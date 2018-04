Jak si vybrat ideální horské kolo

Pevné a celoodpružené

Krosová kola se prodejností řadí téměř stejně vysoko jako horská a stoupá zájem také o silniční kola. Přesto, co se týče vývoje, jednoznačně vedou horská kola, o čemž svědčí i značné množství podkategorií.

Nicméně běžnému uživateli stačí znát pevné kolo, kolo celoodpružené a v jeho rámci jednu až dvě podškatulky. Vše ostatní je záležitostí specialistů i odborného tisku.

Výhody a nevýhody hardtailu

Tzv. pevné kolo, hardtail, znamená pevný rám a odpruženou vidlici (na horské kolo bez ní snad narazíte už jen v hypermarketu). Příznivci této kategorie vyzdvihují nízkou hmotnost, perfektní odezvu na záběr do pedálů a svižnou jízdu. Není také málo těch, co v plném odpružení vidí "nepovolenou berličku" v souboji s náročností terénu, či prvek, který "kazí" jízdní styl a dovednosti.

Kazí?! Ano – zatímco na pevném kole musíte například nadlehčit kolo na kořenu, abyste se nedočkali zpětného kopance či neriskovali poškození materiálu, celoodpružené kolo si s těmito překážkami poradí tak nějak bez vás. Proč si ale podobný komfort nedopřát, slova o kažení stylu jsou opravdu jen jedním z názorů vyznavačů "pevné" jízdy!





MTB, pevný rám

Pro a proti celoodpruženého kola

Pro tzv. full, celoodpružené kolo, je totiž typická jak přední odpružená vidlice, tak i zadní stavba. Složitější konstrukce a tlumič znamenají oproti hardtailu (porovnáváme-li stejně drahá kola) o něco vyšší hmotnost a vždy zhruba o stupeň horší výbavu. S tím je spojena trochu horší odezva na záběr do pedálů, celoodpružené kolo si pro dosažení stejné rychlosti jako na pevném řekne o trochu více energie.

Na oplátku vám ji ale ušetří v rozbitém terénu, nabídne výrazně vyšší jistotu jízdy, protože odpružení dokáže mnohé terénní nástrahy zpracovat i bez vašeho přispění, a zvýší adhezi zadního kola i ve vypjatých situacích. Navíc vám dovolí si mnohem lépe a vydatněji užít rychlé i technické sjezdy. Mnoho lidí se domnívá, že právě a jen zde tkví přínos celoodpruženého kola, ale je to omyl – odpružení totiž adhezi kol zvýší i ve výjezdech, na fullu tak lépe zvládnete třeba i technicky náročné pěšiny s kořeny a kameny, vinoucí se do výšin.

Jasný je pak především přínos v oblasti komfortu jízdy. Mnoho cyklistů vidělo v bolavých zádech možný konec svého soužití s kolem, což změnily právě celoodpružené modely.

Každý pes jiná ves aneb hodnoty zdvihu

Tímto okamžikem se dostáváme k téměř samostatné skupině – popis jednotlivých druhů celoopružených kol by vydal na samostatný článek. Jako přibližné, lépe řečeno velmi přibližné vodítko lze brát hodnoty zdvihu:

*80-100 mm (vpředu i vzadu)

znamená sportovní kola a velmi univerzální skupinu vhodnou pro každého, včetně maratonských závodníků. Tato kola se při dobře provedeném systému odpružení a volbě kvalitních prvků pružení akcelerací a lehkostí jízdy takřka vyrovnají kolům pevným, a to při neporovnatelné dávce pohodlí.

Pro české terény a běžné ježdění je navíc hodnota zdvihu plně dostačující, přece jen u nás nenajdete alpská klesání a podobně. Také rozdíl v hmotnosti není v porovnání s hardtailem nijak propastný – čísly jej lze vyjádřit jen velmi obecně, hodně záleží na konstrukci konkrétního modelu a také jeho vybavení, hovořit můžeme o půl až dvou kilogramech v podobné cenové relaci.





MTB XC, běžná jízda

*80-130 mm

pro běžné ježdění krajinou lze tuto kategorii kol pro běžné ježdění a širokou skupinu uživatelů rozšířit na 80-130 mm s tím, že vyšší zdvih znamená větší schopnosti kola, ale většinou už i robustnost konstrukce a spolu s ní i rostoucí hmotnost. S tím je spojena o něco větší "lenost" jízdy a pomalejší odezva kola při akceleraci, s vyšším zdvihem je samozřejmě o poznání lepší průchodnost kola terénem a snazší zvládání i opravdu technicky náročných pasážích.

