Dovolená na vlastní pěst, 1. díl. Jak na levné letenky nejen po Evropě

Na první pohled vládne v posledních měsících na evropském nebi stabilita. K žádnému prudkému rozvoji nových destinací nedochází a snad s výjimkou ukrajinské společnosti Aerosvit, která od ledna čelí hrozbě bankrotu, neukončila provoz žádná větší letecká firma. Přesto tu však nějaký pohyb je. Například se zahušťuje spojení do východní Evropy a víc přijatelných možností nyní nabízí i letecké cestování do Skandinávie a Pobaltí.

Ačkoli v tomto oboru neexistuje žádné hodnověrné srovnání, je zjevné, že ceny za leteckou přepravu u lowcostových společností za poslední rok mírně vzrostly. Dříve poměrně běžné letenky za 5–10 eur jsou minulostí.

Naopak zejména na relacích, kde vládne větší konkurence, museli jít s cenami dolů mnozí "klasičtí" dopravci. Výsledkem je, že zejména pokud započítáte poplatky za zapsaná zavazadla může být cenový rozdíl mezi nízkonákladovou a klasickou společností minimální nebo dokonce žádný.

Pokud tedy cestujete do běžných destinacích po Evropě, vyplatí se porovnat nabídky nejen hvězdné trojice nízkonákladových dopravců (Ryanair, easyJet a Wizz Air), ale podívat se i na "klasické" firmy.

Tak se létalo dřív: Tupolev Československých aerolinií v roce 1958 na letišti v Bruselu. Zdroj: Creative Commons, Krumnack H.

Lowcosty nejlépe přímo na webu

Letenky nízkonákladových společností koupíte nejsnáze a nejlevněji přímo na stránkách příslušné firmy (jejich výběr uvádíme v tabulce na konci článku). Všechny ostatní možnosti, tedy přes call centrum nebo až na letišti jsou méně komfortní a mnohem dražší.

Jediné, co k nákupu na webu potřebujete, je trochu času a platební karta s povolením transakcí po internetu. Až si vyberete vhodné spoje, dejte si v průběhu rezervace pozor, abyste omylem neodklikli placené doplňkové služby, které téměř určitě nebudete potřebovat (pojištění, SMS zpráva apod.). Na konci pak kartou zaplaťte a je to.

Dobrou zprávou je, že klamavých obchodních praktik typu dodatečně nastaveného drahého pojištění, nevýhodného kurzového přepočtu či dodatečných poplatků za platbu kartou v poslední době pod tlakem spotřebitelů ubylo. Před odletem si doma určitě vytiskněte palubní vstupenku. Opomenutí by vás na letišti přišlo draho, např. Ryanair účtuje za vytisknutí palubenky na letišti neuvěřitelných 70 eur.

Podobně nestydaté poplatky účtují lowcostové společnosti i za byť nepatrné překročení povoleného limitu příručního zavazadla. Vyplatí se tedy před odjezdem na letiště důkladně zkontrolovat povolené rozměry i hmotnost. Největší restrikce má v tomto ohledu Wizz Air, kde je od loňského podzimu na palubě povoleno zdarma pouze zavazadlo velikosti malého batůžku.

Naopak nejvelkorysejší je z nízkonákladovek easyJet, který u příručních zavazadel neomezuje hmotnost. A na váhu pozor i u zapsaných zavazadel, např. Ryanair má v základu (15–35 eur) pouze 15 kilogramů.

Noční pohled na letiště v San Franciscu Interiér stroje Boeing 737-700 společnosti Ryanair: reklama kam oko padne...

Použijte i vyhledávače

Většina letenkových vyhledávačů, jejichž výběr také uvádíme, lety nízkonákladových společností nenabízí, případně je taková nabídka velmi omezená. Svým způsobem unikátní jsou proto stránky www.azair.cz, které se naopak na nízkonákladovky specializují.

Běžné letenkové vyhledávače dobře poslouží v případě, že hledáte spojení do míst, která nejsou lowcostovými společnostmi obsluhována vůbec nebo jen sporadicky, případně pokud je tam z Česka komplikované spojení. V Evropě mezi takové oblasti patří např. Ukrajina, Rusko, Pobaltí a částečně také Skandinávie a Balkán.

Letenkové vyhledávače jsou pak zásadním pomocníkem v případě, když cestujete mimo Evropu. Vždy jich prohlédněte několik, nikdy to totiž není tak, že všichni nabízejí stejné zboží za stejný peníz. A když máte pocit, že jste si vybrali, ještě se pro referenci podívejte na webové stránky příslušné letecké společnosti a zkontrolujte si vybranou relaci a porovnejte ceny. Ty se mohou lišit hlavně vzhledem k provizím či kurzovým přepočtům.

