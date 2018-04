Jak si nejlépe užít Paříž. Plus skvělé tipy na slevy a akce zdarma

Rozhled jako z Eiffelovky zdarma

V Paříži zapomeňte na výčet památek, které musíte vidět. Paříž je o atmosféře a způsobu života. Od Francouzů se vyplatí převzít třeba jejich přístup k Eiffelovce. Sice ji milují, ale výhled za 13,10 eur a často několikahodinové čekání na výtahy klidně oželí, byť je při dobrém počasí vidět až 70 km daleko. Raději si posedí v kavárně nebo třeba v restauraci na střeše obchodního domu Printemps, která funguje jako utajená rozhledna. A zdarma.

Do příjemné kavárny na střeše legendárního obchodního domu vyjedete eskalátory pro zákazníky. Nechybí tu lavičky a ani dalekohledy. A hlavně odtud máte úžasný výhled na celé město, od Eiffelovky až po "dortovou" baziliku Sacré-Coeur na Montmartru, jednu z nejviditelnějších staveb Paříže.

Zážitkem je i návštěva Printemps, založeného už v roce 1868. Módní obchodní dům tvoří tři budovy s 25 podlažími. Jeho pozlacené kupole a průčelí z 20. let minulého století patří již k historickým památkám. Kromě nákupů od více než 300 módních značek můžeme doporučit francouzské delikatesy v některé ze sedmi zdejších restaurací. Kromě neděle je otevřeno každý den od 9:35 do 20 hodin, ve čtvrtek do 22 hodin. A na přelomu června a července bývají slevy.

Paříž, výhled ze střechy obchodního domu Printemps

Romantická večerní Paříž ze schodů Sacré-Coeur

Montmartre, který je se svými 130 metry nejvyšším bodem Paříže, už dávno není tím, čím býval za Toulouse-Lautreca. Spíše je to mucholapka na turisty, ale proč ne?

Vystoupat můžete třeba na zvonici Sacré-Coeur. Tento kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova nemá nic společného se strohými a ponurými katedrálami. Možná i proto, že základní kámen je datován až do roku 1875. Místo aby se věže katedrály přísně upínaly k nebi a k bohu, jsou její čtyři kupole v byzantském duchu pěkné boubelky. Milovníky rarit zaujme určitě zvon Savoyarde, patřící se svými 19 tunami k největším na světě.

Nenechte si ujít večerní posezení na schodech před chrámem. Kromě úžasného výhledu na osvětlenou noční Paříž zažijete neopakovatelnou atmosféru. Scházejí se tu především mladí lidé. Často tu hrají na kytary, popíjejí víno a navazují známosti.

Od Sacré-Coeur pak můžete sejít úzkými uličkami na Pigalle do uliček hříchu, k Moulin Rouge, ale i k malým restauracím se sushi či barům, kde si můžete dát pastis nebo sklenku dobrého vína.

Tady začíná pro většinu turistů cesta k Eiffelce Na ostrově, kde stojí Notre-Dame, se našly první stopy osídlení z roku 4 200 př. n .l.

Když se architekti zblázní

Ze střechy Printemps je vidět i 210 metrů vysoký mrakodrap Tour Montparnasse z roku 1973 s 58 podlažími. Jen na pár let se uvolnila pravidla a už tu byla ohavnost, která Pařížanům vadí dodnes.

"Tehdy se snad architekti zbláznili, naštěstí dva roky poté už byl vydán zákaz stavět budovy vyšší než 37 metrů, aby se neničil charakter centra města," vysvětluje Christian Ragil, jeden z dobrovolníků asociace Parisien d´un jour, kteří doprovázejí turisty v Paříži. Bezplatně!

Z Tour Montparnasse se můžete podívat na Paříž také, a to až do vzdálenosti 40 kilometrů. Za vyhlídku zaplatíte jedenáct eur, získáte však jednu velkou výhodu: nebude vás rušit ohavný mrakodrap. Nahoře nechybí ani restaurace. Tour Montparnasse je blízko stanice metra Montparnasse – Bienvenüe.

Před katedrálou Notre-Dame najdete střed Francie

Prohlídky města s rodilými Pařížany zdarma

Pokud se chcete o Paříži dozvědět něco jiného než nabízejí příručky pro turisty, využijte rodilého průvodce. Stačí si aspoň 14 dní předem mailem objednat u asociace dobrovolníků www.parisiendunjour.fr termín, hodinu a jazyk (zatím jich nabízejí šest). Asociace vám potvrdí objednávku a pošle kontakt na průvodce. Jediné, co se nedozvíte hned, je konkrétní místo. Prostě překvapení. Dobrovolníci ale samozřejmě vybírají z Paříže to nejlepší včetně Latinské čtvrti, Lucemburských zahrad, Montmartru, ale i blešího trhu nebo pověstných tržnic.

