Jak si užít čarodějný víkend

Tipy na čarodějnický víkend Vysočina, Lipnice nad Sázavou SVÁTEK KELTŮ - BELTINE

Magické rituály, pradávná řemesla, koncerty, tanec, workshopy, hry, přednášky, a dokonce i keltská svatba - to vše bude součástí 12. ročníku festivalu keltské kultury Beltine. Ten se uskuteční od neděle 30.dubna 20 hodin do pondělí 12 hodin v letním amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Vstupné na místě je 390 Kč, rodinné 950 Kč, děti od 6 do 15 let platí 180 Kč, do 6 let mají vstup zdarma. ---------------------------------------------------------------------- Karlovarský kraj, Horní Hrad zvaný Hauenštejn

Neděle 30.dubna na Horním hradě bude patřit pálení čarodějnic. Samozřejmostí je bohatý program plný šermířských vystoupení, pouličního divadla, tance a zpěvu. K vidění bude též sokolnické umění, k ochutnání přehršle pochoutek a zlatým hřebem bude soutěž Miss čarodějka. Začátek je v 11 hodin. ----------------------------------------------------------------------- Severní Morava, hrad Hulvaldy

Na hradě Hukvaldy se čarodějnice v sobotu 29.dubna utkají ve zručnosti nebo skoku v pytli. Návštěvníky čeká i soutěž o nejoriginálnější čarodějnickou masku. ----------------------------------------------------------------------- Plzeňský kraj, hrad Švihov

Čarodějnice ovládnou v neděli 30.dubna večer nádvoří hradu Švihov na Klatovsku. V šermířském divadelním představení budou souzeny za to, co špatného způsobily v blízkém okolí hradu. Začátek je v 21 hodin. ----------------------------------------------------------------------- Střední Morava, hrad Sovinec

Na neobvyklou prohlídku Hradu Sovince se mohou těšit lidé v sobotu, v neděli i v pondělí. Čeká tam na ně totiž průchod hradem, který bude spojený se vstupem do hradního sklepení. Prohlídku doplní také šermířské scénky a divadelní pověsti, které mají vztah k této památce. Prohlídky v délce dvacet až třicet minut se budou konat každých šedesát minut. ----------------------------------------------------------------------- Praha, čarodějnice v Břevnově Tradiční rituál upálení čarodějnic se koná v neděli od 15 hodin v usedlosti Ladronka. V čarodějnickém městečku si mohou návštěvníci vyzkoušet řemesla a aktivity spojené s čarováním. Uskuteční se volba Miss čarodějnice a Miss čarodějnice na bruslích. Praha, megakoncert na Letné Na Letenské pláni se v pondělí 1.května uskuteční megakoncert, na kterém vystoupí například Hana Hegerová, Aneta Langerová, Hudba Praha, Laura a její tygři, Ivan Hlas a další. Začátek je ve 13 hodin, koncert proběhne v rámci akce První máj bez komunistů a nikdy jinak.

Liberecký kraj, hrad Grabštejn Oslava čarodějnic oživí v neděli hrad Grabštejn u Hrádku nad Nisou. Od 17 hodin se uskuteční čarodějnické hrátky a workshopy pro malé i velké - např. Létání na koštěti, Babky kořenářky. Večer zahrají skupiny Tua Borta, Draga Banda, Brač chraň a Irish Parta. K mání budou buřty, pivo a nejrůznější začouzené lahůdky. Vstupné činí stokorunu, děti neplatí nic. Turnov Čarodějnickou noc lze oslavit i u hvězdárny na Vrchhůře u Turnova. Začíná se v pět hodin odpoledne. V programu jsou Písničky u ohně, přehlídka čarodějnic i pozorování noční oblohy a občerstvení. ------------------------------------------------------------------------- Střední Čechy, Ostrá Festivalem zbroje a lukostřelby začne v sobotu v deset hodin první z letošních 16 historických slavností v areálu tradičních řemesel v Ostré na Nymbursku. Návštěvníci mohou ochutnat i medovinu, kořeněná vína a občerstvit se nápoji a středověkou krmí. -------------------------------------------------------------------------- Jižní Čechy, Tábor, Bechyně Rej malých čarodějnic pod rozhlednou Hýlačka na Větrovech u Tábora začne v neděli od 19 hodin. Pro děti i dospělé je připraveno zábavné čarování a pálení ohně. Tentýž den se už od 17 hodin slétnou čarodějnice před kulturní dům v Bechyni. Program je pro ně připravený na zdejším stadionu. *** VÍCE TIPŮ NA ČARODĚJNICKÝ VÍKEND Z CELÉHO ČESKA NAJDETE ZDE



Takže milí čtenáři - přejeme vám magický víkend a nezapomeňte - co nejvíc polibků pod rozkvetlou třešní:-)