Jak si užít na jezech a přitom se nepotopit

16:48 , aktualizováno 16:48

Slovo "jez" pochází z angličtiny a samozřejmě znamená ANO. Ano jako jo. Jenomže bez dobré znalosti terénu, a někdy ani to nestačí, to vypadá spíše na NE. Kdo chce zažít opravdu velké dobrodružství, měl by si rozhodně zkusit nějaký větší jez, například v Praze v Modřanech nebo na Štvanici.