Záleží na každém, co přesně od svého kola očekává. Snad jen závodníci by měli zůstat raději u nižšího zdvihu. Pokud řekneme, opět hodně obecně, že HT váží 11-12 kg, pak sportovní full podobné cenové kategorie (cca 50.000 Kč) 12-13 kg, full se zdvihem 130 mm okolo 13-14 kg a model z následující kategorie enduro i 14-16 kg! POZOR – TOTO JSOU OPRAVDU VELMI OBECNÉ A POUZE ORIENTAČNÍ ÚDAJE!

*130 mm > výše

Směrem výše následují kategorie enduro (někdy označované i all mountain či back country) se zdvihy 130-150 mm (kola stále ještě vhodná i pro celodenní výlety, ovšem s akcentem na občasné úniky do velmi náročného terénu – v českých podmínkách už jde o kola vhodná spíše pro ty, kdo vědí, proč si je koupit), freeride (160-200 mm, kola především pro technické dovádění a skoky ve velmi náročném terénu, pro jízdu z kopce dolů či po úzkých lávkách vystavených do velké výšky) a sjezd (180 a více, kola pouze pro jízdu z kopce dolů).

Tyto kategorie stejně jako u pevných flatland, bikros, dirt jump, bike trial, street a některé další však již ponechejme specialistům.





MTB enduro

DŮLEŽITÉ!

Pokud hovoříme o odpružených kolech, je jakékoliv zobecnění téměř nemožné. Model od modelu se totiž zásadně liší konstrukcí zadní stavby (tzv. přepákování, počet ramen, "doplňková" ramínka měnící trajektorii zadní stavby při pružení) a také použitými prvky pružení (tzv. inteligentní systémy, uzavírání tlumení apod.).

Pokud jsme tedy výše rozdělili celoodpružená kola podle zdvihu, vězte, že třeba model postavený na 120 mm zdvihu může mít mnohem méně sportovní a více "sjezdový" projev než jiný se 150 mm. To potvrzuje fakt, že zobecnění je u celoopružených kol opravdu velmi přibližné.

Je dobré vědět, že: Co se týká způsobu změny převodů, mnohdy důležitého faktoru při výběru kola, svět krosových a horských kol se prolíná. V obou disciplínách lze řadit otočnou rukojetí, páčkami a poměrně nově díky Shimanu i systémem Dual Control – řazením integrovaným do brzdové páky. Tou směrem k řídítkům brzdíte, pohyby nahoru a dolů po vertikální ose znamenají změnu na lehčí či těžší převody. Podrobný popis rozdílů je na samostatný článek, ovšem i zde jde především o osobní preference. Otočné rukojeti už jsou v nabídce většinou pouze krátké, u dlouhých byl méně jistý úchop řídítek. Páčky Shimano a Sram se liší krokem a ovládáním – u Shimana řadíte palcem a ukazovákem, u Sramu pouze palcem (toto řazení je více ergonomické). Nelze říci, kterou páčkou se řadí které převody, protože přehazovačka může mít různý směr tahu pružiny – u klasiky řadíte u Shimana lehčí převody na kazetě palcem, u tzv. inverzního tahu opačně. Páky Dual Control integrují ovládání brzdění a řazení do jediného celku. Jejich přijetí cyklistickou obcí bylo poměrně vlažné, nicméně se hodně rozšiřují (najdete je už i na kolech za cca 16.000 Kč). Nejčastěji lze zaslechnout výtky na adresu právě pohyblivosti páky ve čtyřech směrech – především při vedení kola technickými pasážemi není úchop 100% jistý. Ale jak bylo řečeno výše, jde především o zvyk a osobní preference – i někteří sjezdaři používají Dual Control! Stále větší přízeň si po právu získávají kotoučové brzdy – rok od roku je najdete na mnohem větším počtu modelů, v mechanickém provedení i dokonce už ve velmi dostupné kategorii (i pod 10.000 Kč). Přes veškerý nepopíratelný přínos tohoto systému je ale dobré si uvědomit, že ne vždy jsou tyto brzdy lepším řešením – u dostupných kol najdete mechanickou verzi, jejíž výkon či ovládání je v porovnání s ráfkovými brzdami horší, navíc se v této kategorii přidává mnohem vyšší hmotnost. A jaké jsou ony vyzdvihované vlastnosti kotoučovek? Předně je to velká účinnost a nezávislost systému na podmínkách – zatímco ráfky jsou vystaveny náporu bahna, vody či sněhu (stejně tak brzdové špalíky, jejichž vlastnosti mění i teplota), což znamená nejen vyšší opotřebení, ale i snížení brzdného výkonu, kotouč umístěný uprostřed zapleteného kola nikoliv. U hydraulického systému se přidává naprostá lehkost ovládání, které je možné i jedním prstem, dále i téměř bezúdržbovost systému (většinou stačí první seřízení a pak jen kontrolovat opotřebení destiček – u lankového ovládání je potřeba pravidelného čištění a mazání a také doseřizování vzdálenosti špalíku či destičky od kotouče, které u hydraulických systémů probíhá automaticky). Zatímco silniční kola jsou již většinou spojena s deseti pastorky na kazetě, u horských je to stále "jen" devět . Dle výrobců to jednak stačí, jednak jde o maximum z pohledu solidní životnosti řetězu, pastorků kazety a převodníků.

