Jak sehnat nejlevnější letenky? Tipy, které fungují

Co vás čeká před odletem? 1. Kde a jak za cestu zaplatím? Zkuste to přes internet. Máte-li kreditní kartu, je to nejjednodušší způsob. Rezervovat ji můžete i telefonicky u všech prodejců letenek nebo v cestovních kancelářích. Má-li společnost přepážku na letišti, můžete ji zaplatit i tam. 2. Jak letenku získám? Žádnou letenku nedostanete. Na vaši e-mailovou adresu vám místo ní přijde kód rezervace. Stačí si jej opsat nebo vytisknout a na letišti se jím prokázat. 3. Proč nedostanu letenku, ale jen kód? Šetří na vás. Aerolinky, které zajišťují levné lety, jsou "nízkonákladové", což znamená, že se snaží snížit náklady i na papírování. I díky tomu, že nemáte v ruce letenku, ušetříte. 4. Jak je možné, že se cena mění? Je-li o let zájem, nemá společnost důvod prodávat lístky lacino. Čím větší zájem, tím cena ostatních lístků stoupá. Levné jsou ty linky, na něž chce společnost nalákat cestující. 5. Co mám předložit při odbavení? Rezervační kód. Ani ten už ale některé letecké společnosti při odbavování nevyžadují. Hlavně si však nezapomeňte pas, jímž musíte doložit totožnost. Bez něj byste se palubního lístku dožadovali marně. 6. Dostanu na palubě něco k snědku? Bohužel. Měli byste si přibalit svačinu. Většina nízkonákladových společností občerstvení zdarma nepodává, můžete si je ale na palubě koupit. 7. Kam nízkonákladové aerolinie létají? Většinou na odlehlá, levnější letiště. Musíte proto počítat s tím, že vám stoupnou náklady na cestu do centra města. 8. A není to nebezpečné? Není. Letět s nízkonákladovou společností je stejně bezpečné jako let s tradičními dopravci. 9. Co když nemůžu odletět? Máte smůlu. Pokud letíte se Skyeurope, můžete místo sebe poslat třeba tetičku, ale za změnu jména zaplatíte 1000 korun. Se Smartwings však místo vás nikdo jet nemůže a letenka propadne. Pokud chcete změnit datum letu, zaplatíte 1000 korun plus rozdíl ceny původní a aktuální letenky. Pak přívlastek "levná" není na místě. Pokud let zrušíte, můžete zpět získat letištní poplatky. 10. Co když let zruší dopravce? Letecká společnost vám obvykle nabídne jiný let. Pokud vám však zkříží plány méně než čtrnáct dní před odjezdem, máte právo na vrácení peněz.