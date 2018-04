Jak si vybrat správné běžky? Poradíme

Co se týče bot a vázání, vždy je lepší si vybrat boty, které vám budou bezvadně sedět a až k nim si pořídit i vázání dle daného typu bot. Pokud jste rekreační běžec, bota by vám měla být především pohodlná a měla by poskytovat dostatečný tepelný komfort.

Podobně jako běžky i boty se vyrábí univerzální, pak nízké a lehké jen na sportovní a závodní klasiku a vyšší a pevnější v kotníku na bruslení.

V botách se vždy projděte a zkuste imitovat pohyb při běhu na lyžích, abyste se mohli lépe rozhodnout. Sportovní a závodní bota by měla být těsnější - pro maximální kontrolu a přenos síly při odrazu.

V současnosti existují pro “hobíky” pouze dva životaschopné systémy. Jsou to norská Rotefella se systémem NNN a Salamon se systémem SMS.

Pro aktivní či závodní lyžaře nabízí Rottefella vychytaný NIS, který garantuje těsný kontakt mezi lyží a vázáním, čímž zajišťuje optimální stabilitu, ovládání lyže i odraz.

Salomon zase nabízí profesionální verzi SNS – Pilot, tento systém podešev - vázání je spojen přes dvě osy na podešvi a nemá v přední části gumový flexor.

Běžecké hole

Běžecké hole mají různé doporučené délky podle použití. Vezmeme-li jako vodítko opět výšku postavy lyžaře, pak hole pro klasický způsob lze doporučit asi o 30-35 cm pod výšku postavy (přibližně po ramena), pro bruslařský způsob o 20-25 cm pod výšku postavy lyžaře. Pokud má lyžař jedny univerzální hole - ty by měly být délkově někde mezi.

Delší hole spíše uplatní ten, kdo má silné paže a opačně. Pro rekreační a sportovní lyžaře doporučujeme hole ze slitin hliníku (nižší cena, vyšší hmotnost, solidní životnost).

Tak už víte, alespoň částečně, jak na to? Každopádně rada na závěr - pokud chcete vybrat opravdu dobře, nakupujte ve specializovaných obchodech s individuálním přístupem k zákazníkovi - např. Nyč - Sport v Liberci, Miloš Bečvář M2 sport ve Strakonicích, Harfa Sport v Praze, či obě česká Fischer Racing Centra v Karlových Varech a Jilemnici.