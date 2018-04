Jak si nejlépe užít Nový Zéland. 10 + 1 vyzkoušený tip

může se hodit Jak se tam dostat Nejkomfortnější spojení z Prahy do Aucklandu s jediným přestupem v Soulu nabízí třikrát týdně (v pondělí, čtvrtek a sobotu) Korean Air, denně lze s nimi letět z Vídně či z Frankfurtu. Na palubě budete příjemně překvapeni slušným rozestupem mezi sedadly, zpáteční letenka stojí kolem 30 000 korun. Za podobnou cenu létají denně z Prahy Emirates do Aucklandu a Christchurch, ale cesta je zdlouhavější - k přestupu v Dubaji přibývají mezipřistání v Asii / Austrálii. Většina světových aerolinek nabízí spojení z Prahy s dvěma přestupy v Evropě plus Asii či USA. Na palubě Air New Zealand lze z Londýna dokonce letět kolem světa - jednu cestu přes Los Angeles s možností pauzy na ostrovech v Pacifiku, druhou přes Hongkong. Jak cestovat na místě Železnice může nabídnout jen pár vyhlídkových tras a příměstskou dopravu. Jízda autobusem je sice pohodlná, ale zdlouhavá. Kromě bohaté nabídky místních letů (www.airnewzealand.co.nz) je nejvýhodnější půjčit si auto v půjčovně. Asi nejširší síť poboček má globální www.hertz.co.nz, zatímco akční ceny od 15 NZD a běžné od 40 NZD na den nabízí lokální www.apexrentals.co.nz. Skvělé cesty a nesmlouvaví, přísní policisté, to je Nový Zéland očima motoristy. Autorita policie v zemi je tak silná, že hlídky dopraváků bývají jednočlenné. Mají zejména dvě "libůstky". S obřími dalekohledy kontrolují používání bezpečnostních pásů a to na všech sedadlech, a hlídají striktní dodržování rychlosti - 50 km/h v obcích a 100 km/h mimo ně včetně dálnic. Dostanete-li pokutu, bude to nejspíš s úsměvem, ovšem bez diskuzí. Peníze nevybírá policista, ale pošle vás s lístečkem a přáním pěkné dovolené do banky. Jako denní ujetý limit doporučujeme 300 km, zajímavostí podél cesty je nepřeberně. Když vám mapa ukazuje čtyři hodiny cesty, vyhraďte si nejméně dvojnásobek času. Kde přespávat Motely Většina měst má svoji ulici plnou motelů, obvykle ji najdete na hlavním tahu. Ceny plně vybavených pokojů včetně kuchyně začínají od 100 NZD (1 NZD = cca 15 Kč). V létě se vyplatí všude rezervovat předem, jednu z nejširších a nejpřehlednějších nabídek i s on-line rezervačním systémem najdete na www.aatravel.co.nz. Hostely V hostelu lze dostat postel už od 20 NZD, dvoulůžkový pokoj od 60 NZD (koupelna, záchod i kuchyně bývají společné). Nejrozsáhlejší nabídku hostelů najdete na www.bbh.co.nz. Kempy Desítky novozélandských kempů (drtivá většina nabízí též motelové a hostelové pokoje) jsou sdruženy do řetězců www.top10.co.nz a www.kiwiholidayparks.com. Jak se obléknout Na Novém Zélandu je oproti očekávání řady návštěvníků relativně chladno - denní teploty v létě zpravidla kolísají kolem 22 stupňů, vítr často přináší srážky a v noci se výrazně ochlazuje. Navzdory obrovským vzdálenostem jsou ostrovy relativně malé, díky protáhlému tvaru pevniny neexistuje v zemi místo, z něhož by bylo k moři dál než 130 kilometrů. Proto se připravte na možnost častých změn počasí (i několikrát za den) a zejména při túrách nepodceňujte výbavu do deště a chladu. Stejně tak je ovšem nezbytný dobrý sluneční krém, faktor 20 je zdravotní minimum. Co si přivézt Cokoli z novozélandské vlny merino, od ponožek přes prádlo, trika až po svrchní vrstvy a čepice. Tohle oblečení má výborné vlastnosti, v létě se v něm nepaříte, v zimě hřeje. Velkou přidanou hodnotou je, že při toulkách divočinou ho lze "bezpečně" nosit i několik dní, coby ryze přírodní materiál nezapáchá ani po několikerém propocení. Koupit se dá sice i v Česku, ale ne tak výhodně a s tak širokou nabídkou jako přímo na Novém Zélandu. Ideální je nakoupit hned po příletu. Ale pozor, nikoli na drahém letišti, nýbrž v outletu, v blízkosti aucklandského terminálu jsou hned dva. Nový Zéland