Na rozdíl od kol silničních jsou pro MTB typické tři převodníky , tento počet je stálý a neměnný. Na kazetě najdete již zhruba od kategorie 18.000 Kč devět převodů.

U kvalitnějšího odpružení často najdete tzv. inteligentní systém – umožňuje vidlici či tlumiči být imunní vůči impulzům vyvolaným šlapání (kolo se "nehoupe", lépe jede), a tak předcházet ztrátám energie, a přitom zůstat citlivý a vnímavý vůči terénním rázům a dodat tak jízdě maximum komfortu. Už i u střední kategorie MTB kol (zhruba od 12.000 Kč) se lze setkat s tzv. uzamykatelným odpružením . Stačí pohyb páčkou či otočení kolečkem a vidlice či tlumič zcela ztuhne, nepruží. To je však dobré využívat pouze při silničních přesunech, v terénu může dojít k poškození vidlice, pokud není vybavena obranným mechanizmem (velký náraz systém otevře). Volbou plášťů s jemným či hladkým vzorkem uprostřed sice získáte o něco nižší valivý odpor, ovšem obutí ztratí na univerzalitě a jistotě. Vzduchové odpružení vládne horským kolům, lze jej jen a jen doporučit pro možnost mnoha variant nastavení charakteristiky. Vhodnější je i jak pro jezdce s nadváhou, tak naopak i pro "muší váhy", tedy i ženy.

Mnohé vidlice nabízejí nastavení různé hodnoty zdvihu , nejčastěji od 80 do 130 mm. Lze si tak dopřát lehkosti ve výjezdu při volbě minima a jako mávnutím kouzelného proutku si dosyta a bezpečně užít rychlosti ve sjezdu při maximu milimetrů. Jen pozor, změnou zdvihu vidlice se mění i geometrie kola a tedy trochu i jeho ovládání.

Hierarchie sad Shimano a Sram (od nejnižší k nejvyšší, v závorce počty převodů):

SHIMANO: Altus (8), Acera (8), Alivio (8), Deore (9), Deore LX (9), Deore XT (9) a XTR (9)

SRAM: 3.0 (8/7), SX 4 (8), SX 5 (8/9), X.7 (9), X.9 (9) a X.0 (9)



Terénní zajímavost

Vybíráme za všechny řazení – především u sjezdových kol jsou čím dál častěji využívány převodovky. Řadící systém je schován v rámu, na zadním kole najdete pouze jediný převod. Řešení tohoto systému je více.

Naopak i u běžných kol najdete občas převody skryté v zadním náboji, a to až 14. Důvod je prostý – ochrana citlivého soukolí, neměnná řetězová linka, větší životnost a uživatelský komfort, u převodovek pak i důležité optimální rozložení těžiště. Současně ale na druhé misce vah vyšší hmotnost a značná pořizovací cena jako brzdy rozletu těchto systémů.

TAKŽE - HURÁ DO TERÉNU! :-)

Další tipy při výběru kola

KOLO PRO ŽENY

Napříč všemi kategoriemi lze nalézt modely s označením lady. Co nabízí kolo určené ženám, když se na pohled neliší od moderní konstrukce "unisex" sportovních kol? Především kratší horní stavbu a posed, což vychází z předpokladu jiného poměru délky nohou a těla u žen a mužů. Jenže – každý člověk je originál, takže stejně jako mnohá žena více ocení unisex kolo, jsou muži, kteří právě až s dámským střihem kola našli to pravé.

Platí jediné – zkoušet, zkoušet! Přínosem je volba dámských komponentů u kol s visačkou lady, tedy především kratších a v zadní části širších sedel, měkčího nastavení odpružení či užších řídítek.

KOLIK UMAZAT Z ÚČTU?

Zde je každá rada téměř doslova a do písmene drahá – horní hranici poradit nelze, snad tu spodní. Vyjít vstříc by vám měl umět každý slušný prodavač. Výše investice by se měla odvíjet od plánované kvantity ježdění a od kategorie kola. Obecnou radu dát nelze, jen upozornit, že čím levnější kolo a více kilometrů, tím častější výměna komponentů a rychlé narůstání celkové částky investované do kola. Základnější verze komponentů přece jen počítají s rekreačním, ne závodním nasazením.

iDNES , Rudolf Hronza, šéfredaktor cyklistického měsíčníku VELO - www.iVelo.cz