Místo nudných naučených frází se pak dozvíte konkrétní věci. O čtvrti, kterou má dotyčný rád, o lidech, způsobu života. Nebo o školství, které je především státní, soukromými školami totiž Pařížané opovrhují, protože většinou za moc nestojí.

Christian Ragil třeba upozorňuje na vymoženost pařížských parků. "Všude v nich je teď zavedeno wi-fi, aby nebylo nutné hledat internetové kavárny," tvrdí Christian. Nebo vám vysvětlí, jak si vypůjčit kola, která stojí v tisících na pařížských ulicích. Pokud je postavíte do dalšího stojanu do 30 minut, je použití zdarma, jen musíte pomocí karty vložit vratnou zálohu. Nadšení cyklisté by tuto možnost pohybu po Paříži měli zvážit.

Pokud jste s průvodcem spokojeni, sluší se poděkovat, případně lze přidat i menší finanční odměnu.

Paříž pro cyklisty. V ulicích jsou k půjčení tisíce kol, do půl hodiny zdarma

Jak ušetřit v muzeích

Mnohá muzea a památky v Paříži mají vstupy zdarma vždy první neděli v měsíci, to platí i o Louvru. Seznam muzeí, kterých se to týká, najdete ZDE.

Jako v ráji si v Paříži mohou připadat studenti do 26 let. Ti, kteří pocházejí z některé ze zemí Evropské unie, mohou využít rozsáhlé nabídky vstupu do muzeí zdarma. Celý přehled si můžete stáhnout ZDE.

Město labužníků

tip na legendární kachny Pařížskou specialitou je projížďka pověstnou francouzskou "kachnou" neboli Citroënem 2CV, kterou u nás proslavily četnické komedie s Louisem de Funèsem. Lidového vozítka se vyrobilo pět milionů kusů, ale na ulicích Paříže je už téměř neuvidíte. Výroba skončila před dvaceti lety. "4 roues sous 1 parapluie" čili "4 kola pod jedním deštníkem" je skvělá služba pro turisty. Řidiči jsou většinou jazykově vybavení studenti. Shrnovací střechy nejdou stáhnout ani za deště, takže nezapomeňte šátek, deštník. Ceny začínají od 19 eur za osobu. Více na www.4roues-sous-1parapluie.com

O francouzské kuchyni je zbytečně mluvit, lepší je přímo ochutnávat. A co teprve když spojíte kulinářské zážitky s plavbou na lodi. Vybrat si můžete přímo v přístavišti na nábřeží pod Eiffelkou. Některé projížďky pořídíte už za 10 eur, ale počítejte s tím, že na palubě je hlava na hlavě.

Originálním zážitkem je luxusní projížďka na některé z lodí flotily Bateaux parisiens (www.bateauxparisiens.com), kde budete mít na výběr i tři gurmánská menu.

A tak zatímco míjíte 14 památníků, čtyři muzea, katedrálu, pařížskou Sochu svobody či podplouváte 25 mostů, to vše s výkladem, ochotný a usměvavý personál vám snáší modré z nebe, nebo alespoň skvělé menu včetně aperitivu, vína a dezertu. Obsluha se vám navíc osobně představí, tady si totiž zákazníka váží. K tomu vám hraje živá hudba.

Opulentní oběd včetně plavby vás přijde na 53, 63 nebo 73 eur, děti do 11 let platí polovinu. Cena se neliší krmí, ale podle toho, zda sedíte přímo na přídi nebo se spokojíte se stolkem na vyvýšeném středu.

Večerní plavby, které začínají ve 20:30, jsou dražší (od 97 do 165 eur), ale není snad romantičtější příležitosti třeba k žádosti o ruku.

Na řízky z domova zapomeňte

Samozřejmě se můžete ubytovat v levném hotýlku či penzionu na okraji města nebo dokonce ve Formuli 1 kousek za Paříží. Jenže co noční život? Centrum se prostě hodí. Finančně výhodnější je např. Adagio City Aparthotel, síť hotelů s apartmánovým ubytováním (od 49 eur na osobu). Jen v Paříži má dvanáct hotelů, jeden poblíž Opery a samozřejmě i metra. Navíc pouze pár desítek metrů od něj končí autobus z letiště Charlese de Gaulla.

Jedno a dvouložnicové apartmány jsou vybavené kuchyňkou s mikrovlnkou, varnou deskou, myčkou, konvicí i nádobím. Místo vaření ale není nad to zaběhnout ráno do některé boulangerie neboli pekárny, které otevírají už v 6 ráno (potraviny až v 9), nakoupit čerstvé bagety, croissanty nebo pain au chocolat připomínající croissant, ale uvnitř pěkně s čokoládou. K pečivu nabízejí i čerstvě vymačkanou pomerančovou šťávu a jogurt ve skle.

