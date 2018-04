Jak tráví dovolenou čeští boháči

Dvoutýdenní pobyt u moře pod sto tisíc už většinu bohatých lidí nenadchne. Zato dovolená ušitá na míru spolehlivě. Za netradiční zážitky a dobrodružství neváhají zaplatit statisíce..., ale klidně i milion. Takové částky utrácejí za pobyt pro celou rodinu nebo jen pro jednotlivce. Vynaložené ceně pak odpovídá kvalita poskytovaných služeb.

Jen namátkou: doprava z letiště vrtulníkem nebo luxusní limuzínou, neustálá přítomnost vlastního řidiče, stravování v pokoji místo hotelové restaurace, výlety na místa, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá. To je pro bohaté Čechy samozřejmost.

"Jezdí za ceny neporovnatelné s běžnou nabídkou," říká Michal Tvrzník z cestovní kanceláře Marco Polo. "Vyžadují jiný přístup a služby navíc. Místo charterových letů upřednostňují pravidelné linky renomovaných společností, často navíc v business třídě. Nekupují si zájezdy z katalogu a už vůbec ne tzv. last minute. Ubytovávají se v hotelích od čtyř hvězdiček nahoru, upřednostňují privátní vily. Nadstandard je pro ně prioritou."

Dovolená boháčů je navíc velmi pestrá - málokdy zůstávají pouze na jednom místě. Pobyt u moře kombinují s relaxačními programy a turistikou podle toho, na jakém ostrově se zrovna nacházejí. K rychlému přesunu slouží letadla, čluny a luxusní jachty.



Réunion. Ostrov v Indickém oceánu láká boháče především díky překrásné krajině.

Zejména znuděná bohatá mládež pak vyhledává exotiku, dobrodružství a především netradiční zážitky. Prolézání džunglí s místními průvodci, lov škeblí, vlastnoruční ubalení doutníku, zlézání vrcholků hor či potápění v podvodních jeskyních. Všechno reálné lze splnit. Pochopitelně za příplatek.

A částky to nejsou nikterak malé - vždyť jen cena letenky do exotických krajů se vyšplhá na více než sto tisíc korun. K tomu si připočtěte asi deset tisíc za jednu noc v luxusním hotelu, krátkodobý pobyt na jachtě za dvacet tisíc a ještě sazbu za pár netradičních zážitků. A výsledkem je pak suma, ze které se leckomu může zatočit hlava.

Jaké destinace patří mezi boháči k nejvyhledávanějším? Mauricius, Réunion, Malajsie, stejně tak například Tahiti, Havaj, Bahamy nebo Dubaj. Najdete je i na Kubě nebo Novém Zélandě. "Jedou třeba i do Řecka, ale ne do turistických středisek. Zatímco běžná rodina utratí za takovou dovolenou asi 25 tisíc korun, boháči v průměru asi 180 tisíc, ale klidně i mnohem více," doplňuje Tvrzník.

Kam jezdí bohatí - podívejte se na mapku - ZDE

1. Dominikánská rep.

2. Havaj

3. Bahamy

4. Dubaj

5. Kostarika

6. Mauricius, Réunion (Dvoulůžková vila Royal, Oberoi Hotel, Mauricius ******

72.680 Kč/noc)

7. Malajsie

8. Martinik

9. Seychely (Beachcomber St. Anne Resort, Seychely ***** pobyt 16 dní od 179 900 Kč)

10. Tahiti (Dvoulůžková vila Royal nad mořem, Bora Bora Nui Resort, Tahiti ******

44 340 Kč/noc)



Seychely okouzlí návštěvníky krásnými plážemi.

Jak vypadá luxusní pobyt

Dva týdny v hotelovém řetězci Beachcomber Royal Palms Mauricius nebo St.

Anne Resort na Seychelách vyjdou v hlavní sezoně přibližně na milion korun na osobu, cena zahrnuje: letenku z Prahy v Business class, VIP servis na místě včetně transferu do hotelu limuzínou nebo helikoptérou a 14 nocí v nejluxusnějším apartmá s polopenzí.

Dva týdny na Srí Lance s programem: safari v terénním voze, trekking, cyklotrial, rafting, noční výstup na posvátný Adam's Peak, jeskyně, čajové plantáže a týden pobytu v hotelu Four Seasons na Maledivách navíc, vychází v hlavní sezoně asi na 350 000 korun. Cena zahrnuje: letenku z Prahy v Business class, program, ubytování, průvodce na Srí Lance, nejluxusnější hotelové apartmá na Maledivách včetně polopenze a transferů.

Co nesmí chybět na dovolené boháče

* VIP SERVIS - zahrnuje nadstandardní služby, např. dopravu z letiště v helikoptéře, vlastního řidiče, průvodce apod.

¨

* ALL INCLUSIVE - neomezená konzumace jídla a pití. U běžných dovolených se často vztahuje jen na nápoje místní produkce, u boháčů na cokoliv.

* BUSINESS a FIRST CLASS - nejluxusnější místa v letadle.

* NETRADIČNÍ ZÁŽITKY - jako je lov škeblí, potápění se žraloky, vlastnoruční sběr čaje na plantáži nebo třeba cesta džunglí.

* UBYTOVÁNÍ VE SUITE - samostatné luxusní bungalovy na dřevěných pilotech umístěných v mělkém moři.





