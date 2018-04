Jak telefonovat "bez peněz"

Jak to tedy zařídit, aby si člověk mohl v zahraničí zavolat, aniž by pracně sháněl tamější telefonní kartu, drobné mince do automatu či musel platit horentní poplatky za použití telefonu v hotelu? Řešení existuje. Stačí si už doma obstarat takzvanou předplacenou telefonní kartu, která vás na cestách podobných starostí zbaví. Podívejme se na tuto šikovnou věcičku blíže.

Na první pohled jde o normální kartu, na kterou se běžně telefonuje. Teprve při bližším prozkoumání vyjde najevo, že jí chybí příslušný čip, z něhož telefonní automat odečítá jednotky. Celý vtip spočívá v tom, že předplacená telefonní karta, o níž je řeč, žádný čip nepotřebuje, protože se do žádného přístroje nezasunuje. Karta nese číselný kód ukrytý pod stíratelnou vrstvou.

A teď k vlastnímu postupu. Jste dejme tomu na hotelovém pokoji v zahraničí, rádi byste zavolali domů, ale nechce se vám telefonovat z hotelu kvůli drahým poplatkům ani hledat budku někde na ulici. Pokud máte předplacenou kartu, můžete bez obav volat přímo z pokoje, aniž by vám hotelový počítač cokoli napočítal.

Nejprve vytočíte přístupové telefonní číslo země, v níž se nacházíte. Seznam těchto čísel a několika desítek zemí, z nichž lze podobným způsobem volat, je přiložen ke každé kartě. Ozve se vám automatický operátor.

Po výzvě pro "prepaid calling" (uslyšíte "prípejd kóling") zvolíte 01 (to platí pro všechny země, které jsou na seznamu vytištěny černě a je jich většina). Poté vás automatický operátor vyzve k zadání čísla vaší karty (kód pod stíratelnou vrstvou). Až tak učiníte, oznámí vám počet zbývajících jednotek na kartě.

Následně už můžete vytočit telefonní číslo volaného a automatický operátor vás ještě před spojením informuje o délce hovoru do volaného státu (to závisí z jakého pásma do jakého voláte - viz přiložená tabulka). Celé to vypadá na první pohled složitě, ale ve skutečnosti je to jednoduché.

Ještě několik slov k ceně této služby. Karty se prodávají v hodnotě 10, 20, 40, 50 a 100 jednotek, přičemž každá jednotka stojí u nás deset korun. Pro představu: například pro volání mezi USA a ČR jsou potřeba tři jednotky na minutu hovoru.

A kde se dají předplacené telefonní karty u nás obstarat? Prodávají je například některé cestovní kanceláře či vybrané prodejny tabáku v centru Prahy.

Bližší informace o telefonování na předplacenou kartu a možnosti její koupě lze získat na internetové adrese http://www.globalone.cz nebo na telefonním čísle 02/24814174-5, fax 24813295.

ZÓNA A: USA, Panenské ostrovy - USA, Guam, Portoriko

ZÓNA B: Kanada

ZÓNA C: Austrálie, Belgie, Bulharsko, střední Amerika, Česká republika, Čína, Hongkong, Dánsko, Finsko, Francie, Ghana, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Karibik, Korea, Kolumbie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Nový Zélaned, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Venezuela

ZÓNA D: Evropské a africké země neuvedené pod zónou C, Indie, země Středního východu, Singapur, země Jižní Ameriky, Taiwan

ZÓNA E: Ostatní země neuvedené v zónách A-D