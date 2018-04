Jak si „prodloužit dovolenou“? Za žvýkačku v ústech do vězení

Dovolená v zahraničí se může snadno proměnit v neplánovaný výlet do tamního vězení, jak nedávno zjistili i tři Češi zadržovaní v Zambii.

O tom, že se ve Spojených státech nesmí pít alkohol na ulici přímo z lahve a v islámských zemích se ženy nemohou veřejně jakkoli obnažovat, ví už snad každý. Mnohé zahraniční zákony však mohou cizince nemile překvapit.

Svými striktními zákazy a omezeními je pověstný třeba Singapur, kde jsou stále hojně rozšířeny i fyzické tresty. Obzvláště přísné jsou singapurské zákony k projevům vandalismu. Předloni to zakusil Švýcar Oliver Fricker, který byl za graffiti v metru odsouzen k pěti měsícům vězení a třem ranám rákoskou.

Z mnohých zákazů v Singapuru můžeme jmenovat zákaz žvýkání žvýkačky, krmení ptáků, plivání a nesplachování veřejných toalet.

V africkém Togu se zase může turista dostat až na tři roky do vězení za homosexuální chování.

"Obecně platí, že každý cestovatel je povinen v navštívené zemi dodržovat zákony, nařízení a pravidla dané země a musí je respektovat, ať už se mu zdají sebeiracionálnější," radí mluvčí ministerstva zahraničních věcí Vít Kolář.

V Turecku se nemusí vyplatit chovat se neuctivě k státním symbolům či obrazům a sochám zakladatele Turecké republiky Mustafy Kemala Atatürka. A pokud vás zajímají starožitnosti, vězte, že nelze vyvézt nic, co je víc než 100 let staré. Při vývozu nově vyrobeného koberce musíte předložit účet o koupi.

Nejstriktnější většinou bývají zákony, které souvisí s náboženstvím dané země. Tak například ve Spojených arabských emirátech nebo v Kataru je během měsíce ramadánu na veřejnosti striktně zakázáno jíst, pít, kouřit i žvýkat žvýkačky od východu do západu slunce. Pokud i přes zákaz návštěvník neodolá hladu či žízni před zraky okolí, riskuje zatčení.

"Všichni si musí zjistit předem, co se v zemi, kam cestují, smí a nesmí. Na webu ministerstva zahraničí máme základní informace o všech zemích a základní doporučení, jak se kde chovat. Zároveň by si ale každý měl navíc zjistit informace sám a ověřit jejich aktuálnost," dodává Kolář.

Hodně Čechů míří i do Thajska. Pak by měli vědět, že řídit auto či motorku v horkém thajském podnebí bez trička je nepřípustné, hrozí za to pokuta v přepočtu na naši měnu přibližně 180 Kč. Ženy se pak nesmějí dotýkat buddhistických mnichů a nic jim podávat nebo od nich brát.

Dodržování několika striktních zákonů vyžaduje i Řecko. Vězením se zde trestá převoz a přechovávání i malého množství drog. Nošení nože nebo slzného spreje se posuzuje jako nepovolené ozbrojování. Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Ve Francii je zase zakázáno líbání na vlakových nástupištích, a na Korsice vám naúčtují 150 eur za opalování nahoře bez.

Zatímco nudismus je populární v Německu, v katolickém Polsku je považovaný za přestupek, který vás může v přepočtu stát kolem 700 korun.

Nejvíc nejroztodivnějších zákazů zřejmě prosazuje Itálie. V Benátkách například nesmíte krmit holuby, pokud byste byli přistiženi, můžete si připravit od 50 do 400 eur. Zapomeňte také na tancování na Španělských schodech v Římě (pokuta 500 eur) nebo koupel v římské fontáně de Trevi, jako to udělala Anita Ekbergová ve filmu Sladký život.

Svá specifika má i Moskva, kde nesmíte řídit špinavé auto. Nikde však není stanoveno, co znamená špinavé. Záleží tak na benevolenci policie, pokud se jim váš vůz nebude zdát dost čistý, hrozí vám pokuta v přepočtu na naše koruny přibližně 1 900 Kč

Pozor na přírodní bohatství

Při svých koníčcích by se měli v zahraničí krotit vědci a biologové. Vyvážení rostlin, zvířat či jiných částí přírodního bohatství za hranice země pro ně může mít různě závažné následky. To už poznali na vlastní kůži i mnozí čeští badatelé. Třeba v roce 2004 odsoudil novozélandský soud bývalého děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Čestmíra Číhalíka a jeho kolegu ke statisícovým pokutám za nepovolený sběr orchidejí.

Před čtyřmi lety byli zase dva čeští entomologové zadrženi v Indii kvůli nelegálnímu sběru vzácného hmyzu a hrozily jim tři roky vězení.