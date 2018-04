Jak správně sedět na kole. Alchymie, která zdokonalí vaši jízdu

U nás teprve nedávno představená metoda Body Geometry Fit staví dosavadní pravidla správné jízdy na kole téměř na hlavu. Je to skutečná věda o tom, jak správně nastavit sedlo a celé kolo tak, aby při ani po jízdě nic nebolelo a aby šlapání do pedálů bylo co nejefektivnější a nejzdravější. Ověřili jsme si na vlastní kůži, že metoda pomáhá nejen špičkovým závodníkům, ale i obyčejným cyklonadšencům.

Všechno špatně



Až doteď jsem měl pocit, že si umím na kole sám nastavit více méně ten nejlepší a nejsprávnější posez. BG FIT ukázal, jak krutě jsem se mýlil. Popravdě, měl jsem to ale trochu tušit. Často mne totiž po delší jízdě na kole (ať už horském či silničním) bolí krk, z toho pak hlava a někdy i oblast hrudní páteře.





V laboratoři firmy Specialized v Čestlicích pod dohledem certifikovaného odborníka na BG FIT a vystudovaného fyzioterapeuta Pavla Štědrého jsem před několika dny zjistil, že až doteď bylo s mým posezem na kole skoro všechno špatně.

"Sedlo je moc úzké, vytažené příliš vysoko, sklopené dopředu a ještě ke všemu zbytečně posunuté dozadu. Řídítka moc nízko a moc vepředu, kufry na cyklistických tretrách také moc vpředu a k tomu nesprávně stranově umístěny," vypočítává Štědrý.

Se vším jsme pod dohledem odborníka a jeho videozáznamů hýbali několik hodin o milimetry až centimetry. Někomu se to může zdát málo, ale i menší odchylky hrají velkou roli. Nakonec člověk zjistí, že sedí na kole v podstatně jiné, přirozenější, pohodlnější a zdravější poloze než dříve.





Komfort a pohodlí



BG FIT "vyšetření" a vzápětí správné nastavení začíná důkladným proměřením cyklistova posezu na jeho vlastním kole (nejpřesnější a nejvhodnější je kolo silniční, ale lze použít i jakékoli jiné kolo) upevněném na speciálním trenažéru.

Když Pavel Štědrý pomocí metru, úhloměru a vodováhy měří stávající hodnoty, ihned zjistil první závadu. Místo aby mé sedlo bylo ve vodorovné poloze, jeho špička je skloněná dolů o 0,5 cm. "Při jízdě jste musel neustále sklouzávat ze sedla dolů dopředu a permanentně měnit posez a úhly šlapání," říká odborník.

Nemusíte být hned profesionální závodník, ale i tento jediný detail značně sníží komfort jízdy. Představte si, že jedete výlet dlouhý 35 až 60 km. Ani pro občasného cykloturistu to nemusí být žádný mimořádný výkon, ale na kole budete sedět podle kondičky a profilu terénu třeba i 6 hodin. Takže převedeno na rovnici o pohodlí - téměř 3 až 6 hodin nepohodlí, které se s narůstajícím časem bude prohlubovat.

Video



Součástí metody BG FIT je i podrobná anamnéza. Pavel Štědrý se ptá na všechny důležité údaje - věk, výšku, váhu, sportovní výkonnost, sportovní minulost, prodělané úrazy, nemoci, na to, co v poslední době bolí atd.

Přichází i komplexní vyšetření pohybového aparátu. Kontrola páteře, chodidel a jejich klenby, svalů na nohách, rozsahu pohybu kyčelních kloubů a kolen, pomocí speciálního sedátka způsobu sezení a šířky sedacích kostí. Výsledek? Mimo jiné lehká skolióza páteře, lehce oslabené svaly mezi lopatkami, varus - rotace předních částí chodidel, zkrácené svaly na zadní části stehen...

Pak následuje čelní a boční kontrola dosavadního posezu při několikaminutové jízdě. Pro konečný výsledek to není nutné, ale mne navíc nahrávají boční a čelní videokamery. Za chvíli má Pavel Štědrý jasno: "Až dosud jste šlapal na kole příliš nahrbený, skrčený, měl jste vysoko sedlo. A z čelního pohledu bylo velmi zřetelné, jak nohy nešlapou v rovnoběžných přímkách. Kolena se vykyvují do stran," vypočítává.

Moje jízda musela být podle něj až dosud málo efektivní se spoustou nadarmo vydané síly a energie. Navíc zřejmě citelně a zbytečně zatěžovala zejména krční a hrudní oblast páteře a také kolena.

Na základě všech až dosud získaných údajů odborník doporučuje cvičení na zlepšení pohyblivosti a začíná s přestavbou kola. Od sedla, přes řídítka až po úpravu treter.





Postupně jsme provedli tyto změny:

- nové širší sedlo (ze 130 mm na 143) s prohloubením uprostřed, abych měl správný posez a nesnižoval si průtok krve pod stydkou sponou (dosavadní laboratorní výsledky zjistily, že při špatném sezení na kole může být průtok krve v této oblasti i po půlminutě snížen prakticky na nulu)

- sedlo jde níž o 0,5 cm a kupředu směrem k řídítkům o 0,8 cm - lepší posez a účinnější šlapání

- o 1 cm kratší představec řídítek - lepší posez a rozložení váhy

- řídítka výš o cca 10 stupňů - pohodlnější posez a menší zatížení krční a hrudní páteře

- anatomické vložky do cyklistických treter + speciální podložky pod přední část chodidla - umožní lepší práci chodidel, která se pak projeví v lepší práci kolen v jedné linii s kotníky a kyčlemi

- kufry u treter jdou o 0,5 cm dozadu a posunují se i do stran tak, aby byla lépe rozložena síla při šlapání a ještě se pomohlo kolenům

Na závěr procedury následuje ostrý silniční test. "Chcete jet 20, 30 nebo 40 km," nabízí Pavel Štědrý. Vyrážíme na nejkratší okruh, první pocity jsou opravdu dobré. Jízda na "novém" kole je skutečně mnohem pohodlnější a snadnější. I následující kilometry vypadají nadějně.

BG FIT Metodu vyvinula v roce 2006 americká firma Specialized po letech spolupráce s Dr. Andy Pruittem z Boulder centra pro sportovní medicínu a poskytují ji obchodníci. Je založena na filozofii pomoci cyklistovi jet rychleji, dále, s větším komfortem současně s redukcí možnosti zranění. Nedávno technologii v Praze představil sám její autor Andy Pruitt s dalším americkým anatomickým specialistou Dr. Rogerem Minkowem. Ze slavných cyklistů už metodou prošli takoví borci současného peletonu jako Fabian Cancellara, Frank a Andy Schleckové, Jens Voigt i Alberto Contador. Metoda obsahuje: - důkladné proměření dosavadního cyklistova posezu na jeho kole - podrobná anamnéza - fyzické vyšetření anatomie, kloubních rozsahů, flexibility páteře a kloubů - přestavba kola - kontrolu po ujetí doporučené vzdálenosti a případnou korekci Cena:

samotné vyšetření a přestavba kola bez výměny potřebných komponentů stojí 3 900 Kč http://www.specialized.com/cz/cs/bc/SBCGlobalPages.jsp?pageName=BGFIT&menuItemId=12334