Tah na východ

K většímu pohybu na evropském leteckém nebi dochází nyní hlavně ve východní části kontinentu. Pomalu se otevírá konkurence na linkách do Ruska, například easyJet jako první nízkonákladovka nově zavádí spojení do Moskvy (z Londýna a Manchesteru).

Atraktivní tarify do Ruska nyní nabízejí i četné další společnosti. A to i z Prahy. S očekávaným zmírněním vízového režimu mezi EU a Ruskem v souvislosti s nadcházející olympiádou v Soči se tak Rusko brzy může dostat na běžný seznam individuálních cestovatelů. A to by byla velká změna.

Snazší je nyní také doprava přímo do Pobaltí (Riga), a to díky codesharové spolupráci mezi ČSA a Air Baltic. Lepší možnosti jsou i na trasách do zakavkazských zemí, hlavně do Gruzie (Tbilisi). A vzhledem k utlumení provozu AeroSvitu došlo ke změnám i na ukrajinském trhu, linky do Kyjeva i dál nyní operuje společnost Ukraine International Airline. Naproti tomu byla zrušena přímá linka z Prahy do Burgasu (Wizz Air) a slabé zůstává spojení ze střední Evropy do Rumunska.

V Praze bez velkých změn

Pražské Letiště Václava Havla na rozdíl od většiny evropských letišť v roce 2012 zaznamenalo úbytek cestujících a tento trend pokračoval i na začátku roku stávajícího. Jistě k tomu přispívají vysoké letištní poplatky, které od Prahy odrazují lowcostové společnosti. Ryanair sem již několik let nezalétává a Wizz Air loni spoje do Prahy značně omezil.

Větší změny se dají očekávat až v souvislosti s možným otevřením druhého pražského letiště u Vodochod, což by značně zvýšilo konkurenci. Jeho zprovoznění je však vzhledem k tvrdému odporu okolních obcí nejisté a určitě k němu nedojde před rokem 2015.

Přesto Letiště Václava Havla nabídne s letním letovým řádem některé nové atraktivní destinace, případně posílení stávajících relací. Z dovolenkových cílů mezi ně patří přímé lety do Florencie či Nice (ČSA) a nové linky dokonce otvírají některé nízkonákladové společnosti, byť jich není mnoho.

Například Norwegian začne létat do Helsinek, easyJet do Manchesteru nebo skotského Edinburghu. Posíleny budou destinace jako Benátky či Řím a lze předpokládat, že větší konkurence na těchto relacích vytvoří i tlak na ceny směrem dolů.

Prostorná (a často téměř liduprázdná) hala Terminálu 2 na Letišti Václava Havla v Praze. Zdroj: Creative Commons / FlyJacob

Létejte ze zahraničí

K laciným leteckým přesunům po Evropě lze velmi dobře využít letišť položených nedaleko za českou hranicí, zejména pokud bydlíte v přilehlé části republiky. Desítky tisíc Čechů odletí každoročně na dovolenou nebo za zábavou z Drážďan, Lipska, Norimberka, Mnichova, Vídně, Bratislavy, Krakova, Katovic, Vratislavi či Budapešti.

V německém pohraničí vládne Air Berlin, tady však neočekávejte úplně lidové ceny. Zpáteční letenky s touto druhou největší německou společností se jen zřídka vejdou pod hladinu 150 eur. Zajímavé mohou být nové spoje Ryanairu ze snadno dostupného Norimberku (mj. Alicante, Cagliari, Malaga).

Pohled na letiště Wien-Schwechat Řídící věž na letišti Paris-Orly

Vídeň, tradičně oblíbená mezi Moravany, nabízí spojení téměř do celého světa. Časté a laciné lety bývají z letiště Wien-Schwechat, odkud jsou mimo jiné k dispozici lety do Turecka (Pegasus a další firmy) a také na Balkán (Chorvatsko, Bosna, Černá Hora, Albánie), který je z Prahy letecky většinou špatně nebo jen draze dostupný.

Na bratislavském Letišti M. R. Štefánika má co do pravidelných linek téměř hegemonní pozici Ryanair s mnoha linkami do Itálie, Španělska a Spojeného království. Hlavně obyvatelé severní Moravy pak ocení dobrou nabídku letů z Katovic a Krakova, kde operují Ryanair, Wizz Air i easyJet. Atraktivní jsou například přímé linky na některé řecké ostrovy a na Kypr. Příznivé tarify z těchto letišť často nabízí i polský národní dopravce LOT.

Z mírně vzdálenějších leteckých přístavů je pro lowcostové cestování zajímavá Budapešť, kam například z Brna trvá cesta vlakem jen asi čtyři hodiny. Na budapešťském letišti spolu na mnoha relacích soupeří Ryanair a Wizz Air, což drží ceny příjemně nízko. Tyto dvě nízkonákladovky dnes z maďarské metropole obsluhují většinu evropských zemí včetně mnoha destinací u Středozemního moře.