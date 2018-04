Jak si vybrat brýle na kolo? Poradíme!

Pojďme si říct základní rozdíly mezi jednotlivými typy brýlí v závislosti na tom, jací cyklisté je používají.

Extrémní cyklisté

Nejmenší a dalo by se říci i nejodlišnější skupinu tvoří závodníci rychlých extrémních disciplín jako je například sjezd. Tito lidé používají maximum ochranných prostředků, speciální chrániče i oblečení. Kromě integrálních helem jsou v jejich nepsané povinné výbavě i speciální brýle, které se podobají těm, co používají v zimě lyžaři, či motokrosaři.

Mnoho firem dnes již vyrábí brýle určené pro letní sporty a MX a tak není složité je běžně sehnat. Od zimních lyžařských se většinou liší především lepšém odvětráním a absencí dvojitého vakuového skla.



Brýle Scott Voltage

U některých typů se objevují speciální úchyty pro připevnění tzv. "strhávaček", což jsou přídavné fólie nalepené na skle, které se v případě zašpinění dají za jízdy jednoduše strhnout. Tím se rychle a jednoduše vyčistí hledí, což je důležité především na závodech v deštivém počasí, kde se voda a bláto dostane všude a na klasické čištění brýlí není čas.

Pokud bychom se měli zmínit o cenových dispozicích těchto brýlí, pak spodní hranice začíná někde mezi 500 - 700 Kč a špičkové modely se dají pořídit v horizontu dvou až 4.000 Kč dle značky a použitého skla.

Běžní cyklisté

Většině ostatních cyklistů pak postačí vybrat některý z mnoha modelů sportovních brýlí a ideální je vybrat si brýle na kolo v odborné cyklistické prodejně. Při výběru brýlí byste měli mít na paměti, že je důležité, abyste je uměli i správně používat. Zejména volba správného odstínu skla je důležitá, protože jízda s příliš tmavými skly v podvečer se může stát nebezpečnou, stejně tak jako volba čirých, či žlutých skel do prudkého slunce. Za tímto účelem dělají někteří výrobci speciální obruby, ve kterých lze skla vyměňovat a jedny obruby tak lze během několika sekund předělat z tmavých na světlé.



Brýle Briko

Pokud hovořím o "sklech", je dobré říci, že především z důvodu bezpečnosti jsou u sportovních brýlí výhradně použity plasty.

Levnější brýle jsou vybaveny zpravidla základními plastovými zorníky, dražší modely pak využívají pevnější a odolnější polykarbonát. Vše je pochopitelně opatřeno UV filtrem a většina značkových brýlí využívá i dalších povrchových úprav zornic, které zvyšují jejich odolnost proti otěru.

Tvar brýlí

Co se týče tvaru, zde se designérům prakticky žádné meze nekladou. Hledí se především na ergonomii a na to, aby zorník co nejlépe ochránil oči jednak před hmyzem a jinými nečistotami, kterých se při jízdě na kole ve vzduchu pohybuje nemálo, a jednak před sluncem a větrem. Proto je tvar brýlí většinou přizpůsoben obličeji a více či méně kopíruje čelní oblouk hlavy.

Které jsou NEJ



Brýle Oakley

Jednou z nejpoužívanějších značek na světě zabývajících se speciální produkcí brýlí pro cyklistiku je americký Oakley, který jako jeden z prvních přišel s patentovanou ergonomickou "geometrií" brýlí a zornic. Tyto brýle vozí i nejznámější cyklista světa Lance Armstrong, ale i mnoho dalších špičkových závodníků všech disciplín včetně našich nejlepších bikerů.

Několik patentů, renomovaná značka a téměř ideální ergonomie mají ale drobnou vadu v poměrně vysoké ceně. Ta se může u špičkových závodních brýlí pohybovat i nad hranicí 7.000 korun a proto se většina běžných uživatelů obrací k levnějším značkám, které mnohdy vypadají velice podobně.

Dipotrické korekce

Velkou skupinu cyklistů tvoří lidé, kteří jsou odkázáni na dioptrickou korekci svého zraku a i v běžném životě používají brýle. Technika 21. století je již vyspělá a tak se i v tomto směru nabízí poměrně velká škála možností. Zřejmě nejjednodušší to mají uživatelé kontaktních čoček. Ti totiž nemusí řešit žádné speciality a k tomu, aby mohli bezpečně usednout za řídítka svého stroje, jim stačí pořídit si jakékoliv sportovní brýle popsané výše, které používají jejich bystrozrací kolegové.



Brýle Rudy Project

Ne každý ale kontaktní čočky používá a pro takovéto případy se vyrábějí speciální dioptrické brýle, které se skládají z dvojice zorníků. Na nose tak má dotyčný tak vlastně dvoje skla, dioptrické, které jsou zpravidla umístěny v menších nasazovacích obrubách blíže k obličeji a ochranné, které bývají výklopné a jsou umístěny před dioptrickými obrubami. Při koupi takovýchto brýlí je již nutné navštívit optika, který musí na zakázku zhotovit dioptrická skla.

Obecně pak platí jedno základní pravidlo. Ať kupujete jakékoliv brýle, měli byste si je nejprve důkladně vyzkoušet a teprve poté až zjistíte, že vám dobře sedí a že vám vyhovuje jejich tvar, uvažovat o jejich nákupu.

Kde se poradit

Od věci není ani porada s odborníky buď ve specializovaných cyklo, nebo optických prodejnách, nebo prostřednictvím internetu. Za zmínku stojí určitě dvojice serverů www.bryle.cz a www.cocky.cz kde se dozvíte plno zajímavého a pokud budete mít zájem, odpoví vám na váš dotaz renomovaní odborníci na optiku.