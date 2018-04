Jak si vybrat správné lyžařské boty?

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je tvrdost skeletu a s nim související pohyb – flexe. V současnosti výrobci upouštějí od bot se zadním nástupem s jednou či dvěma přezkami, kvůli ne zcela optimální funkčnosti tohoto systému.

Na co byste si měli dávat pozor při výběru:

V první řadě byste si měli uvědomit, do které kategorie lyžaře se zařazujete.

Lyžařské boty označované jako SOFT modely jsou určené pro rekreační lyžaře, kteří očekávají od boty pohodlí po dobu celého dne. Mají měkčí skelet, proto při náklonu nevyžadují, tak velké vynaložení tlaku. Výjimkou by měli být lyžaři s větší hmotností, kterým se tento typ může dostat až do přehnaného předklonu a tím pádem špatnému rozložení tlaku na lyže.

Univerzální bota je tvrdší, vhodná pro lyžaře, kteří dokáží na svahu pořádně zabrat.

Race modely patří vždy k nejtvrdším modelům u každé značky. Výhodou je, že čím tvrdší skelet, tím lepší přenos tlaku na lyže. Nevýhodou je velmi tenká vystýlka a malé pohodlí. V současnosti jsou snad všechny modely bot vybaveny vnitřní botičkou, která se vytvaruje podle nohy, proto nedoporučujeme tyto boty půjčovat. Výjimku tvoří takzvané rentalové boty, určené pro půjčovny, u kterých je použitý speciální materiál.

Další rada patří lyžařkám. Doporučujeme jim vybírat pouze z dámských modelů.

Důvod je jednoduchý. Ženy mají jinou stavbu nohy (jiná stavba lýtka, užší chodidla...) a samozřejmě podle těchto kritérií jsou lyžáky pro dámy navrhované.

Pro zákazníky mající s koupí všech problémy (vysoký nárt, široké chodilo či plochá noha) doporučujeme vybírat z modelů, které se dají tzv. vypěnit až po nazutí přímo v obchodě.

Děti to nemají lehké!

Noha jím totiž stále roste, proto většina rodičů volí variantu, aby lyžařské boty vydržely alespoň dvě sezóny. Je to pochopitelné, avšak ne vždy nejrozumnější. Možná stojí za zmínku připomenout fakt, že přibližně do sedmého roku děti lyžují automaticky v záklonu. Je to fyziologicky dané, proto ať jim koupíte boty s jakýmkoliv indexem ohybnosti (flexe), vždy je to bude přirozeně tlačit dozadu.

Největší důraz byste měli u nich dát na pohodlí. Při zkoušení u těch nejmenších lyžařů by měla být mezi zadní částí boty a patou nohy dítěte mezera cca. na 2 prsty. Důvod je prostý,v těsných botách může dítěti promrzat noha, a tím mu znepříjemnit pobyt na horách.

Pár rad na závěr při koupi lyžařských bot:

vyzkoušejte si maximální počet bot

vždy v nich zůstaňte pár minut a projděte se v obou botách

neřiďte se striktně velikostmi, každá firma má totiž vlastní číslování

nekupujte si příliš velké boty

pokud se vám boty těžko obouvají, nesnažte se přesvědčit, že se to potom spraví. V chladu skelety tuhnou a obouvání pro vás bude utrpením.

při nákupu bot je nutné konzultovat výběr s odborníkem

Vázání a podložky

V současnosti se už málokteré lyže prodávají bez vázání. Kromě lyží od firem Stökli, Sporten a Lusti má už každý výrobce lyží "svoji" značku vázání, které prodává v setu (např. Rossignol – Look, Völkl – Marker, Head - Tyrolia…). K setům patří i podložka, která umožňuje plynulý ohyb lyže. Možná jste se setkali s pojmem fusion (Elan) motion (Völkl) Fisher, Head, Tyrolia railflex2, jde o integrované systémy kdy je podložka součástí lyže či vázání.

Další otázkou je vypínací síla vázání a tu nám udává jednotka zvaná DIN(din = 0,11 násobek váhy) Pro lepší orientaci uvádíme tabulku.

DIN do 4 – děti

DIN do 7 – děti, mládež, případně lehké lyžařky

DIN do 9 – rekreační lyžaři, ženy, mládež

DIN do 10 – univerzální

DIN do 12 – sportovní, pro většinu dobrých lyžařů, závodění žactva

DIN do 15 – tzv. závodně pro juniory, starších žáků, expertů

DIN nad 15 – závodní mimo distribuci, pro volnou jízdu zbytečně až nebezpečně



Hole



Že nevíte, jaké potřebujete? Poradíme Vám vzorec, podle kterého tu správnou délku vždy odhalíte. Výška postavy x 0.7 = správná délka holí. Vyrábějí se snad ve všech barvách, vždy po 5 cm (115, 120 cm …).

Možná jste se setkali s hůlkami kopírující tvar těla jedna se o hole určené závodníkům. Pro běžného lyžaře jsou tyto úpravy zbytečné.

Za zmínku stojí systém TRIGER od firmy LEKI jedná se o hole z bezpečnostním systémem, který při pádu oddělí poutko navléknuté na ruce, od hůlky.

Další zajímavostí jsou teleskopické hole, používané hlavně skialpinisty.

