Jak si sjet 3-Tre a nemít na to

MŮŽE SE HODIT



Jak se tam dostat

Val di Sole leží asi 780 kilometrů od Prahy. Cesta vede přes Rozvadov, na Mnichov, Innsbruck, Brenner, Bolzano, Egnu-Oru až do Madonny di Campiglio nebo do Pinzola. Cesta z Brna jede přes Vídeň, Salcburk, Brenner, Trento do Pinzoly nebo Madonny.



Kolik to stojí

Permanentka na šest dní zahrnující jeden den v Madonně di Campiglio stojí 117 eur. Rozšířený skipas Superskirama Dolomiti Adamello-Brenta na šest dní přijde na 186 eur.