poplatky za tunely vás budou jedním směrem stát 11 eur.

Oproti tomu alternativní trasa na relaci Linz – Villach, vedoucí kolem Liezenu, přes Hohentauern a Klagenfurt, je o 35 kilometrů kratší a za plynulého provozu vychází časově jen o 20 minut hůř, pojedete asi 100 kilometrů mimo dálnici. Alternativní trasou tak ušetříte asi 130 korun na pohonných hmotách a základní amortizaci plus 6 eur na tunelech (Bosrucktunnel na dálnici A9 stojí jen 5 eur), celkem 300 korun.

Na pozoru je třeba se mít i při plánování cesty přes Brennerský průsmyk směrem do Itálie. Celý rakouský úsek Brennerské dálnice přijde na 9 eur. Pokud z ní vyjedete již za mostem Europabrücke a zbytek na italskou hranici dorazíte po obyčejné silnici, ztratíte sice asi 15 minut, ale bude vás to stát jen 2,50 eura. A ještě dál: pojedete-li velmi frekventovaný úsek Mnichov – Brenner celý po dálnici, což dělá většina řidičů, vystavujete se velmi častým dopravním komplikacím kolem dálniční křižovatky u Rosenheimu, najedete rovných 200 kilometrů a na poplatcích vydáte 17,70 eura (Brennerská dálnice plus rakouská dálniční známka).



Oproti tomu kratší alternativní trasa přes Garmisch-Partenkirchen měří jen 180 km, papírově je ale asi o půl hodiny delší. Pokud oželíte přibližně 15 kilometrů rakouské dálnice kolem Innsbrucku za cenu časové ztráty asi 20 minut, nemusíte kupovat rakouskou vinětu vůbec a ušetříte 75 korun (pohonné hmoty a amortizace) + 15,20 eura (17,70 minus 2,50), celkem tedy téměř 500 korun. Vzhledem k výše uvedeným velmi pravděpodobným dopravním zácpám vám tak zůstane v kapse pětistovka za cenu leda tak pár minut.

Většina italských dálnic až po Neapol je zpoplatněná, mýto pro osobní auta dělá asi dvě koruny na kilometr. K placeným úsekům dost často není rozumná alternativa. Snímek je z okolí Milána.

Některé památky jsou zdarma

Vstupné v turistických objektech může hrát v dovolenkovém rozpočtu nezanedbatelnou roli, zejména pokud vás pojede víc. Hlavní turistické objekty v západní Evropě dnes běžně za vstup účtují 12 – 15 eur, někde i víc. Některé atrakce však lze zhlédnout zdarma, často jde o státní muzea a podobné instituce.

Za příklad mohou sloužit četné sbírky v Londýně včetně Britského muzea, galerie Tate Modern a dalších prestižních míst (čtěte Mapujeme nejslavnější muzea světa v Londýně. Mají vstup zdarma). Pozor, gratis vstupné platí jen na stálé sbírky, nikoli na dočasné výstavy.

Řada turistických objektů má volný vstup pravidelně jednou za čas, typicky jeden den v měsíci, dále o státních svátcích příslušné země apod. Například španělské královské zámky (Madrid, Escorial, Aranjuez a další) nabízejí gratis vstup každou středu a čtvrtek navečer. Některé památky v Řecku navštívíte zdarma mimo sezonu každou neděli. Rodiny potěší, že v řadě evropských zemí mají děti do 18 let, které jsou občany zemí EU, volný vstup vždy.

Vznešená budova Britského muzea v Londýně ukrývá jedny z nejcennějších sbírek světa. Stálé expozice jsou navíc zdarma. Norské fjordy jsou krásné, návštěva však dokáže udělat v peněžence průvan. Na snímku Geirangerfjord.

Jak je kde draho?

A nakonec to nejdůležitější, jak je v té které zemi v průměru draho či naopak levně? Tedy kolik utratíte za běžné zboží a služby? Na pomoc si bereme porovnání cenových košů podle metodiky Eurostatu (Statistického úřadu Evropské unie). Přiložená tabulka je založená na průměrných cenách v eurech za všechny druhy zboží a služeb. U zemí, které mají národní měnu, se bere v úvahu směnný kurs. Tabulka tedy ukazuje, kolik průměrně za srovnatelné zboží a služby v cizině skutečně zaplatíte. Jako referenční hodnota cenového indexu je brán průměr EU, který je roven 100.

Cenové srovnání vybraných zemí v Evropě Stát Cenový index Bulharsko 48 Česko 64 Francie 108 Chorvatsko 67 Itálie 102 Maďarsko 57 Německo 102 Nizozemsko 111 Norsko 148 Polsko 56 Portugalsko 81 Rakousko 107 Řecko 86 Slovensko 69 Spojené království 122 Španělsko 93 Švýcarsko 154* Turecko 61 Průměr EU 100 Zdroj: Eurostat, 2014. * Sběr dat proběhl ještě před uvolněním švýcarského franku v lednu 2015, v současnosti je cenová hladina ve Švýcarsku ještě asi o 20 % vyšší a jde o nejdražší zemi Evropy.

Letmý pohled na data prokazuje zřetelné dělení evropských zemí na laciný východ a jih oproti dražšímu západu a zejména severu. Například ve Španělsku zaplatíte asi o polovinu méně než ve Skandinávii. V poslední době se významně zvýšily ceny (v přepočtu na eura) zejména ve Švýcarsku a také ve Spojeném království, které se tím zařadilo mezi nejdražší země. Kolem průměru EU se pohybuje cenová hladina v Německu, což znamená, že v této zemi existuje velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou.

Česko stále patří mezi nejlacinější evropské státy, podobně jako Maďarsko, Polsko či Slovensko. Z důležitých evropských turistických destinací je výrazně levněji než v Česku pouze v Bulharsku. Ještě nižší ceny najdete v řadě mimoevropských destinací, např. v Egyptě či Maroku, zde ovšem přesnější statistická srovnání chybí.

V každé větší zemi je samozřejmě třeba brát v úvahu rozdíly v cenové hladině mezi jednotlivými regiony. Ty mohou být značné, např. na jihu Itálie je významně laciněji než na severu. Podobně na východě Německa, v bývalé NDR, jsou ceny znatelně nižší než ve „starých“ spolkových zemích. Stoupající cenový gradient ve směru východ–západ je cítit také v Rakousku. Ceny na chorvatském pobřeží „pro turisty“ jsou nadsazené ve srovnání s vnitrozemím, a tak bychom mohli pokračovat.

Jiný, srovnávací pohled na ceny v různých zemích světa dávají tabulky publikované OECD. Ty zahrnují paritu kupní síly, tedy berou v úvahu průměrnou úroveň mezd v příslušných zemích. Z nich např. vyčtete, že na to, abyste s průměrným českým příjmem koupili stejné zboží nebo službu v Rakousku, se „nadřete“ o dvě třetiny více. Naopak v Polsku si budete stát, z hlediska cenové úrovně, asi o 12 % lépe. Velmi podobná cenová hladina s ohledem na disponibilní příjmy jako v Česku je např. v Turecku či na Slovensku.