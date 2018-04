Jak si užít Skandinávii za tři dny. Kodaň a Malmö vlakem, ostrov Ven na kole

může se hodit Do švédského Malmö se nejrychleji dostanete letadlem. Pravidelnou linku provozuje nízkonákladovka Wizzair, jednosměrná letenka začíná na třech stovkách bez poplatku, do města pak musíte ještě 30 kilometrů autobusem za 90 švédských korun. Nebo můžete letět do Kodaně (dánská nízkonákladovka Cimber Air, případně ČSA). V Malmö se můžete stavit, pokud pojedete do Skandinávie autem. vyrazit můžete buď přes Německo, pak ale musíte připočítat platbu za dva velké mosty (Velký Belt a Öresund), každý je zhruba za 30 euro, nebo využijte trajekt z Rostocku či Sassnitzu to Trellberogu. Pokud chcete po Malmö a okolí cestovat vlakem, kupte si na nádraží v centru města kartu na slevu, využijete ji i na cestu do Kodaně.

Jedna švédská koruna je momentálně za 2,60 českých.