Zážitky především



Luxusní loď. Malé plovoucí město uspokojí většinou i ty nejnáročnější cestovatele.

Dovolená za 100 000 korun

Honza se nemá vůbec špatně. Je mu šestadvacet let a vede rodinnou firmu, která působí v oblasti strojírenství. K tomu se ještě angažuje v několika dalších. Proto při výběru dovolené nemusí počítat každou korunu, navzdory tomu však finanční stránka není tím hlavním kritériem.

"Cena není při výběru dovolené rozhodující," říká Honza. "Vybírám podle toho, co momentálně chci. Když mám chuť jen tak se válet na pláži, můžu letět třeba do Egypta, Turecka, nebo Španělska. Prostě do turisticky atraktivních lokalit. Nevadí mi, že sem tam narazím na pár českých turistů. Takovou dovolenou klidně vyberu i z běžné katalogové nabídky."

Jenže rekreační pobyt v Evropě nebo její blízkosti přináší jedno úskalí. "Pokud vyjedu jen kousek za hranice, mám tendence vracet se zpět k práci. Odpočinek je tak často odsunut na druhou kolej. Zatímco při vzdálenějších cestách to příliš nejde."

Ležet na pláži není přesně to, co od dovolené očekává. "Chci vidět něco nového, jinou kulturu, zkrátka jiný svět. Prostě to, o čem se v průvodcích nepíše. Dobrodružná exotická dovolená - to je přesně to, co hledám," popisuje Honza.

Proto se nedávno rozhodl, že vyrazí na Kubu. "Dovolená na tomto ostrově je především o dobrodružství. Ležet v pětihvězdičkovém hotelu u moře můžu kdekoliv. Ale najmout si auto a vydat se jen tak bez mapy na plantáže, mluvit s místními a přitom si vychutnávat vlastnoručně ubalený doutník - takovou atmosféru nikde jinde nenasajete."

Tím pravým vzrušením bylo pro Honzu cestování autem. "Jet na Kubě po dálnici po setmění, když široko daleko není ani jedno světlo, to je teprve zážitek. Jedete třeba hodinu a nepotkáte žádné auto, jako by nikde nikdo nebyl." Nadšený byl i z ubytování. "Bydlel jsem ve starém klášteře, v pokojích, které kdysi sloužily jako mnišské kobky. Byly bez oken, přímo v centru staré Havany. Tak tohle je dovolená podle mých představ."

Sestavování dovolené ušité na míru nechává na cestovní kanceláři. "Sdělím jim jen základní požadavky - kdy, na jak dlouho a kam chcete jet. Tu pravou cestu si pak vyberu z několika nabídek," vysvětluje.

Evropa? Jen nuda

Dovolená za milion korun

Michal patří mezi ty šťastlivce, pro které nejsou výdaje podstatné. Co chce, to si koupí - a to doslova. Uvést celé jméno a název firmy však odmítá. Prozradí jen to, že ve svých osmadvaceti letech vlastní úspěšnou společnost vyvíjející nový software.

Na dovolenou jezdí i několikrát do roka.

"Kdyby to šlo, přestanu hned pracovat a vyrazím alespoň na měsíc někam hodně daleko," říká Michal. "Jenže času je málo."



Hotel Burs Al Arab. Nejluxusnější hotel na světě, zapsán v Guinnessově knize rekordů. Týden pro dvě osoby od 83 000 korun.

Kam nejčastěji jezdí? "Evropa mi už nemá co nabídnout. Láká mě exotika. Ležet na pláži a nechat se obskakovat je fajn a jako odpočinek po celoroční dřině to je nezbytné. Ovšem vyrazit terénním vozem do divoké přírody, zkoumat zvláštnosti exotické krajiny, věnovat se mořskému rybolovu a potápět se, to je pro mě neuvěřitelný adrenalin."

První část dovolené proto většinou stráví na pláži, v té druhé se věnuje cestování a netradičním zážitkům. "Nejprve načerpám ztracené síly. K tomu mi ale stačí tak tři čtyři dny u moře, ležet na jednom místě vydržím jen pár hodin," popisuje. "Nejlepší je, když se to pravidelně kombinuje. Tak jsem to měl na poslední dovolené. Letěl jsem na Mauricius, kde jsou nádherné pláže. Na nedaleký Réunion jsem zase vyrážel za přírodou."

Méně než půl milionu za dovolenou nikdy neutratí. "Nejde o to, že chci ostatním dokazovat, že na to mám. Celý rok pracuji velmi usilovně, proto si chci na dovolené především odpočinout. A to lze jedině na ostrově, kde mě nebude nikdo obtěžovat, nikdo si mě nebude všímat. Tomu pak samozřejmě odpovídá i cena."

Sečteno a podtrženo, ročně utratí za dovolené něco málo přes milion. "Vždyť jenom letenka na ostrovy v jihovýchodní Asii, které jsem si velmi oblíbil, vyjde skoro na 200.000. K tomu ubytování v luxusním hotelu a individuální servis - a už jsme přes 500.000. Nikdy nezůstávám na jednom místě, cestuji po okolních ostrovech, což jsou další výdaje. Vždy se snažím z každého místa vytěžit maximum. Ať už se jedná o poznávání krajiny nebo adrenalinové zážitky, to všechno konečnou cenu dovolené hodně zvyšuje. Ale za odpočinek jsem ochoten utratit cokoliv."