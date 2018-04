Jak si zachovat duchapřítomnost

Letošní dovolenou jsme si užívali na španělské riviéře. Já, ač již v pokročilejším věku, jsem se naší delegátce chlubila svou vitalitou, ale došlo k tomu nejhoršímu, zablokovala se mi páteř a museli jsme zavolat pohotovost. Další den už bylo opět vše v pořádku. Večer jsem si šla lehnout - muž šel o patro výš na skleničku ke známým. Já v tom třicetistupňovém vedru jsem si nechala do chodby malinko pootevřené dveře a dřímala. Zaslechla jsem nějaký šramot na podlaze, rozkoukám se v matném šeru a co nevidím, nějaký muž leze po podlaze a druhý stojí ve dveřích. Do mě jako když píchne,vyletěla jsem z postele a tomu na zemi rovnou na záda. Hoši brali v pokoji vše,batoh, kabelu apod. Začali jsme se prát, ale mé síly byly marné. Převaha byla na jejich straně. Můj křik musel být slyšet snad až k moři. Vzbouřila jsem celé patro. Hoši se tak vylekali, že prchajíc vše pustili, takže nakonec pasy, peníze, vše jsme našli odhozené po schodech až do přízemí. Takto jsme zakončili druhý den naši dovolenou. V tyto končiny asi již nepojedu.