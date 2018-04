Jak správně vybrat dětské kolo. Osvědčené rady a tipy

Kategorie Věk Výška odrážedla a 12" kola 2 až 4 roky od 90 cm 16" kola 4 až 7 let od 105 cm 20" kola 6 až 9 let od 125 cm 24" kola 8 až 12 let od 135 cm

Výška dítěte a věk jsou pouze orientační. Vždy záleží na šikovnosti vašeho dítěte. Důležité je, aby mělo jistotu bezpečné jízdy, to platí hlavně pro malá kola 12" a 16".

1 Odrážedla

U odrážedla je při koupi důležité, aby dítě mělo vsedě patičky na zemi. Dítě se na odrážedle naučí nebát se jízdy na dvou kolech a základy držení rovnováhy.

2 12" kola

Tato kola ještě nemají více převodů, je zde jen jeden, takzvaný single speed. Kola v základní výbavě obsahují balanční kolečka, která dítěti slouží k udržení rovnováhy. U některých typů kol se dají kolečka nastavit tak, aby byla několik centimetrů nad zemí.

Pro děti, které si jsou již trochu jistější, je to poslední psychická opora před jízdou na dvou kolech. Dítě se tak lépe naučí držet rovnováhu a přechod na kolo bez přídavných koleček je pro něj snadnější.

Do základní výbavy dále nezbytně patří ochranný kryt na řetěz, přední brzda i zadní brzda zvaná torpédo (dítě brzdí zašlápnutím pedálů v protisměru šlapání). Gripy na řídítkách bývají na konci rozšířené, aby dítěti při pádu nehrozilo nebezpečí vražení řídítek například do břicha nebo sklouznutí rukou z řidítek. Standardně by mělo kolo mít i další ochranné prvky, jako jsou např. kryty řídítek a představce.

3 16" kola

Další kategorií jsou kola 16". Jsou určená pro děti zhruba od čtyř do sedmi let. Vybavením se neliší od 12" kol. Rozdíl je zde jen ve velikosti rámu a designu. Nezapomeňte však ani na aktivní ochranu jako jsou zvonky na kola, helmu (ta je pro cyklisty do 15 let podle zákona č. 361/2000 Sb. povinná) a také rukavice. Dítě se pak při pádu nebude bát dát před sebe ruce a chránit tak hlavu před nárazem. Užitečné jsou i další ochranné prvky, jako např. krytky na řetěz apod.

4 20" kola

Dvacetipalcová kola jsou určená pro děti zhruba ve věku 6 - 9 let. Velkou roli zde již bude hrát výška dítěte mezi 110 - 130 centimetry. Důležitou změnou je osazení kola vícestupňovým převodem. Dítě řadí otočnou rukojetí umístěnou standardně na pravé straně pro ovládání pravou rukou. Děti na těchto kolech zvládají výlety už i s menšími kopečky. Kola již také nemají zadní brzdu (torpédo), druhá brzda je však umístěná také na řídítkách kola.

5 24" kola – jsem už skoro dospělý/á

Kola z kategorie čtyřiadvacítek se již velmi podobají kolům pro dospělé. U většiny rámů je horní trubka rámu zešikmená. Kola již bývají vybavena i odpruženou přední vidlicí a místo otočné rukojeti pro řazení se v některých případech používají dvojpáčky.

Při koupi kola dbejte na správnou velikost rámu kola. Tu poznáte snadno - kolo přidržte a dítě na něj posaďte, ruce musí mít na řídítkách. Pokud je vaše ratolest na kole natažená, je to špatně. Musí mít mírně pokrčené lokty, což poznáte velmi dobře ve chvíli, kdy bude chtít dítě na kole zatočit. Pokud má ruce příliš natažené, tak například při otočení doleva neudrží pravou ruku na řídítkách, nedosáhne na rukojeť a kolo je pro něj tedy příliš velké.