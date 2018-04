Jak to vlastně všechno začalo?

„Na počátku byla jedna malá chaloupka, kterou vlastnili Liborovi rodiče . V 89 roce začal Libor Šikl dokupovat pozemky a něco bylo rodině vráceno i v restituci.Ze začátku tady byly jenom klasické stany, teď se všechno rozrůstá. Tak to funguje asi šest let,“říká Jarka. Jako moderátorka zde pracuje teprve prvním rokem, dříve moderovala různé karnevaly a akce pro děti, i tady v městečku se ujímá moderování diskoték v dětských táborech. „Libor nejprve zprovoznil mlýn,“doplňuje Lukáš,“ ten začal vyrábět energii skrze elektrárnu a začal vydělávat .Zpočátku to byl koníček, teď se to rozrostlo tak, že sem jezdí tisíce návštěvníků za zábavou. Takže trampování bylo pro údolí typické už dříve.Třeba tábory už tady byly za doby totality, byly to největší tábory v regionu, ale to je jediné, co z idey zůstalo."

„Ani počasí návštěvníky neodrazuje,“ říká Jarka, „lidé, kteří sem jezdí, jsou na takové podmínky zvyklí.Již třetí rok se tady pořádá H.I.S. Clogging festival, který organizuje Jirka Vašák ze skupiny Caramella, sám si tohle městečko vybral. Je to rarita, jezdí sem lidé ze Švédska, z Německa atd. V městečku se toho postupně mnoho změnilo.Velký amfiteátr je nový dva roky a vejde se tam 2OOO lidí , nová je i mexická restaurace, velká aréna funguje 4 roky a po celou dobu se tam jezdí rodeo. Program je každý rok trošku jiný. Pokud je opravdu špatné počasí, přenese se program pod arkády, takže kryté prostory jsou zajištěny,“ vypráví Jarka, která se po představení, kdy celou dobu mrholilo, nemůže ještě pořádně rozehřát. Když člověk vidí její krásné, ale tenké šaty, ve kterých moderuje, vůbec se nediví. Právě na moderátorovi hodně záleží, jak bude představení probíhat, on je spojkou mezi herci a publikem, jeho úkolem je "zachraňovat" situace, když se cokoliv nepovede a dát tak účinkujícím druhou šanci. Je neuvěřitelné, že celé představení se nacvičovalo pouze 14 dní před zahájením sezony. "Teď je to kvůli počasí náročné, takže nám jde jenom o to, aby si lidé přinesli dobrou náladu,“dodává Lukáš, který je v městečku jednou z hlavních osob, dělá skoro všechno a jeho pracovní doba má o hodně více hodin než je zvykem.

Do budoucna by si všichni přáli hlavně zkvalitnění dosavadních služeb, neboť kapacita je stále větší.. Jde o to, aby se zkulturnilo sociální zařízení., byl dostatek sprch, toalet a chatek na ubytování turistů. Stavět tady hotel, který by fungoval pouze tři měsíce v roce, je asi nereálné. Možná do budoucna. Prozatím projde za sezonu městečkem asi kolem 1OO tisíc lidí . Někteří zůstávají i přes noc. „Večer fungují noční bary, tančí se kankán, prostě to žije,“ usmívá se Lukáš. „ Do rána hraje muzika a lidi se baví. Alkohol a cigarety k tomu holt také patří.“ „Jsme tady jedna parta. Bezvadný kolektiv. Hlavně náš programový ředitel Henry Špánik je výborný“, dodává Jarka, která by do městečka přiváděla i své děti, kdyby tu byli lepší ubytovací podmínky. Zatím je to spíše pro otužilce.

Mezi největší akce pro následující dny patří noční show, největší v České republice, na kterou jezdí kolem 5-1O tisíc lidí Na aréně hraje skupina, tentokrát to budou Texmeni, kovbojové projíždí hořícíma bránama, za velkou plachtou- 8O m dlouhou a 1O deset m širokou předvádí herci show o osídlování Ameriky. Rodeo je ve spolupráci s Českou televizí a přímé vstupy jsou domluveny s Frekvencí 1.

„Když se uzavřou brány městečka, jezdí přes zimu Libor Šikl spolu s dalšími lidmi na expedice do USA. Projíždějí ostatní westernová městečka, nacházejí inspirace pro své budoucí plány a domlouvají dovezení originálních předmětů k nám. Hodně cizinců ale jezdí i do České republiky, na taneční festival minulý týden přijel generální ředitel taneční školy z Francie, je tady i spousta Nemců, takže organizace všeho je dosti složitá,“potvrzuje Lukáš Hercik.

Přejeme proto westernovému městečku do budoucna hodně nápadů a tisíce spokojených návštěvníků.