Pokoje v hotelu Adagio připomínají malé byty, kuchyňky jsou vybavené včetně nádobí a spotřebičů

Kde je metro králem

Jednou z hlavních předností Paříže pro turistu je metro. V provozu je už od roku 1900. Jeho současných 16 linek, 200 km tratí a přes 300 stanic představují dostatečnou záruku toho, že se dostanete snad všude, kam potřebujete. Říká se, že k nejbližší zastávce metra je v Paříži všude maximálně 500 až 600 metrů.

Pokud chcete strávit v Paříži tři dny, nekupujte si jednotlivé lístky (1,6 €) ani tzv. carnety po deseti kusech (za 11 €), ale pořiďte si speciální kartu "Paris visite" za 20 eur. Ta platí tři dny pro zóny 1 až 3. Paříž je rozdělena do šesti zón, pro zóny 1 až 6 stojí karta 40,50 €, na pět dní 49,40 €. Detaily o tarifech ZDE.

Moulin Rouge přišel hned od svého vzniku s pobuřujícím kankánem. Bylo to v roce 1889, kdy se v Paříži konala světová výstava.

Paris visite za 20 eur platí na tři dny nejen na metro, ale i vlaky (RER-Linien, RATP a SNCF) a autobusy a i na lanovku na Montmartre. S kartou zároveň získáte slevu na vstup do řady muzeí a dokonce i desetiprocentní slevu při nákupu v slavné Galeries Lafayette na bulváru Hausmann. Můžete si ji objednat přes internet už v Česku a doručí vám ji poštou, jinak se prodává také na letištích a v turistických kancelářích. Pozor, v Paříži smí jezdit bez lístku pouze děti do čtyř let. Od 4 - 11 let pak platí poloviční cenu. Pokuty neriskujte, jsou poměrně značné, od 20 do 150 eur.

V Latinské čtvrti můžete mít často pocit, že se tu čas zastavil někdy před 50 lety

V Moulin Rouge bodují Češi

moulin Rouge Každý den jsou dvě představení - ve 21 a ve 23 hodin. Pokud vám stačí zhlédnout představení a láhev šampaňského k tomu, připravte si 102 nebo 92 eur, levnější je večerní představení. S večeří se ceny šplhají od 150 do 180 eur.

Zatímco Eiffelovku lze pouze obdivovat pohledem, další typický symbol Paříže, "hříšný" Moulin Rouge se musí vidět. A zevnitř. Což činí návštěvníci už 121 let. Tento nejznámější světový kabaret láká na dlouhonohé krásky i odhalená ňadra, ale také svalnaté hrudi tanečníků. Mimochodem, dnes je tu nejvíc Australanek, mají prý nejdelší nohy.

V tanečních číslech ale trumfují artisté s českými pasy. Vystupujete tu totiž Mario Berousek, rodák z Vinohrad a nejrychlejší žonglér světa, který si svůj zápis do Giunnessovy knihy rekordů vysloužil už v roce 2000. Rychlost jeho kuželů okem nikdo nestihne, proto se do nich musely zabudovat elektronické čipy, které snímal počítač. Za 60 sekund dokáže 240krát otočit pět kuželů o délce 50 centimetrů.

VIDEO: Nejrychlejší žonglér světa, Mario Berousek v Moulin Rouge Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tak rychle snad nedovede běžný smrtelník ani tleskat. A že je čemu. Při potlesku ale šetřete síly, po famózním Mariovi nastupuje Duo Stykan, manželský pár, jehož 45 kilogramů těžká (tedy spíše lehká) část pochází opět z Čech, silnou oporou jí je manžel, absolvent slavné ruské cirkusové školy. I oni mají ve svém vystoupení unikátní prvky, které neumí nikdo jiný na světě.

Duo Stykan: artisté předvádějí některé unikátní prvky jako jediní na světě Moulin Rouge dnes zaměstnává kolem 400 tanečnic a tanečníků

Kdo chce zažít noční život v Paříži, asi by neměl její návštěvu moc odkládat. Aby bylo ještě co zažívat... Zatímco dříve se bary zavíraly v pět ráno, dnes už musí končit dvě hodiny po půlnoci. Zákaz kouření vyhání kuřáky na ulici, kde ruší klid. Nejeden slavný bar už musel kvůli hluku na pár týdnů zavřít, někdy si úředníci vzali jako záminku, že se zavřelo třeba jen o dvacet minut později. C´est la vie...